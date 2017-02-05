Вывод войск США — тень на плетень

Куда идет НАТО? И вообще, кому надо такое НАТО? Почему США войска из разных стран вроде бы выводят, но их число не уменьшается? И зачем они наводняют Европу вооружением, если число солдат пока не увеличивается? Почему вдруг Европа стала бороться за энергонезависимость от России и к чему привела эта грандиозная борьба? Эти и другие вопросы обсудили в авторской передаче "Необычная неделя" главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Американцы в Польше. Фото: AP

— Вы считаете, что НАТО не военная, а политическая и бюрократическая организация, а также довольно успешный бизнес-проект США. Совместных войск под общим командованием у них нет. Тем не менее в каждой стране находится огромный американский контингент.

И у многих в этих странах это вызывает все большее недовольство. Уже было очень много различных происшествий, конфликтов и преступлений. В Японии, на Окинаве, были особенно недовольны поведением американских военных. Да и в Европе тоже нарастает недовольство, особенно после недавних событий в Латвии…

— Давайте не будем кривить душой. Существует соглашение, по которому Соединенные Штаты Америки не имеют права увеличивать военный контингент в Европе, и это соглашение соблюдается. Все эти маневры происходят на принципах ротации, то есть одни уходят, другие приходят. Проблема-то в другом, и в последнее время это стало особенно заметно. Техники-то стало можно гнать сколько угодно.

Происходит вот это прибытие тысячи единиц военной техники в Польшу, в Прибалтику и т. д., модернизация ядерного вооружения в Германии. Все это наводит на грустные размышления, потому что солдат-то можно пригнать тут же, быстро и оперативно, в течение одного дня, а технику так быстро не пригонишь. Вообще, на данном этапе скопление вооружений и военнослужащих НАТО у российских границ беспрецедентно большое со времен Второй мировой воны. Что это значит, что за этим последует — пока не знает никто.

— В связи с заявлениями Трампа, если они частично уходят из Европы и других стран, они же вернутся домой, и куда их дома-то девать? Неизбежно будет какое-то сокращение?

— Обратимся к недавней истории. Обама обещал вывести войска из Афганистана…

— Обама столько всего обещал…

— Да, Обама много чего обещал. Ну, вывели они часть войск, но их место сразу же заняли сотрудники частных военных компаний, которые аффилированы с Пентагоном. Хрен редьки не слаще. Солдат вывели, частников завели. Здесь, я думаю, будет все точно так же…

— А тех, кого вывели, куда дели?

— По такому же принципу — перераспределили по Европе… Откомандировали обратно в страну приписки, что называется, в порт приписки.

— Недавно они в Афганистане закрыли военный пункт и всех перевели в Латвию.

— Это такой же принцип ротации. Я боюсь, что Европу ждет такая же тень на плетень, то есть опять они будут мутить: здесь мы выводим, здесь мы играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали и т. д. И за все это Европе придется платить, потому что Трамп, судя по всему, мужчина серьезный, и если он обещал в ходе избирательной кампании, что вы, европейцы, будете платить за свою защиту, то они будут это делать.

Вспомните, как все начиналось, все было впервые и вновь, когда заговорили несколько лет назад о пресловутой зависимости Европы от российских энергоносителей. Вдруг выяснилось, что уже слишком Европа от России зависима. Ирония судьбы в том, что на данном этапе Европа еще больше зависима от поставки наших энергоносителей, нежели раньше, когда об этом только начинали говорить и бороться за энергонезависимость.

Идет обратный процесс, потому что система с доставкой дорогого американского топлива, сжиженного газа и т. д. не сработала. Ведь нужна инфраструктура, огромные дополнительные средства на это. США предпочитают, чтобы страны сами финансировали все эти вещи. Плюс падение цены на топливо в принципе сделало абсолютно нерентабельной эту доставку.

А российские энергоносители — вот они. Чуть-чуть кран открути побольше — и больше будет, только заплати — и все. Все-таки не зря Германия тянет вторую нитку "Северного потока", не зря реанимировали "Турецкий поток". Сейчас втихую реанимируют и "Южный поток" и т. д. Болгария не просто так сейчас затихла и к этому внимание не привлекает.

— Ну, в Болгарии и президент уже другой. А прошлый в ужасе просыпался от советских МИГов, которые летали…

— Да, он в частном разговоре в этом признался (спасибо добрым людям хакерам, которые периодически выкладывают разные прослушки). А самое любопытное, что он прямым текстом сказал: об меня вытерли ноги США. Вот, собственно, и все. Это хороший вполне себе такой самокритичный итог его президентства, с чем его можно и поздравить. Он отказался от супервыгодного "Южного потока". Болгария благодаря ему могла бы получить очень хороший прибыток для государственного бюджета по той простой причине, просто стала бы такой маленькой южной Германией.

— И еще там был еще проект атомной станции, за отказ от которого они выплатили нам сейчас 400 миллионов компенсации.

— Да, четыреста с лишним миллионов.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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