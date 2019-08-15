Заслуженный пилот о жесткой посадке А321: экипаж принял три грамотных решения

Заслуженный пилот СССР Олег Смирнов полагает, что экипаж совершившего жесткую посадку самолета А321 рейса Москва-Симферополь принял три грамотных, профессиональных решения, чем спас жизни людей.

После взлета 15 августа А321 из Москвы (аэропорт Жуковский) в Симферополь произошло столкновение лайнера со стаей чаек и отказ двигателей. Самолет сел на кукурузное поле в Раменском районе Подмосковья, более чем в километре от взлетно-посадочной полосы. Перед посадкой экипаж лайнера выключил двигатели и убрал шасси, баки были полные топлива, тем не менее экипаж успешно посадил самолет. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. В больнице остается лишь одна пострадавшая с состоянием средней тяжести.

"Правда.Ру" попросила прокомментировать действия экипажа заслуженного пилота СССР, председателя комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олега Смирнова.

— Командир корабля Дамир Юсупов, производил взлет в аэропорту Жуковском утречком, в шесть часов с минутами, была хорошая погода, все шло в штатном режиме, и вдруг экипаж убедился в том, что самолет столкнулся с птицами. Убедился на чем? На отказе одного из двигателей. Двигатель-ротор вращается на бешеной скорости, и если птицы большие, они выводят из строя двигатель.

Командир корабля принимает грамотное, профессиональное решение — вернуться на аэродром вылета, потому что продолжать рейс на одном двигателе непозволительно. Приняв такое решение, экипаж начал снижаться. Командир корабля по приборам убедился, что работающий двигатель — тоже уже на последнем издыхании. У него и обороты ходят, и тяга уже не может увеличиваться, то есть продолжать полет на этом двигателе уже невозможно.

И для того чтобы не доводить до точки — когда откажет и второй, и потом падать камнем к земле, командир корабля принимает второе единственно грамотное решение — посадить самолет перед собой, а не тянуть до взлетно-посадочной полосы, где неизвестно, чем это кончится.

И приняв такое решение, командир корабля принимает третье грамотное, профессиональное решение: он производит посадку, не выпуская шасси, на брюхо самолета. Чем это правильно и грамотно технически? Он этим предотвратил сильные механические разрушения конструкции самолета при ударе о землю. И, самое главное — этим он предотвратил пожар, который мог бы возникнуть в результате разрушения конструкции, как это произошло на "Суперджете-100" в Шереметьево некоторое время тому назад. А пожар — это страшное дело.

Он отлично посадил самолет на брюхо, затем четко организовал эвакуацию всех 234 пассажиров по надувным трапам. И все живы. Комиссия уже работает, она разберется в деталях, проинформирует нас всех. Но уже есть вопросы. Как сертифицировался аэродром, если рядом мусорная свалка? А это международный аэропорт, и по всем законам, по Воздушному кодексу — главной конституции авиации, категорически запрещено в зоне взлета и посадки иметь мусорные свалки.

Так вот, это в самом деле — чудо. И не Гудзон, а просто отдельное чудо. Но это чудо, порожденное командиром корабля Юсуповым, его экипажем, их подготовкой и авиакомпанией "Уральские авиалинии", которые готовят командиров кораблей и экипажи и тренируют их для полетов в нестандартных ситуациях.

Авиакомпания позволяет не утрачивать пилотам ручное пилотирование самолета. Вспомним опять трагедию с "Суперджет-100" — там командир корабля отвык пилотировать вручную, он допустил "козла" со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это отдельная проблема — мировая трагедия, ошибка, когда из командира пытаются сделать компьютерного оператора, а электроника, пока она существует, она отказывала, отказывает и будет отказывать.

"Боинг-737 Max" что показал? Две катастрофы подряд — Эфиопия, Индонезия — по одной и той же причине произошли. Там сидели за штурвалами как раз люди, которые превратились в компьютерных операторов и не сумели стать последней гарантией. Надо менять эту ошибочную мировую тенденцию, ручное пилотирование - это последняя живая гарантия действий, чтобы сохранить жизнь пассажирам, при любых отказах. Как это делали мы и вся авиация на протяжении ста лет до этого. У нас в документах для всех типов самолетов даже было прописано: если отказала электроника, отключите автопилот и берите самолет на ручное управление. Всё".

По факту инцидента СК возбудил дело по по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Проверку начала Уральская транспортная прокуратура и комиссия, в которую входят представители Росавиации.

Действительно, за территорией аэропорта расположена несанкционированная свалка, куда регулярно свозят мусор, там постоянно наблюдаются стаи птиц. Это приводит к тому, что в районе взлетно-посадочной полосы птицы кружат постоянно. После прошедшего дождя стаи птиц скопились непосредственно в районе аэропорта, сообщил ТАСС.

По данным его источника, система отпугивания птиц в аэропорту подмосковного Жуковского, за которую отвечает Летно-исследовательский институт (ЛИИ) им. М. М. Громова, была в рабочем состоянии в момент вылета A321. Однако эксперты отмечают, что птицы привыкают к сигналам.

Телеведущий Николай Дроздов рассказал каналу "Расстрига", что над этой проблемой более 50 лет безрезультатно бьются ученые по всему миру."Самолеты не притягивают птиц. Они просто гнездятся там, где спокойнее для них кажется. Очень важно вовремя их оттуда убрать — это целая система отпугивания, даже перемещения гнездовий, это большая работа, которая должна проводиться. Птицам, чтоб извлечь генетический опыт, нужны столетия, десятилетия. А самолет изобрели сто лет назад. Сейчас вот держат соколов, выпускают, соколы отпугивают птиц, но это целая работа большая. Уже лет 50 этим занимаются учёные в Институте эволюционной морфологии и экологии животных, но пока ничего не могут сделать".

Каждый год, по данным Международного комитета гражданской авиации, случается 5500 столкновений птиц с самолетами. Аварии в основном случаются при взлете и посадке.

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