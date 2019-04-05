Crash Test Chery Amulet китайского седана — это пример того, почему краш-тестирование жизненно важно для автомобильной промышленности и общественности. Результаты краш-тестирования выявили серьезные недостатки в структурной целостности его конструкции, что привело бы к высокой травме и смертности.
Национальное управление безопасности дорожного движения (НАБДД) проводит испытания на столкновение и опрокидывание и присваивает каждой модели оценку в соответствии со своей программой оценки новых автомобилей (NCAP). В программе NCAP каждая модель оценивается по пятибалльной шкале.
Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) является некоммерческой организацией, поддерживаемая страховщиками автомобильного страхования для сравнения марок и моделей автомобилей по категориям смертности, травм и материального ущерба. Они испытывают транспортные средства в трех категориях:
Чтобы получить оценку "Лучший выбор безопасности", автомобили должны получить оценку "хорошо" во всех трех категориях, а также иметь электронный контроль устойчивости.
В реальном мире нет двух автомобильных аварий, которые были бы идентичны, поэтому разработка набора симуляций для прогнозирования выживания транспортных средств даст лишь приблизительное представление о том, что происходит с:
Вклад, который краш-тестирование делает для публики, состоит в том, чтобы выявить значительные недостатки в конструкции, которые требуют значительных затрат на ремонт при повреждениях и представляют угрозу для безопасности пассажиров.
Работа, проделанная для улучшения дизайна внедорожника, значительно повысила их устойчивость к опрокидыванию, что продемонстрировали недавние Top 5 Safety Picks. НАБДД помогает гарантировать, что любой новый автомобиль, импортируемый в США, не предназначен для того, чтобы это произошло.
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