Виктор Баранов — король фальшивомонетчиков

Виктора Баранова до сих пор называют самым гениальным фальшивомонетчиком в масштабах не только России, но и всего мира. Такого уровня подделки денежных банкнот ни до него, ни после него никому не удавалось достичь.

Преступное "хобби"

Виктор Иванович Баранов появился на свет в 1941 году в семье госслужащих. Детство его прошло в Ставропольском крае. Витя хорошо рисовал, учился в художественной школе. После семилетки он подал документы в строительное училище в Ростове-на-Дону, где освоил специальность плотника-паркетчика. Затем ушёл служить в армию. По возвращении оттуда молодой человек увлекся изобретательством. Он даже обращался к руководству ставропольских предприятий с предложениями рассмотреть его задумки. Но модернизация производства никого не интересовала: выполняем план, и ладно.

Вот тогда-то Баранову и пришла в голову мысль о том, что можно начать выпускать фальшивые деньги. Причем он не грезил о богатстве, ему просто хотелось провести эксперимент.

Сначала будущий фальшивомонетчик долго изучал типографские процессы, искал нужную информацию в библиотеках… Несколько лет ушло на разработку технологии. В итоге Баранову удалось создать собственный состав для травления меди, на основе которого он изготавливал матрицы для печати поддельных дензнаков.

Печатные станки Виктор собирал самостоятельно из деталей, которые заказывал на местных заводах по собственным чертежам. Чтобы не возникало вопросов, объяснял, что планирует заниматься ювелирным делом.

"Цех" пришлось оборудовать в сарае, располагавшемся во дворе дома Барановых на улице Железнодорожной. И вот Виктор напечатал на своём станке первые 50-рублёвые купюры. Однако оказалось, что качество их изготовления гораздо выше, чем у гознаковских. Это могли заметить. Так что Баранов специально понизил качество печати, стараясь, чтобы банкноты выглядели настоящими и не вызывали подозрений.

Таких "пятидесятирублёвок" он изготовил около 70 штук. После этого пришёл черёд 25-рублёвок. Хотя банкноты этого достоинства считались самыми защищёнными, результат оказался вполне успешным.

К своему новому занятию Виктор относился как к хобби. Даже члены его семьи ничего не знали. При этом Баранов трудился шофёром в гараже Ставропольского крайкома КПСС. Одно время ему даже довелось возить будущего генсека и президента СССР Михаила Горбачёва, занимавшего в те времена пост секретаря местного крайкома…

Фальшивомонетчик был осторожен и тратил поддельные деньги очень аккуратно и в небольших количествах — обычно на рынках, где не было кассиров. На них он покупал в основном оборудование для своего "хобби".

Разоблачение и суд

Разумеется, преступная деятельность Баранова не могла остаться незамеченной. Правоохранительные органы выяснили, что в обороте появились фальшивые банкноты крупного достоинства и очень высокого качества.

Баранова подвело то, что матрицы, которыми он пользовался, всё-таки отличались от гознаковских. В конце концов обнаружилось, что больше всего фальшивок имеют хождение в Ставрополье. Всех продавцов в магазинах и на рынках попросили следить за покупателями, разменивающими двадцатипятирублёвки, и чуть что — сообщать в милицию.

12 апреля 1977 года на колхозном рынке в городе Черкесске к одному из торговцев подошёл некий мужчина и попросил разменять два четвертака. Продавец, недолго думая, указал на подозрительного незнакомца находившимся поблизости милиционерам, которые тут же скрутили подозреваемого. При задержании у Баранова обнаружили ещё 77 поддельных двадцатипятирублёвок.

Скрывать что-либо от следствия Баранов и не собирался. Он сразу же продемонстрировал следователям свой "печатный цех" и подробно рассказал о технологии, которую использовал для производства фальшивых денег.

Хотя за изготовление фальшивых денег в крупных масштабах в те годы, как правило, приговаривали к смертной казни, Виктор Баранов получил относительно мягкое наказание — 12 лет лишения свободы. Суд учёл его добровольное сотрудничество со следствием.

Жизнь на воле

На свободу Виктор Иванович вышел в 1990 году. Женился во второй раз, так как первая жена с ним развелась, пока он был в заключении. Работал на заводе "Аналог", где предложил новаторский метод наращивания никелевой сетки в батарейках. Затем основал фирму по производству духов и ароматизаторов для белья, изготовленных из натуральных масел. Другими его проектами стали инновационный метод очистки картофеля после сбора, передовые отделочные материалы, технология производства мебели из вторсырья, новый способ магнитной защиты товаров, а также огнеупорная автомобильная краска, сохранявшая свой цвет даже в кислоте…

Кстати, станки, на которых Баранов печатал поддельные банкноты, сегодня экспонируются в Центральном музее МВД в Москве. Как бы то ни было, а не скудеет земля русская талантами!

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