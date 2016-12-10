Уполномоченная по правам человека в Москве: задачи и цели

Москва - адрес прав человека

10 декабря отмечается Международный день прав человека, поскольку еще в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Работа в сфере защиты прав человека предполагает самый широкий спектр интересов. В зону ответственности входит и социальная защита населения, и условия содержания заключенных в СИЗО, и экология, и охрана здоровья населения, и даже проблема городских парковок, например, в Москве в том случае, если это каким-либо образом ущемляет права ее жителей. Об этом, в первую очередь, о детях и пенсионерах, в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказала Татьяна Потяева, уполномоченная по правам человека в Москве.

Фото: АР

— Татьяна Александровна, вы работали в комиссии по образованию и директором лингвистической гимназии. Как у нас сейчас обстоят дела с образованием, какие проблемы, остается ли в реальности право на бесплатное образование?

— Система образования города Москвы очень разнообразна. В нашей системе есть как учреждения государственные, так, конечно, и частные. И право родителей — выбрать, в какой системе образования они хотели быть дать своему ребенку возможность пополнить свои знания, развиваться, воспитываться.

Поэтому здесь сохраняется основное право родителей на выбор той образовательной организации, которая их устраивает со всех позиций. Ну, а что касается детей, то все они имеют право на получение качественного образования. Сегодня можно расширить основное образование дополнительным.

Конечно, различные вопросы и проблемы тоже существуют, но они решаются. Как уполномоченный по правам человека, я больше остановлюсь именно на некоторых проблемах, которые сегодня беспокоят москвичей, и они чаще всего обращаются в аппарат уполномоченного с этими вопросами.

В первую очередь, я должна остановиться на дошкольном образовании. У нас существует разветвленная сеть дошкольных образовательных организаций, которые мы привыкли называть детскими садами. При этом большинство детских садов сегодня влились в образовательные комплексы.

Они уже не существуют отдельно, а являются частью большого общего комплекса, где соблюдается преемственность от дошкольного к начальному, среднему, а в части еще и к профессиональному образованию. Это, наверное, правильно, потому что для ребенка гораздо легче прийти в образовательную организацию, поступить в дошкольное учреждение, и он уже точно будет знать, что спокойно поступит в этом учреждении в систему начального образования.

Вместе с тем есть вопросы у той категории родителей, у которых дети от одного до трех лет. Мы привыкли в советские и постсоветские времена, что родители имели возможность отдать ребенка в ясли. Семей, которые нуждаются в такой системе поддержки со стороны государства, очень много. Часто, к сожалению, бывает, что мама остается одна воспитывать ребенка и ей надо работать.

Она не может высидеть три года свой декретный отпуск с ребенком. Часто у таких мам нет родителей, теперь уже ставших бабушками и дедушками, которые могли бы поддержать, посидеть с ребенком. Поэтому им надо дальше этого ребенка содержать. Поэтому такая система, как ясли, очень востребована.

Но, к сожалению, сейчас в нашей московской системе образования такие учреждения практически исчезли. Хотя они все-таки есть. И для определенной категории жителей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, они доступны. Эти люди могут обратиться и для устройства ребенка в такие группы полного дня.

В большинстве же таких заведений для этой категории родителей существуют группы кратковременного пребывания — до четырех часов. Конечно, маму, которая хочет работать, потому что должна содержать свою семью, такая система не устраивает. Поэтому в адрес аппарата уполномоченного поступает очень много обращений по этой теме.

Мы работаем с департаментом образования в этом направлении. В ежегодном докладе, который мы представляем мэру Москвы и депутатам Московской городской думы, мы обозначаем проблему необходимости все-таки развивать более широко сеть дошкольных учреждений для детей от одного до трех лет. Эти вопросы решаются.

Но, конечно, не все жители Москвы имеют возможность обратиться к уполномоченному. Некоторые, может быть, даже и не знают о его существовании, поэтому находятся в безвыходной ситуации. Они самостоятельно ищут путь реализации возможности работать и содержать ребенка, но это не всегда им удается.

Второе, о чем я хотела бы сказать, на территории города Москвы проживают и работают приезжие люди. Кого-то пригласили корпорации, учреждения, кто-то сам приехал в поисках работы, устроился, хорошо обосновался на территории города, имеет, естественно, временную регистрацию и т.д.

Но здесь возникает коллизия с устройством детей уже во все образовательные учреждения. Есть определенное положение, выработанное департаментом образования, по которому, дети, которые имеют временную регистрацию, получают место в образовательном учреждении при наличии свободных мест.

Но часто рядом с местом проживания ребенка оказывается, что таких мест нет. Образовательные учреждения им просто отказывают. Но если учреждение, первоначальное, ближайшее к месту жительства, отказывает, то надо обратиться в департамент образования, чтобы решить эту проблему. Она решается. Департамент образования всегда решает этот вопрос, находит свободные места где-то еще.

Ребенок получает место для образования, но в пяти-шести остановках езды, а иногда и еще дальше, возможно, вообще в другом районе. Это, конечно, не может устраивать родителей. Тем более, с учетом той транспортной системы, которая существует в Москве, в связи с перегруженностью населением нашего города ребенку передвигаться одному по городу бывает небезопасно.

Поэтому мы руководствуемся самым важным документом нашей жизни, который соблюдает наши права. Это, конечно, Конституция Российской Федерации — основополагающий документ. А в Конституции сказано, что независимо от расы, от места жительства, от каких-то других причин ребенок имеет право на образование в наиболее удобных и комфортных условиях. И мы эту тему постоянно поднимаем.

Надо заметить, что в Москве повышается рождаемость. Этому способствуют и многочисленные социальные программы, которые развивает правительство города для поддержки разного рода семей, в том числе воспитывающих детей-инвалидов, многодетных семей, матерей-одиночек. Поэтому, собственно, все проблемы решаются. Надеюсь, в ближайшей перспективе мы снимем напряженность со второй сменой в нашем городе и поможем детям и их родителям в других вопросах.

— А как обстоят дела с людьми преклонного возраста?

— Будучи заместителем руководителя департамента социальной защиты населения города Москвы, я однажды немецкую делегацию повезла в Дом для ветеранов труда, которые проводят свои зрелые годы в государственном учреждении. Когда немецкая делегация вошла в наш 31-й интернат для ветеранов, руководитель делегации, увидя, какие условия сегодня созданы для людей пожилого возраста в этом интернате, достал платок и прослезился.

— Просто удивительно!

— Он сказал: у нас таких условий нет. И другие иностранцы постоянно поражаются тем миром и формой социальной поддержки наших семей, которые работают в нашем городе.

— Конечно, ведь немцы наиболее развиты по социальным правам…

— Да, так и есть. Мы с ними сотрудничаем по вопросам создания доступной среды для инвалидов. В этой сфере мы у них очень многому учимся. Ежегодно выезжаем в Дюссельдорф на выставки технических средств реабилитации, в Берлин для анализа приспособлений городской среды для нужд людей с инвалидностью.

Этому мы давно у них учимся, а тем более, в преддверии Чемпионата мира по футболу, когда наш город должен быть стопроцентно приспособлен для всех категорий граждан. А вот в другой сфере они готовы поучиться и у нас. Это приятно.

Беседовал Александр Артамонов

К публикации подготовил Юрий Кондратьев