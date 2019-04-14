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Ксения Семенова

Первые автогонки: машины развивали скорость до 22 км/ч и до финиша добрались в основном бензиновые автомобили

Авто

Современный человек, живущий в век больших скоростей, с трудом может представить, что автомобиль был медленнее велосипеда. Но уже в те времена, когда автомобили только делали несмелые "шаги" по дорогам городов, появились первые соревнования — автогонки. В конце XIX века состязания на паровых, бензиновых и электрических автомобилях стали мировым достоянием. Они всколыхнули человечество, и открыли дверь в новую эпоху.

Первые автогонки: машины развивали скорость до 22 км/ч и до финиша добрались в основном бензиновые автомобили

От Парижа до Руана — проверка надёжности

Первым был неофициальный заезд, состоявшийся летом 1894 г во Франции. Мероприятие было скромным, основная цель его заключалась в проведении тестовой проверки прочности автомобилей. По результатам гонки отбирали претендентов для заезда в настоящих соревнованиях. Во французских печатных изданиях обозначили происходящее, как "проверку надежности". В "нулевой" гонке было заявлено 102 автомобиля.

Специализированных гоночных трасс тогда еще не было и решено было использовать дорогу, пролегающую между населенными пунктами. От Парижа до Руана — 120 км, но эту дистанцию многие участники преодолели с большим трудом. Пробные гонки не увенчались особым успехом. Машины сходили с трассы, а некоторые даже не смогли стартовать.

Автогонки: от Парижа до Бордо

Первые серьезные автомобильные гонки, отдаленно напоминающие современные, состоялись во Франции в 1895 г. Это был совсем иной уровень: серьезные организаторы, поддержка спонсоров и прессы.

На участие в гонках зарегистрировались 49 автомобилей, которые удивляли мудреной конструкцией и оригинальным внешним видом. Задача ставилась трудная: гонщики должны были проехать дистанцию в 1200 км, путь от Парижа до Бордо.

Первые в истории гонки на автомобилях выиграл Эмиль Левассор. Его двухместный Панар-Левассоре успешно преодолел необходимое расстояние и приехал к финишу без серьезных поломок. Пройти весь путь до конца смогли всего 13 машин.

Это интересно

Главным параметром, на который ориентировались при оценке автомобилей на первых гонках, были совсем не скоростные данные. Основной показатель — надежность аппарата. Победа присуждалась тому, кто приедет к финишу первым и с минимальным числом поломок. Вместе с Эмилем Левассором, практически одновременно, к финишной черте прибыл и Пежо, который разделил с ним победу.

На первых автогонках самым быстрым был паромобиль Альбера де Диона. Он развивал скорость до 22 км/ч. Но прошедшие состязания показали явное преимущество машин с бензиновыми двигателями перед паровыми, керосиновыми и электромобилями. До финиша добрались в основном бензиновые автомобили. Представители прессы, которые освещали гонки, следовали за машинами по трассе… на велосипедах.

Впоследствии автомобильные соревнования проходили в Италии, США, Германии, Великобритании. Они дали мощный толчок к развитию автомобильной промышленности.

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Автор Ксения Семенова
Ксения Семенова — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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