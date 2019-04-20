EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Овчарова

Кошка в машине: основные правила перевозки

Авто

Рано или поздно у владельца кошки появляется необходимость воспользоваться автотранспортом для поездки с питомцем к врачу, на дачу или в путешествие. Чаще всего, естественно, ездят на легковых автомобилях. С маленьким котенком все просто: прижал к груди, погладил, он уснул — и вези хоть на край света. С взрослым животным сложнее, но если к мероприятию подойти подготовленным, то путешествие будет легким и незабываемым.

кошка

С чего начинать?

Приучение кошки к автомобилю — дело важное, не терпящее спешки. Животные нервничают при звуке работы двигателя. Поэтому лучше приучать в молодом возрасте — котенка.

Вначале животное просто сажают в салон и дают освоиться: пусть все обнюхает, обследует. Питомец спокоен — можно включить мотор. Если это не очень напугало его, значит, в будущем, можно садиться в машину без предварительной подготовки. Любая кошка будет прилично себя вести в автомобиле, если услышит похвалу от хозяина за хорошее поведение.

Если кот нервничает при посадке в машину, то лучше перевозить его в специальном контейнере. Когда все поездки связаны с посещением ветеринара, то не надо надеяться, что животное будет любить путешествовать. Здесь сформировалась негативная ассоциация "автомобиль — боль".

Важно! Не следует запихивать кота в автомобиль силой. В лучшем случае кот никогда больше не захочет в него садиться. В худшем — будет мстить, устраивая гадости в салоне.

Как перевозить?

Кошка — животное своенравное. Она не подчиняется, как собака, команде "место". Чтобы в пути питомец не мешал управлению транспортным средством, желательно использовать переноску. Ее закрепляют на заднем сидении при помощи ремней безопасности. Если кошка жаждет "свободы", лучше пристегнуть шлейкой. Поводок следует сделать коротким, недостающим до водителя.

Кошка

Перед поездкой кошку не кормить. Важно, чтобы она сходила в туалет. Если животное нервничает, можно дать успокоительное. В пути желательно разговаривать с кошкой, предлагать ей пить. Когда в машине жарко, обязательно протирать шерсть влажной салфеткой для охлаждения.

Важно! Не следует оставлять кошку в закрытой машине, особенно летом.

Памятка путешественникам

Домашний питомец прекрасно переносит поездки за город, по магазинам, в гости к родственникам, значит, и в дальнем путешествии он примерно будет себя вести. Но отправляясь в длительную поездку, с собой необходимо взять:

  • кошкин туалет и наполнитель;
  • корм, лучше сухой, во избежание отравлений, и миску для воды;
  • шлейку для прогулок;
  • любимую игрушку;
  • кошачью аптечку.

Во время остановок необходимо обязательно убеждаться, что животное закрыто в переноске или пристегнуто на поводок, для предотвращения побега из машины.

Важно! Отправляясь в путешествие, нужно знать, что кошка здорова.

Создавая в поездке коту комфортные условия, обеспечивая уход и заботу, будьте уверены, путешествие принесет множество приятных впечатлений и надолго запомнится.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Можно ли кота приучить ездить в автомобиле?
Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Игорь Моржаретто
Темы кошка автомобиль домашний питомец
Новости
Глава ФЗНЦ Шугалей озвучил причины кризиса в Мозамбике
Садальский опубликовал "прайс-лист" на олимпийское золото
Гузеева показала архивный снимок с рыжим из "Иванушек"
Чёрный пиар: "скопинский маньяк" надел кепку КПРФ
Телеграм-канал сообщил об изнасиловании полицейским жительницы Саратова
Бывший мэр Иркутска оправдался за пародийный ролик на Little Big
Токио-2020: Россия четвёртая в медальном зачёте после победы рапиристок
Зрят в корень: в Штатах придумали, как решить проблему нелегальной миграции
После массовой драки в Крыму правоохранители "разберутся" с диаспорами
Илья Резник переселился из Москвы в Крым из-за безденежья
Последние материалы
Бывший мэр Иркутска оправдался за пародийный ролик на Little Big
Токио-2020: Россия четвёртая в медальном зачёте после победы рапиристок
Зрят в корень: в Штатах придумали, как решить проблему нелегальной миграции
После массовой драки в Крыму правоохранители "разберутся" с диаспорами
"Мы переполнены яростью": почему в Японии требуют срочной встречи с Путиным
Илья Резник переселился из Москвы в Крым из-за безденежья
После смерти отца Юлию Меньшову удивляют мистические совпадения
Двое свидетелей по делу Фургала сообщили об угрозах в их адрес
Авиакомпании "Россия" разрешили рейсы до египетских курортов с девятого августа
Лучше новых двух: в Эстонии придумали, кого позвать в президенты
Популярное
Новости Украины
Трое из погибших в разбившемся на Украине самолёте оказались гражданами США

Из четырёх человек, погибших в результате падения спортивного самолёта на частный дом в Ивано-Франковской области Украины, трое оказались гражданами США.

Трое из погибших в разбившемся на Украине самолёте оказались гражданами США
Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской
Правительство
Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской
Политика. Новости и аналитика
"Мы дома, и это наш выбор": крымские татары обратились к властям Турции
Российский шоу-бизнес
Пригожин не желает вступаться за сына Валерии в суде
Василий Амирджанов Зюганов предостерёг Путина от "фашистизации" Василий Амирджанов Любовь Степушова РПЦ на Украине — сила, в России — нет Любовь Степушова Усам Оздемиров Злоключения лидера "Зеленых" в Германии: как народ принесли в жертву Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
"Наши доказательства не на бумаге": Зеленский ответил на статью Путина
Православие
РПЦ на Украине — сила, в России — нет
Украина уже сделала Крым для России "чемоданом без ручки". Что будет дальше
Политика. Новости и аналитика
Украина уже сделала Крым для России "чемоданом без ручки". Что будет дальше
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников