Пешеход кинулся под колёса машины: кто виноват в этой ситуации

У большого числа автолюбителей на слуху ситуации, когда суд признал пешехода виновным и призвал его выплатить хозяину транспортного средства деньги за ущерб от ДТП.

Вместе с этим автовладелец должен был выплатить деньги за причиненный урон здоровью пешеходу, что входит в стоимость ОСАГО, а он, в свою очередь, обязан погасить куда большую сумму, которая нужна для ремонта машины. Ниже мы расскажем, кто должен выплачивать ущерб, когда пешеход попадает под автомобиль на перекресте или вне "зебры".

Виновник всегда платит

Такая ситуация, когда водитель вместе с пешеходом должны возместить друг другу причиненный ущерб, не является парадоксальной, а подходит под существующий Гражданский кодекс. Первым делом машина — источник особой опасности, ввиду этого, не учитывая степень вины, автолюбитель в любом случае обязан возместить расходы по причиненному вреду здоровью пешехода. Легкое травмирование может покрыть страховка, а вот при серьезных увечьях или гибели сумма такой выплаты может быть приличная, и ее придется погашать самостоятельно.

Такое правило для большинства водителей становится открытием. Ведь получается, что даже если под машину кинулся пьяный человек и умирает от полученных травм, то ответственность все равно на автолюбителе и выплачивать компенсацию придется ему.

Действующее законодательство содержит несколько исключений, которые могут снять ответственность с автомобилиста. Однако доказать факт того, что человек самостоятельно прыгнул под машину, довольно сложно.

Но пешеходам тоже следует знать, что существует ответственность при ДТП перед водителем. Если органы ГИБДД или суд встанут на сторону автолюбителя, то пешеход обязан будет возместить все траты на ремонт машины.

Если рассматривать ситуацию со стороны физических увечий, то больше всего рискуют при ДТП пешеходы. Повреждения, которые остались после аварии, могут привести к печальным последствиям, например, к инвалидности или смерти.

Если проводить сравнение с водителями, то у пешеходов нет страховок вроде ОСАГО, которые смогли бы возместить ущерб. Ввиду этого, деньги придется выложить из своего кармана. Поэтому нередко подобные ситуации заканчиваются судебными разбирательствами, которые направлены на взыскание долгов с граждан, так как не всегда человек обладает необходимой суммой для выплаты ущерба.

Автолюбители рискуют гораздо меньше. Если вышеуказанная ситуация все-таки произошла, но на минимальной скорости, то весь ущерб — небольшая вмятина. При таком случае несильно пострадает и пешеход, поэтому компенсация будет выплачена по ОСАГО.

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