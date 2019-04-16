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Автор Ирина Гусакова

Автомобили Джейсона Стэтхэма, на которых он ездил в кино

Авто

Джейсон Стэтхэм является одним из самых востребованных современных актеров в жанре боевика. Во многих фильмах ему приходилось оказываться за рулем самых различных автомобилей. Слава пришла к Джейсону после съемок в фильме "Перевозчик", где немало внимания уделялось автомобильным трюкам. Увеличилось количество поклонников актера после его участия во франшизе "Форсаж", почти полностью посвященной автомобилям.

Автомобили Джейсона Стэтхэма, на которых он ездил в кино

Помимо этого, Джейсон также снимался в боевике про агрессивные гонки в мире антиутопического будущего "Смертельная гонка", где от машин требовалось не только быстро ездить, но и использовать различное вооружение. Актер также побывал за рулем автомобиля Mini Cooper S в фильме, но эта машина не так впечатляет, как некоторые другие, в которых мы могли его видеть.

Ford Mustang GT ("Смертельная гонка")

Этот фильм считается неофициальным ремейком культового фильма 1975 года "Смертельная гонка 2000". Стэтхэм играет Дженсена Эймса, гонщика, которого вынуждают участвовать в смертельной гонке. Для этого он садится за руль серьезно доработанного Ford Mustang, получившего тяжелую броню и оружие. Автомобили для фильма готовили, вдохновляясь фильмами про Безумного Макса. Под капотом автомобиля Эймса был турбированный восьмицилиндровый двигатель объемом 4,6 литра и мощностью 300 лошадиных сил. И без того мощная и впечатляющая машина, получив различные модификации, стала выглядеть настоящим чудовищем, опасным и могучим зверем.

Aston Martin DB9 ("Форсаж 7")

Джейсон Стэтхэм стал великолепным дополнением к впечатляющему набору актеров франшизы "Форсаж". Несмотря на то что здесь он стал почти что антигероем, классическим плохим парнем, его персонаж полюбился зрителем. Он играет Декарда Шоу, ветерана спецслужб и главного злодея в фильме "Форсаж 7". В этом фильме он ездит на Aston Martin DB9. Машина производилась с 2004 по 2016 год. Она имеет двигатель с двенадцатью цилиндрами и объемом 5,9 литра. Машина разгоняется до скорости в 295 километров в час, а скорости в 100 километров в час достигает за 4,6 секунды.

BMW 735i E38 ("Перевозчик")

Этот фильм 2002 года сделал Стэтхэма международной звездой боевиков. Роль водителя-наемника Фрэнка Мартина, готового доставить что угодно куда угодно, стала одной из самых значимых в карьере актера. Но не меньшей звездой фильма стал и автомобиль, на котором Фрэнк занимается своей опасной работой. Это BMW 735i E38 1999 года выпуска. У машины двигатель объемом в 3,5 литра, имеющий восемь цилиндров. Она может разогнаться до скорости в 244 километра в час, что представляет собой значительное достижение для автомобиля, основным достоинством которого считается роскошь, а не скорость.

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Джейсон Стэтхэм против Дуэйна Джонсона: У Кого Машины Круче?
Куратор: Игорь Моржаретто
Темы кино машина автомобиль джейсон стэтхэм
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