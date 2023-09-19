Эксперт: самолёт "Уральских авиалиний" сел в чистом поле из-за арифметической ошибки

3:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор Катастрофы

Аварийная посадка в поле самолёта "Уральских авиалиний" (рейс Сочи — Омск) вызвала много споров. Почему экипаж вместо Омска полетел в Новосибирск, правильно ли лётчики решили садиться не на взлётной полосе, а в поле и не стало ли это следствием арифметической ошибки, Pravda.Ru рассказал гендиректор ассоциации "Аэропорт" гражданской авиации Виктор Горбачёв.

Фото: "Aboard Air France plane to Ljubljana" by Eric Bréchemier is licensed under CC BY 2.0.

— Виктор Иванович, как вы оцениваете эту ситуацию с точки зрения специалиста?

— При посадке командир корабля увидел, что загорелась лампочка давления жидкости в гидросистеме — сложилась аварийная ситуация. Самолёт уже выпустил шасси. Командир решил уйти на второй круг и, не закончив второй круг, принял второе решение: уйти на запасной аэродром в Новосибирск. Он подумал, что при посадке может не сработать реверс, торможение воздушного судна, и воздушное судно может выехать за взлётно-посадочную полосу (ВПП). Взлётная полоса в Омске 2,5 километра, а в Новосибирске — 3,6 километра. Если самолёт уйдёт за ВПП и дальше, за забор, там могут быть жилые здания. Поэтому пилот принял такое решение. Ведь при посадочной скорости 250 километров в час решать нужно за доли секунды.

Экипаж не учёл, что может не хватить топлива. В обычном лётном режиме этого топлива хватило бы. Но самолёт летел с выпущенным шасси: пилот боялся его убрать, потому что подумал, что гидравлика не работает и шасси повторно не выйдет. А когда шасси выпущено, то расход топлива идёт в двойном размере. Значит, топлива нужно было в два раза больше.

И не долетая какие-то километры до аэропорта Новосибирска Толмачево, он увидел, что топливо заканчивается. Поэтому решил садиться в чистом поле. Слава тебе господи, что:

оказалось это чистое поле,

на нём не было никого из людей,

не было механизмов, тракторов, комбайнов.

То, что экипаж посадил самолёт, — это очень хорошо. К тому же у него оставалось немного топлива, а вдруг проскочили бы искры и всё бы загорелось? Но ребята — молодцы, аккуратно посадили, не зарылись носом. Это же сырой грунт, не укатанный. Самолёт мог носом пропахать и снести переднюю стойку. А они нормально сели, и боковая, и передняя стойки остались целыми.

Лётчики говорят, что самолёт мог бы сесть и в Омске. Есть порог, где он должен приземляться, но приземлись чуть-чуть раньше и выиграешь сто метров. Но было опасение, что не сработает торможение двигателем. Значит, самолёт должен тормозить колёсами, а их на скорости 250 километров в час может просто сорвать. Садиться на брюхо — это ещё более аварийная ситуация.

— Что делать в этом случае пассажирам? Доверять пилотам или остаётся только молиться?

— Там была спокойная обстановка. Пассажиры сами рассказывали: их проинструктировали, что делать при аварийной посадке, всё прошло хорошо. Да, из почти 200 людей у пяти человек начались чисто психологические проблемы, но это ерунда. Физически-то никто не пострадал.

Конечно, после этого события будут приняты жёсткие меры, всё будет отработано на тренажёрах, чтобы не повторялись такие арифметические ошибки.