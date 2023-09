Your browser does not support the audio element.

Аварийная посадка в поле самолёта "Уральских авиалиний" (рейс Сочи — Омск) вызвала много споров. Почему экипаж вместо Омска полетел в Новосибирск, правильно ли лётчики решили садиться не на взлётной полосе, а в поле и не стало ли это следствием арифметической ошибки, Pravda.Ru рассказал гендиректор ассоциации "Аэропорт" гражданской авиации Виктор Горбачёв.

Фото: "Aboard Air France plane to Ljubljana" by Eric Bréchemier is licensed under CC BY 2.0.