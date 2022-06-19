Из-за отказа печатать футболки с буквой Z типографию проверит прокуратура

Столичная типография "Принтаника" отказалась изготовить футболки с принтом в виде буквы Z. Депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал органы прокуратуры начать проверку по данному факту.

На типографию написал жалобу недовольный клиент. Ему не удалось оформить заказ, поэтому он прислал представителю Госдумы письменный диалог с менеджером организации, занимающейся типографскими услугами.

Хинштейн отметил, что отказ от буквы Z, символизирующей спецоперацию на Украине, стало нормой в Латвии, Польше, но недопустимо в Москве.

Ранее сообщалось, что в Крыму закрывают шиномонтаж, владелец которого отказал в помощи военным РФ, приехавшим на фуре с буквой Z. На дверях сервиса появились надписи "мразь" и "тварь".