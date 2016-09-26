Средиземноморье больше не вотчина Запада

Российский ВМФ активно осваивает стратегические просторы восточного и западного Средиземноморья. После наращивания присутствия российских военных судов в порте Тартус (Сирия) россияне перешли к операциям в непосредственной близости от берегов Франции и Италии. Согласно западным СМИ, российская подводная лодка всплыла в непосредственной близости от акватории военно-морского порта Тулон (Франция).

Фото: Архив Pravda.Ru

Алжир предоставил российским судам (по конфиденциальным источникам, в том числе и подлодкам), право пользования своей базой Мерс-эль-Кебир в качестве опорного пункта. Китайский флот, союзник России на дальневосточном морском театре, также ввел контингент судов в восточную часть Средиземноморья.

Франция попыталась дать некий ответ, послав по распоряжению министра обороны Ле Дриана разведывательный корабль "Дюпюи-де-Лом" к берегам Абхазии в Черном море. 100-метровое судно предназначено для ведения радиоэлектронной разведки в интересах Франции и НАТО. О перспективах противостояния флотов в Средиземноморье и о сирийских событиях в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказал главный редактор электронного издания "Геостратегическая Обсерватория", бывший главный редактор Радир Франс Интернасьональ, выпускник Военной академии Ришар Лябевьер.

— В вашей последней статье вы пишете, что Средиземноморье, по крайней мере его восточная часть, превращается в российско-китайскую зону. Ваш комментарий?

— С марта 2011 года, то есть с начала операции в Сирии, западники выбрали следующий сценарий: они решили разгромить Сирию, как они уже сделали с Ираком в свое время. Американские власти хотели превратить Азию в район, подчиненный США, что вменяет в себя обязательное расчленение Сирии. Речь идет о ставке, сделанной на салафитские и джихадистские движения под эгидой НАТО. Сами США, европейские партнеры, Израиль, естественно, страны Персидского залива, начиная с Саудовской Аравии, участвовали в этой операции.

Но Сирия выстояла, хотя война начала распространяться из Ливии, и стали прибывать иностранные наемники из Ближнего и Среднего Востока, с Кавказа, Чечни, из уйгуров и французов, из магрибинского состава Алжира, Марокко, Туниса. То есть в 20123–2013 годах вся королевская джихадистская рать стала проникать через границы Сирии, чтобы ее уничтожить, свергнуть Башара Асада. Но Сирия смогла справиться.

То есть ситуация дегенерировала в региональную гражданскую войну. Была альтернатива разбить Сирию на мелкие эмираты, населенные шиитами, суннитами, всякими воинственными элементами и так далее. Россия же во имя своего партнерства решила защитить национальное единство Сирии. Год назад президент Путин на ассамблее ООН призвал всех создать единый фронт против ИГИЛ, организации, запрещенной в России, но американцы желали сделать ставку на другой план — распада и уничтожения Сирии.

Это привело к нынешней ситуации. Россия смогла настоять на том, что Башар Асад устоял. Дальше Россия попыталась консолидировать свою военно-морскую позицию вокруг базы в Тартусе, где с октября 2016 года будет еще вводиться другой порт для китайцев. Получается, не только российский флот ходит в Черном море, но также китайский флот через Суэцкий канал вошел в Средиземноморскую акваторию и стоит себе базу рядом с Тартусом.

Так что Средиземноморье — более не западное море. По крайней мере, восточная часть Средиземноморья теперь уже не в полной власти американского, британского, французского флотов, благодаря Суэцкому каналу, а также Гибралтару, потому что теперь российские и китайские партнеры также вмешались в расклад сил в этой акватории. Я даже не говорю о том, что англо-американская авантюра в Ливии привела к нынешнему положению, к усугублению террористической угрозы.

Средиземноморье вновь оказывается в центре крупной, многофакторной геостратегической игры вокруг Сирии. То есть Средиземноморье — эпицентр кризиса, зрачок циклона. И получается, что россияне, управляя сирийским кризисом, справляются с собственным кризисом на границе с Украиной, в Донбассе, а также в Прибалтике. Ведь все взаимосвязано. Управление сирийским кризисом касается гораздо более широкого геостратегического контекста.

— Немецкий журнал Die Welt заявил, что благодаря Сирии, РФ вернула себе статус мировой державы. Согласны ли вы с этой позицией?

— 3 сентября 2013 года Вашингтон и Париж решили начать бомбардировки Сирии. Неожиданно с одной из баз НАТО в Италии были выпущены ракеты, которые были перехвачены российским радаром и сбиты при помощи русского эсминца. Ракеты, которые были выпущены НАТО, относятся к классу противовоздушной обороны — ракеты против ракет. Они были выпущены для того, чтобы проверить и вскрыть радарную защиту территории Сирии. И если мы правильно поняли данные, предоставленные военной разведкой, цель была — засечь радарные станции на территории Сирии. А российский военно-морской флот сумел перехватить те ракеты.

Сирийские базы не вскрылись, и параллельно россияне доказали свою мощь, выставив щит. Так что, в результате этого кризиса, российский Генштаб воспользовался ситуацией, чтобы объяснить, что они в курсе планов, в частности, французского и американского генштабов, атаковать территорию Сирии.

То есть Россия погрозила пальцем западникам, показав то, что она будет противостоять НАТО на этом фронте и не позволит провести захват.

И похоже, после этого обмена вежливыми любезностями между американским и российским Генштабами стали разрабатываться дипломатические соглашения, которые в результате привели к тому, что объявила комиссия Керри-Лаврова. Так что этот кризис сбитых ракет уже тогда привел к началу поиска решения и позволил избежать новой эскалации с большой войной, с широким фронтом со стороны НАТО против Сирии.

Это российское противостояние впервые явилось элементом баланса для восстановления равновесия против американской монополии на морях и в воздухе. Сирийский кризис позволил уравновесить и объяснить на силовом языке американцам, что не все коту масленица, что подобное может произойти и на Украине. Это — настоящий силовой язык. Это разбиралось на Варшавском сборище НАТО. НАТО почувствовало себя оскорбленным и в результате пришло к выводу о необходимости разворачивания баз вдоль российской границы.

Беседовал Александр Артамонов

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев