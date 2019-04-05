Результаты краш-тестов выявляют серьёзные недостатки в структуре автомобиля

Crash Test Chery Amulet китайского седана — это пример того, почему краш-тестирование жизненно важно для автомобильной промышленности и общественности. Результаты краш-тестирования выявили серьезные недостатки в структурной целостности его конструкции, что привело бы к высокой травме и смертности.

Государственные агентства и частные учреждения проводят краш-тесты на транспортных средствах и изучают их результаты, оценивая транспортные средства в различных краш-ситуациях, которые имитируют реальные столкновения.

Национальное управление безопасности дорожного движения (НАБДД) проводит испытания на столкновение и опрокидывание и присваивает каждой модели оценку в соответствии со своей программой оценки новых автомобилей (NCAP). В программе NCAP каждая модель оценивается по пятибалльной шкале.

Все транспортные средства, продаваемые в США, должны соответствовать федеральным стандартам безопасности транспортных средств при лобовых и боковых столкновениях.

Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) является некоммерческой организацией, поддерживаемая страховщиками автомобильного страхования для сравнения марок и моделей автомобилей по категориям смертности, травм и материального ущерба. Они испытывают транспортные средства в трех категориях:

передние,

боковые,

задние столкновения.

Чтобы получить оценку "Лучший выбор безопасности", автомобили должны получить оценку "хорошо" во всех трех категориях, а также иметь электронный контроль устойчивости.

В реальном мире нет двух автомобильных аварий, которые были бы идентичны, поэтому разработка набора симуляций для прогнозирования выживания транспортных средств даст лишь приблизительное представление о том, что происходит с:

пассажирскими отсеками,

пассажирами,

топливными баками

и зонами сминания в реальных столкновениях.

Вклад, который краш-тестирование делает для публики, состоит в том, чтобы выявить значительные недостатки в конструкции, которые требуют значительных затрат на ремонт при повреждениях и представляют угрозу для безопасности пассажиров.

Работа, проделанная для улучшения дизайна внедорожника, значительно повысила их устойчивость к опрокидыванию, что продемонстрировали недавние Top 5 Safety Picks. НАБДД помогает гарантировать, что любой новый автомобиль, импортируемый в США, не предназначен для того, чтобы это произошло.