Известный московский адвокат усомнился в профпригодности федерального судьи

Член Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе направил в квалификационную коллегию судей жалобу на судью Среднеахтубинского районного суда Волгоградской области Надежду Бескоровайнову.

В истории по делу экс-депутата Назарова И. М. из г. Волжского Волгоградской области возникли непредвиденные обстоятельства, однако то, что стало происходить в районном суде в его отношении — не поддается никакому объяснению.

Напомним, что экс-депутат проходит по делу о мошенничестве, которое рассматривается в Среднеахтубинском районном суде. 17 ноября состоялось слушание, на котором должен был присутствовать Назаров. Однако незадолго до этого, 12 ноября, Ирасин Назаров почувствовал недомогание, поскольку симптомы ОРВИ и коронавируса очень схожи, то экс-депутат решил провериться и сдал анализ методом ПЦР. Для прохождения лечения Назаров обратился в поликлинику, где ему оформили больничный. Однако уголовное дело в отношении Ирасина продолжали рассматривать.

На заседание 17 числа Назаров не явился, поскольку находится на больничном. Однако прокурор, невзирая на обстоятельства, решил заключить Назарова под стражу из-за неявки в суд. Судья Надежда Бескоровайнова поддержала подобное заключение. Ситуацию с беспределом, который творится в районном суде Волгоградской области, прокомментировал адвокат чиновника Шота Горгадзе.

"При первых симптомах ОРВИ господин Назаров как законопослушный гражданин самоизолировался. Естественно, в суд не пошел, чтобы не ставить под угрозу здоровье остальных участников процесса. В суд явились его адвокаты, которые заявили о том, что у Назарова ОРВИ, он сдал тест на коронавирус и вызвал врача. Результат теста еще не пришел, поэтому просим суд отложить рассмотрение дела до результатов теста. Прокурор занял странную позицию, заявив о том, что раз он не пришел, то просим его арестовать и поместить в СИЗО. Судья уходит в совещательную комнату, проводит там около часа. В течение этого времени на телефон адвоката Назаров скидывает положительный результат теста, который только пришел. То есть Назаров болен COVID-19. Судья выходит из совещательной комнаты и оглашает решение об аресте Назарова и помещении в СИЗО. При этом важно отметить, что судья грубейшим образом нарушила Уголовно-процессуальный кодекс, потому что она не имела права заочно выносить решение об аресте. Она сначала должна была вынести определение о его принудительной доставке в зал суда или, если неизвестно его местонахождение, о розыске. И только после этого его арестовывать. Она пренебрегла законом, наверное, она ошиблась, потому что мне не хочется верить, что у нее недостаточно опыта, либо она ангажирована в этом деле. Я сегодня отправил жалобу в квалификационную коллегию судей с требованием привлечь судью к дисциплинарной ответственности, потому что ее действия являются непрофессиональными и они наносят урон доверию граждан к судебной системе. На сегодняшний день Ирсаин Назаров находится в больнице, его госпитализировали. Каждое утро оперативники приходят к лечащему врачу и спрашивают, когда мы его можем забрать. Оперативников понять можно, они выполняют свою работу. У них есть постановление судьи, которое они обязаны исполнить. Но мы с вами понимаем всю абсурдность происходящего. Даже когда человека выпишут из больницы, он будет все еще заразен. Его же неделю полечат, затем отправят на самоизоляцию до двух отрицательных тестов. И в таком состоянии человека хотят отправить в СИЗО. Из-за чего? Из-за ошибки или непрофессионализма судьи. В понедельник, 23 ноября, назначено очередное заседание, что для меня вообще является удивительным. Ведь судья уже знает, что он в больнице. И она прямо говорит, что ей все равно, что он в больнице, она собирается проводить процесс. Как он может с коронавирусом выйти из больницы и прийти в суд? Если бы он так сделал, то ему грозила бы уголовная ответственность. У нас есть статья в Уголовном кодексе за умышленное заражение людей. Да его никто из красной зоны и не выпустит. В понедельник известный адвокат Виолетта Волкова летит в Волгоград разбираться с этой историей и будет участвовать в этом процессе. Она будет ставить вопрос об изменении меры пресечения, указывая судье на ее профессиональные ошибки", — пояснил Шота Горгадзе корреспонденту "Правды.Ру".

Наша редакция будет следить за тем, как будут дальше развиваться события в этой абсурдной истории.