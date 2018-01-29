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Автор Игорь Буккер

Шпионами не рождаются: он разваливал Союз

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"Если ты выставляешь своего противника дураком, ты лишаешься всякого оправдания для того, чтобы тратить на него время и деньги", — однажды выразился автор шпионских романов Джон Ле Карре. Он служил в британской разведслужбе МИ-6, как и герой этого очерка, который писателем не был. Старая британская традиция: вербовать писателей в шпионы, или наоборот, как в случае с Даниелем Дефо и Сомерсетом Моэмом.

В середине декабря на 77-м году жизни скончался отставной старший офицер МИ-6 — или Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (Secret Intelligence Service) — Джон Клибборн. Он возглавлял британскую резидентуру в Вашингтоне в те годы, когда рухнула Берлинская стена и распался Советский Союз. И, как сказано в одном некрологе, в этом "сыграл ключевую роль, поддерживая особые отношения по линии разведки с Соединенными Штатами".

Джон Донован Нельсон далла Роза Клибборн (John Donovan Nelson dalla Rosa Clibborn) родился в Оксфорде 24 ноября 1941 года в семье, предки которой в XI веке прибыли в Англию вместе с Вильгельмом Завоевателем. Во время гражданской войны (1642-1651) его предки-роялисты, поддержавшие королевскую власть, бежали из страны. Некоторые из генеалогического древа Клибборнов потом перебрались в Великобританию из Ирландии и в XIX веке потеряли там свои земли.

Его отец Донован Клибборн работал в Блетчли-парке. Во время Второй мировой войны там располагалось главное шифровальное подразделение Великобритании — правительственная школа кодов и шифров, позже Центр правительственной связи. Отец Клибборна состоял в штате генерала Монтгомери во время кампании в Северной Африке 1940-1943 годов, прежде чем стать послом в Сальвадоре. Мать Маргарет Нельсон родом из итальянского благородного семейства из Пармы.

В детстве Джону приходилось вместе с семьей кочевать с места на место. Когда ему стукнуло пять лет, он стал свидетелем перестрелки в Чикаго. Во время обучения в школе в Мадрасе, где ничему не учили, кроме тамильского языка, он занимался работой по дому.

Получив образование в школах при бенедиктинских монастырях, Джон на всю жизнь сделался правоверным католиком, хотя в последующие годы зачастую не ходил к причастию из-за своей профессиональной шпионской деятельности.

В 1960 году он получал стипендию в оксфордском Ориел-колледже по классической литературе. Джон неплохо учился. За исключением простительных для его возраста и интеллекта шалостей. Иногда в его комнате сверх положенного времени оставались некоторые девочки, а один раз декан факультета оштрафовал Клибборна и его друзей — каждого на 5 фунтов стерлингов — после того, как в его комнате нашли пустые бутылки. Молодые люди так отмечали победу команды своего колледжа в гребных гонках.

MИ-6 завербовала Клибборна в 1966 году. Местом его первого назначения за рубежом оказалась Никосия — еще до агрессии Турции и разделения Кипра на две части. Потом были командировки в Бонн и Брюссель, где Джон успешно лоббировал английские интересы, чтобы Оксфорд стал центром исследований по созданию новых реактивных двигателей.

Однако, находясь в Лондоне, он более всего занимался Африкой, был лично знаком со многими лидерами движения за независимость в Анголе и Мозамбике, а также с борцами против апартеида в ЮАР.

Особую симпатию Клибборн испытывал к гоночным автомобилям. Когда-то он произвел неизгладимое впечатление на свою будущую жену, сначала купив подержанный Jaguar XK 150, а позже разбив свой Triumph TR4 на Кипре, во время празднования дня рождения их старшей дочери.

Этот "тихий британец" никогда не голосовал на выборах, за исключением случаев, когда нужно было отдать голос партии "зеленых" (слишком была велика страсть этого мизантропа к некоторым животным).

Вскоре после того, как в 1960-х годах Клибборна взяли на работу в разведку, его супруга Джульетта прослушала начальный курс для жен разведчиков, где ей сказали, что следующие несколько десятилетий она проведет, притворяясь супругой дипломата-неудачника, не сделавшего карьеру.

Так и получилось. В Вашингтоне Клибборн номинально числился советником британского посольства — в относительно скромном для его способностей ранге. Но, "шестерка" по разряду дипломатии, он был "джокером" в колоде сильных мира сего. Первое назначение Клибборна в Вашингтон пришлось на 1988 год, когда железная леди Маргарет Тэтчер с президентом США Рейганом прикидывали, как им использовать нового советского лидера Михаила Горбачева.

Джон руководил обменом разведывательными данными между британцами и американцами, которые сыграли важную роль в определении политики Запада по отношению к России.

В 1991 году, когда все пошло как надо для наших геополитических противников, Джонни собрал вещи и вернулся в Лондон. Ему поручили возглавить техотдел или, как он шутил, Q Branch (фанаты бондианы помнят, что именно этой литерой обозначался исследовательский центр Британской секретной службы, снабжавший агента 007 разнообразными техническими новинками).

Бывший офицер КГБ Олег Гордиевский, который был завербован MИ-6 и сбежал в Великобританию в 1985 году, частенько наведывался в дом Джона. Предатель-перебежчик любил разыгрывать из себя шпиона, напяливая длинноволосый парик и бородку, которую снимал, приходя в гости к Клибборнам.

Вскоре Ельцин последовал примеру своего предшественника и начал, как теперь выражаются, "сливать" союзников и друзей. Любимчик Белого дома, Совета национальной безопасности и Центрального разведывательного управления Клибборн снова оказался востребованным и получил билет до Вашингтона, где безвылазно пробыл с 1993-го по 1995 год.

В отличие от некоторых американских политиков, англичанин Джон любил понежиться в постели, а не вставать в 5 утра, чтобы побегать в парке. Другое дело — жевать омлет с беконом в компании Билла Клинтона или беседовать с обоими Бушами, старшим и младшим.

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