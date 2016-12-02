Православие вернет единство Украине

21 ноября на Украине отмечали третью годовщину событий на Майдане, которые раскололи на две части не только население страны, но и граждан других государств в зависимости от оценки произошедшего. О самоопределении украинцев, в том числе религиозном, Pravda.Ru рассказала журналист, специалист по европейское тематике и Украине Алена Березовская.

Фото: Архив Pravda.Ru

— На уровне Европарламента принят закон, направленный против российских СМИ. Хотелось бы услышать вашу оценку.

— Я только могу посочувствовать людям, которые пишут такие законы. Они, наверное, не совсем понимают, насколько сегодня открыт мир, и самое главное, что люди, которые живут в их странах, понимают всю ситуацию. Тем самым мы получаем в итоге рейтинг Марин Ле Пен во Франции, Дональд Трамп становится президентом в США и так далее. Альтернативные партии, альтернативные политические движения занимают сейчас новые позиции в Европе. То есть происходит полная смена правительств во всем мире, в основных странах, что, конечно же, повлияет на отношение к России.

— Сегодня между Россией и западным миром есть некий раскол. И этот раскол, эта тектоническая линия проходит по Украине. И она проходит не только в правовом и политическом поле, но и на уровне чуть ли не религиозном. Воспринимается, что есть некая общая православная цивилизация, которая идет с Востока, и Украина была в сфере ее влияния, а потом наступил Майдан, и теперь нам говорят, что свобода и демократия наступили, пришла западная цивилизация. У украинцев не такой взгляд на жизнь?

— Я, наверное, не могу отвечать за весь украинский народ. Украина, благодаря своей истории, имеет очень разные точки зрения, разные этносы, разные церковные религиозные течения. У нас много греко-католиков, у нас много униантов. Самое главное, что мы являемся православным государством. Каноническая православная церковь, слава Богу, является сегодня главным религиозным течением на Украине. Но Украина разная. Поэтому к событиям на Майдане каждый украинец относится по-своему.

Майдан в первую очередь стал тем, что Украина потеряла единство внутри собственного народа. Потому что все эти 25 лет незалежная Украина все-таки строила это единство. То есть я родилась уже в современной Украине, и я не считала жителей Западной Украины какими-то отдельными людьми, или людьми с другой культурой. Я понимала, что у них есть своя особенность, свой язык, какие-то, может быть, ментальные расхождения, но я не считала, что они имеют абсолютно другую точку зрения на важные глобальные события или политические события. Я не ожидала этого.

Поэтому Майдан породил то, что единство было утрачено. Оно было утрачено, конечно же, искусственно, благодаря тому, что некоторые люди, представители Западной Украины вышли на Майдан и свергли власть Януковича. Мне кажется, что над Украиной был проведен эксперимент, что победит: благоразумие или лозунги. И оказалось, что мы все живем в каких-то ожиданиях. И под эти ожидания нам сформировали лозунг "Откроем Европу для Украины!", "Все в Европу!". Вопрос, кто все? Девушки молодые, красивые — наверное, да. Молодые люди, имеющие квалификацию, знающие язык — тоже, наверное, да. Но что теряет Украина? Украина теряет будущее. То есть Украина поднимает лозунги в ущерб себе. Поэтому я не могу вам ответить на вопрос, как мы к этому относимся. Мы не являемся сегодня цельным народом, мы разделены.

Украинцы никому не нужны. Такие независимые, никому не нужные, страдающие, разобщенные, с очень тяжелой ситуацией в экономике, с очень сложным, катастрофическим, бедным уровнем жизни. Это то, к чему привел Майдан.

— Вам не кажется, что религиозное самоощущение украинцев, принадлежность их к православной цивилизации, смогли бы помочь украинским братьям и сестрам определиться, где они и кто они? Вообще, как вы считаете, большинство украинцев нейтрально относятся к религии как к идее самоопределения?

— Знаете, я три года живу в Москве, а до этого жила в Киеве, и я могу сказать, что на Украине люди более верующие, чем в России. В России у людей просто, может быть, нет, таких искушений. А на Украине в 1990-х годах стали развиваться различные сектантские движения, от Свидетелей Иеговы до баптистов, адвентистов, и кого только не было. И это все плотно входило в жизнь украинского народа, а люди из-за потери своей идентичности, — то есть они не русские, а что такое украинец не совсем понятно, — искали что-то новое, они искали себя, они были в этом поиске. И очень многие люди поддались веянию сектантского движения и стали прихожанами различных сект. Очень много у нас различных домов молитв и так далее.

После этого, тоже в начале 1990-х годов, был митрополит Филарет, который из-за своей гордыни, из-за того, что он не смог стать Патриархом Всея Руси, пошел на сговор с политиками тогдашней Незалежной и создал свою церковь, Украинскую православную церковь Киевского Патриархата. Но церковь — это только название, скорее всего это политическая организация. И эта политическая организация в течение всего времени проводила определенную работу.

Когда у них были возможности, они захватывали храмы, лучшие храмы Киева: Владимирский собор, София Киевская, Михайловский собор, храм напротив Киево-Печерской лавры. Слава Богу, Киево-Печерская лавра еще осталась под канонической православной церковью. Поэтому очень жаль украинский народ, я сама такая, мы просто потерялись в этом мире. У тех, которые все время ходят в церковь, причащаются, конечно, преобладает здравость ума, душа. Единицы из тех людей, которых я знаю, которые являются воцерковленными людьми, все-таки поддались этой пропаганде СМИ, которая была во время Майдана.

— Если украинцы смогут определиться со своей национальной религией, подобно тому, как поляки определились с католицизмом, вам не кажется, что это может послужить той осью, на которой может быть отстроено некое украинское самосознание?

— Вы знаете, если какие-то события серьезные будут происходить, я боюсь, что это может стать началом большой кровопролитной религиозной войны на Украине. Приход канонической православной церкви будет защищать себя от того воздействия, которое будет проводить тот же Филарет, если ему дадут карт-бланш.

— Может быть, действительно, украинцам очень важно стать абсолютно автокефаличными, независимыми от Москвы, и их главная идея: "Оставьте нас все в покое, хотим быть православными, но без вас"?

— Та идея, о которой вы говорите, конечно, присутствует в сознании украинского народа. Есть такие люди. Средства массовой информации родили такие мнения. Но я летом сподобилась быть в Почаевской лавре. Какой раскол? Это такая радость, когда молодые люди, парни, девушки, все представители Западной Украины, Тернопольской области, как свечечки, стоят на службе по четыре-пять часов. Это такая радость! Мне кажется, что это и является как раз тем, что сейчас реально осталось как целостность украинского народа.

Подготовила к публикации Мария Сныткова

Беседовал Александр Артамонов