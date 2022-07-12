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Автор Любовь Степушова

Случай в Судаке: защищая участника СВО, не стоит уподобляться украинским фашистам

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Множатся версии о том, что случилось в Судаке, где первоначально указывалось об избиении военнослужащего РФ, прошедшего СВО. Есть опасность уподобиться украинским националистам.

Случай в Судаке: защищая участника СВО, не стоит уподобляться украинским фашистам

Версия первая: преступники — укрпатриоты среди крымских татар

В понедельник прошла информация, в частности, в Телеграм-канале Readovka, что в Судаке, в Крыму, был избит российский военнослужащий, который проходил реабилитацию после ранения в СВО в местном санатории — "за одежду с буквой Z".

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков подтвердил РИА "Новости", что "поводом для нападения стала одежда с символами Z".

"Парень написал заявление в полицию. Случившимся уже занимается МВД. Нападавших разыскивают. Реакция будет запредельно жёсткой", — подчеркнул Крючков.

Телеграм-канал Rreadovka со ссылкой на правозащитника Александра Талипова утверждает, что нападавшими были крымские татары.

"Дело под свой личный контроль взял глава Крыма Аксёнов, заявление в полицию уже принято, в ближайшее время пройдёт медицинская экспертиза. Скорее всего, преступников ждёт уголовное дело, но многое зависит от показаний свидетелей", — пишет канал.

В Крыму есть укрпатриоты — это без сомнения, можно вспомнить собственный опыт или попавшие в СМИ происшествия.

Также есть вопросы и к крымским татарам, как части этой категории. 22 сентября 2021 года только стрельбой полицейские смогли остановить массовую драку на заправке в Евпатории. Тогда тоже говорили о межнациональном конфликте, и Сергей Аксёнов пообещал: "класть лицом в асфальт и жёстко принимать участников подобных инцидентов, кто бы ни был".

Версия вторая: была драка с пьяным, кричавшим "Слава Украине"

Во вторник Телеграм-канал Baza, близкий к источникам в МВД, выдал другую версию, что драку (а не нападение) спровоцировал сам военнослужащий. Он ушёл из санатория "через забор", напился со своим сослуживцем в одном из кафе, где для прикола кричал "Слава Украине".

"Когда с них спросили за эти слова, военные сдали назад и объяснили, что просто пошутили", — пишет Baza.

По возвращении в санаторий, продолжает Baza, "кто-то сделал контрактникам замечание, когда они перелазили через забор". Начался конфликт, который быстро перерос в драку. По её итогам у 38-летнего военного диагностировали ссадины и ушибы. Все участники конфликта были задержаны и опрошены.

"Судя по всему, драку спровоцировали двое из санатория — они были пьяны и вели себя агрессивно", — пишет Baza.

О том, что военные санатории часто используются не по назначению, а для пьянства, автор этой статьи знает не понаслышке.

Появилось и подтверждение-опровержение этой версии (кто как решит). Как пишет Сергей Колясников в Телеграм-канале Zergulio, началась операция по отмазке преступников.

"Диаспора — это всегда деньги, очень большие деньги. И вот, теперь у нас есть стройная версия — проходившие реабилитацию в Крыму после боёв на Украине раненые российские военные — были пьяны, орали "Слава Украине" и сами полезли в драку, а невинных крымскотатарских онижедетей надо срочно отпускать!", — пишет блогер.

Третья версия — никакой он не "участник СВО" и даже вовсе не военный

Подоспела и третья версия, озвученная крымским спикером Владимиром Константиновым, который не исключил, что это были "залётные" отдыхающие в Судаке.

"Новость об избиении наших военнослужащих с символами "Z" в Судаке изначально появилась в соцсетях, сами солдаты о произошедшем не заявляли. Сейчас идёт разбирательство, уже есть информация о задержании подозреваемых. В причинах и мотивах этого преступления будут разбираться следственные органы", — заявил Константинов.

Не надо уподобляться укрпатриотам

Несомненно, следствие разберётся. С одной стороны, не бывает без вины виноватых, и в преступлении всегда виноваты двое — преступник и жертва.

Как говорил незабвенный товарищ Жеглов: "Не надо было свои пистолеты везде разбрасывать".

С другой — есть опасность уподобиться украинским националистам, которые за "побратимов" из "АТО", чтобы они ни сделали безнравственного и противозаконного, готовы уничтожить любого.

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