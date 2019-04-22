Ледяной монолит: что делать, если замёрз бачок омывателя

Как ни странно, но даже водители со стажем иногда сталкиваются с проблемой, когда жидкость в бачке омывателя неожиданно замерзает. Казалось бы, что это незначительная поломка, но порой это полностью может лишить водителя возможности передвигаться. А иногда это становится попросту опасным. В нашей статье мы попробуем рассказать, как можно путем несложных манипуляций выйти из такого затруднительного положения.

Причины замерзания бачка омывателя

Самым частым случаем, когда жидкость в бачке может неожиданно замерзнуть, происходит поздней осенью. В это время температура днём может быть достаточно теплой, но уже ночью на несколько часов может ударить морозец, и этого времени хватает, чтобы летняя жидкость или обычная вода в бачке взялась льдом. Тут, конечно, виноват сам водитель, нужно заранее подумать о том, чтобы заменить летнюю жидкость на зимнюю незамерзайку. Но проблемы и заботы, часто заставляют нас откладывать такие, казалось бы, незначительные хлопоты.

С начала жидкость в бачке покрывается слоем льда, и уже немного позже все содержимое бачка превращается в ледяной монолит. Если в этот момент попробовать включить функцию омывателя, то станет ясно, что моторчик не качает воду. При этом даже не будет слышно характерного жужжания под капотом и, соответственно, из форсунок не будет поступать жидкость. Многие, наверное, забыли, но по правилам машина с неработающим смывателем не имеет права выезжать на дорогу.

Поэтому перед тем как отправиться в путь, следует решить проблему, а точнее надо снова превратить лёд в жидкое состояние.

Вариант 1: снять и отнести в помещение

Первым делом надо понять, где находится сам бачок и как он прикреплен к автомобилю. Предположим, что это старый советский автомобиль. В этом случае можно считать, что водителю сказочно повезло. В таких машинах бачок омывателя очень легко и быстро снимается. Это означает, что можно просто его снять и отнести домой или в другое помещение. Там возможностей растопить лёд хоть отбавляй. Одни кладут бачок на батарею отопления, другие обливают бачок кипятком, а третьи используют для этого фен супруги. Некоторое даже умудряются варить бачок в выверке с кипятком. В любом случае, в данной ситуации получается разморозить бачок омывателя за очень короткий промежуток времени. После этого его снова можно ставить на автомобиль и заполнять зимней незамерзайкой.

Вариант 2: горячий мотор

Если речь идет о не старом импортном автомобиле, то тут дело осложняется. В таких автомобилях бачок омывателя довольно хорошо спрятан от автомобилиста. Иногда его можно обнаружить в бампере автомобиля, под передним крылом или глубоко в моторном отсеке. В любом из таких случаев, снять бачок просто так вряд ли получится. Причем мало кому захочется это делать. Поэтому в данной ситуации придется действовать по-другому.

Для начала следует понять в каком состоянии находится жидкость. Если она не превратилась в один кусок льда, а только-только начала кристаллизоваться, то для того, чтобы ее разморозить будет достаточно некоторое время постоять с включенным двигателем. Горячий мотор заставит растаять небольшое количество льда. Очень хорошо при этом, чтобы сама машина стояла в теплом месте. Это может быть утеплённый гараж владельца машины или подземный паркинг супермаркета. Обычно на начальной стадии замерзания, работы двигателя и нахождения в теплом паркинге хватает, чтобы относительно быстро разморозить жидкость и слить ее для замены на зимнюю.

Вариант 3: разморозка кипятком

Конечно не всегда у автовладельца есть возможность загнать автомобиль в теплый бокс или на закрытый паркинг. Но и тут есть возможность выкрутится. Главное, оценить количество оставшейся замерзшей жидкости. Если ее примерно половина, то можно попробовать разморозить ее с помощью обычного кипятка. Для этого надо осторожно вливать его в горловину бачка. Но тут надо понимать, что кипяток может создать резкие перепады температуры, которые могут повредить пластик бачка, а точнее привести к тому, что он пойдет трещинами. Лить кипяток надо аккуратно, и чтобы он не проливался мимо. Понятно, что вода опасна для электроники, но кипяток в мороз выделяет много пара, который сам по себе очень вреден для электрооборудования автомобиля. Но как показывает практика, если все делать осторожно и аккуратно, то таким способом можно также достаточно быстро разморозить жидкость в бачке.

Вариант 4: с помощью строительного фена

Бывают случаи, когда горячей воды поблизости не достать, но есть розетка и некоторые бытовые приборы, а сам бачок находится в таком месте, что к нему есть доступ. В таком случае можно попробовать разморозить воду с помощью обычного фена или если есть, то с помощью строительного фена. Но тут надо помнить, что строительный фен дает очень высокую температуру и если им пользоваться неосторожно, то можно повредить пластик бачка. Также можно использовать электросушилку для рук. Пользуясь этими приборами, надо попытаться направлять струю горячего воздуха непосредственно в горловину бачка. Конечно, в данном случае на быструю разморозку рассчитывать не стоит, но в любом случае это может сработать.

(Продолжение следует)