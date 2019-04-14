Первые автогонки: машины развивали скорость до 22 км/ч и до финиша добрались в основном бензиновые автомобили

Современный человек, живущий в век больших скоростей, с трудом может представить, что автомобиль был медленнее велосипеда. Но уже в те времена, когда автомобили только делали несмелые "шаги" по дорогам городов, появились первые соревнования — автогонки. В конце XIX века состязания на паровых, бензиновых и электрических автомобилях стали мировым достоянием. Они всколыхнули человечество, и открыли дверь в новую эпоху.

От Парижа до Руана — проверка надёжности

Первым был неофициальный заезд, состоявшийся летом 1894 г во Франции. Мероприятие было скромным, основная цель его заключалась в проведении тестовой проверки прочности автомобилей. По результатам гонки отбирали претендентов для заезда в настоящих соревнованиях. Во французских печатных изданиях обозначили происходящее, как "проверку надежности". В "нулевой" гонке было заявлено 102 автомобиля.

Специализированных гоночных трасс тогда еще не было и решено было использовать дорогу, пролегающую между населенными пунктами. От Парижа до Руана — 120 км, но эту дистанцию многие участники преодолели с большим трудом. Пробные гонки не увенчались особым успехом. Машины сходили с трассы, а некоторые даже не смогли стартовать.

Автогонки: от Парижа до Бордо

Первые серьезные автомобильные гонки, отдаленно напоминающие современные, состоялись во Франции в 1895 г. Это был совсем иной уровень: серьезные организаторы, поддержка спонсоров и прессы.

На участие в гонках зарегистрировались 49 автомобилей, которые удивляли мудреной конструкцией и оригинальным внешним видом. Задача ставилась трудная: гонщики должны были проехать дистанцию в 1200 км, путь от Парижа до Бордо.

Первые в истории гонки на автомобилях выиграл Эмиль Левассор. Его двухместный Панар-Левассоре успешно преодолел необходимое расстояние и приехал к финишу без серьезных поломок. Пройти весь путь до конца смогли всего 13 машин.

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Главным параметром, на который ориентировались при оценке автомобилей на первых гонках, были совсем не скоростные данные. Основной показатель — надежность аппарата. Победа присуждалась тому, кто приедет к финишу первым и с минимальным числом поломок. Вместе с Эмилем Левассором, практически одновременно, к финишной черте прибыл и Пежо, который разделил с ним победу.

На первых автогонках самым быстрым был паромобиль Альбера де Диона. Он развивал скорость до 22 км/ч. Но прошедшие состязания показали явное преимущество машин с бензиновыми двигателями перед паровыми, керосиновыми и электромобилями. До финиша добрались в основном бензиновые автомобили. Представители прессы, которые освещали гонки, следовали за машинами по трассе… на велосипедах.

Впоследствии автомобильные соревнования проходили в Италии, США, Германии, Великобритании. Они дали мощный толчок к развитию автомобильной промышленности.