Как изменятся бумажные деньги, рассказал зампред ЦБ РФ

Российские бумажные деньги ожидает масштабное обновление. Модернизация коснётся не только внешнего вида купюр, но и их защитных признаков.

Сейчас целостность банкнотного ряда российских денег нарушена: банкноты номиналом в 200 и 2 000 рублей выпускаются в одном дизайне, а купюры других номиналов — в другом. Поэтому в Центробанке хотят привести все номиналы купюр к единой стилистике и подтянуть их к современному уровню защищённости, рассказал заместитель председателя ЦБ РФ Михаил Алексеев.

"Мы отдаём дань не только художественным достоинствам новых банкнотных изделий, но и планируем внедрить целый ряд новаций. Стилистика модернизированных денежных знаков будет той же, что и у выпущенных в 2017 году банкнот номиналами 200 и 2 000 рублей", — пояснил он в интервью "Известиям".

Уже сейчас банкноты Банка России имеют бактерицидную защиту: в процессе изготовления банкнотной бумаги в неё добавляется антимикробное вещество. В модернизированных банкнотах защита от патогенных организмов будет усилена, а купюры низкого номинала будут дополнительно лакироваться, что повысит срок их службы, добавил зампред ЦБ.

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