Кошка в машине: основные правила перевозки

Рано или поздно у владельца кошки появляется необходимость воспользоваться автотранспортом для поездки с питомцем к врачу, на дачу или в путешествие. Чаще всего, естественно, ездят на легковых автомобилях. С маленьким котенком все просто: прижал к груди, погладил, он уснул — и вези хоть на край света. С взрослым животным сложнее, но если к мероприятию подойти подготовленным, то путешествие будет легким и незабываемым.

С чего начинать?

Приучение кошки к автомобилю — дело важное, не терпящее спешки. Животные нервничают при звуке работы двигателя. Поэтому лучше приучать в молодом возрасте — котенка.

Вначале животное просто сажают в салон и дают освоиться: пусть все обнюхает, обследует. Питомец спокоен — можно включить мотор. Если это не очень напугало его, значит, в будущем, можно садиться в машину без предварительной подготовки. Любая кошка будет прилично себя вести в автомобиле, если услышит похвалу от хозяина за хорошее поведение.

Если кот нервничает при посадке в машину, то лучше перевозить его в специальном контейнере. Когда все поездки связаны с посещением ветеринара, то не надо надеяться, что животное будет любить путешествовать. Здесь сформировалась негативная ассоциация "автомобиль — боль".

Важно! Не следует запихивать кота в автомобиль силой. В лучшем случае кот никогда больше не захочет в него садиться. В худшем — будет мстить, устраивая гадости в салоне.

Как перевозить?

Кошка — животное своенравное. Она не подчиняется, как собака, команде "место". Чтобы в пути питомец не мешал управлению транспортным средством, желательно использовать переноску. Ее закрепляют на заднем сидении при помощи ремней безопасности. Если кошка жаждет "свободы", лучше пристегнуть шлейкой. Поводок следует сделать коротким, недостающим до водителя.

Перед поездкой кошку не кормить. Важно, чтобы она сходила в туалет. Если животное нервничает, можно дать успокоительное. В пути желательно разговаривать с кошкой, предлагать ей пить. Когда в машине жарко, обязательно протирать шерсть влажной салфеткой для охлаждения.

Важно! Не следует оставлять кошку в закрытой машине, особенно летом.

Памятка путешественникам

Домашний питомец прекрасно переносит поездки за город, по магазинам, в гости к родственникам, значит, и в дальнем путешествии он примерно будет себя вести. Но отправляясь в длительную поездку, с собой необходимо взять:

кошкин туалет и наполнитель;

корм, лучше сухой, во избежание отравлений, и миску для воды;

шлейку для прогулок;

любимую игрушку;

кошачью аптечку.

Во время остановок необходимо обязательно убеждаться, что животное закрыто в переноске или пристегнуто на поводок, для предотвращения побега из машины.

Важно! Отправляясь в путешествие, нужно знать, что кошка здорова.

Создавая в поездке коту комфортные условия, обеспечивая уход и заботу, будьте уверены, путешествие принесет множество приятных впечатлений и надолго запомнится.

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