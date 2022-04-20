В парламенте Крыма предложили наказать Поклонскую за слова о спецоперации

Члены крымского парламента предложили наказать замглавы Россотрудничества Наталью Поклонскую за её слова о спецоперации РФ на Украине, лишив всех имеющихся наград и званий.

Ранее Поклонская выразила своё отношение к народным символам спецоперации на Украине — буквам Z и V, назвав из "символами горя и трагедии" как для украинской, так и для российской сторон, потому что и там и там в боевых действиях гибнут военные, родителям и родным которых приходят страшные известия. Поклонская напомнила, что история доказала, что слепое поклонение любым символам не приводит ни к чему хорошему, и попросила всех мыслить самостоятельно и разумно, проявляя сострадание друг к другу.

На заседании парламента Крыма слова Поклонской подверглись критике.

Первым осудил замглавы Россотрудничества депутат Сергей Дрёмов, который призвал Поклонскую извиниться и пригрозил лишить всех наград и званий, если она позволит себе ещё что-то подобное.

Дрёмова поддержал спикер госсовета Крыма Владимир Константинов. Он отметил, что уважает мнение любого депутата и не собирается ни с кем спорить, но при этом считает букву Z священной.

"Спецоперация поддержана, мы понимаем, зачем она делается. Этот путь необходимо пройти, без этого демилитаризацию и денацификацию никак не сделать. Если кто-то хочет пожалеть кого-то, призывать к миру, то призывать нужно было украинскую сторону, когда она восемь лет бомбила детские сады, школы и убивала детей… Это мнение депутата, он совершенно прав, аплодисменты в зале выразили ему полную поддержку", — сказал Константинов.