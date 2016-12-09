Коррупция: Методы борьбы с ней

Взятке бой! Она страну точит

9 декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Как ведется борьба с коррупцией в России, Pravda. Ru рассказал заместитель начальника пятого отдела второй оперативно-розыскной части управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве подполковник полиции Виталий Сафонов.

— Виталий Федорович, с какими успехами ваше ведомство пришло к Международному дню борьбы с коррупцией? И как давно отмечается этот праздник?

— Этот международный день отмечается 9 декабря, и провозглашен он на Генеральной ассамблее ООН в 2003 году. В этот день в 2003 году была открыта для подписания конвенция ООН по борьбе с коррупцией, которая обязывает страны объявить преступлениями взяточничество, получение взятки, нецелевое расходование бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов.

И надо сказать, что Россия в числе первых стран присоединилась к этой конвенции, и в Уголовном кодексе все эти нормы, которые были провозглашены, обозначены. За них предусмотрена уголовная ответственность. В России этот праздник отмечается не широко. Он отмечается в виде просветительской работы, правоохранительные органы говорят о результатах этой работы.

Теперь об успехах или правильнее было бы назвать результатах работы подразделений Главного управления МВД России по городу Москве по противодействию коррупции за десять месяцев 2016 года.

С января по октябрь текущего года подразделениями главка возбуждено 634 уголовных дел коррупционной направленности (489 — взяточничество), совершенных в городе Москве, при этом 495 преступлений на сегодняшний день раскрыто (348 — взяточничество).

По уголовным делам коррупционной направленности возмещено государству более двух миллиардов рублей.

— Сейчас ничто не стоит на месте, все развивается достаточно интенсивно. В связи с этим каким-то образом изменились действия преступного характера в области коррупции?

— Сегодня существует множество разнообразных многоуровневых схем совершения данного вида преступлений. В том числе, должностные лица используют аффилированные юридические лица, расчетные счета, обязательства могут быть переданы каким-то другим, третьим лицам, взятка может быть в виде услуг закамуфлирована. Например, передача в безвозмездное пользование автомобиля, аренда автомобиля, покупка туристической путевки, ремонт квартиры, строительство дачи, предоставление кредита с заниженной процентной ставкой, прощение долга или исполнение обязательств перед другими лицами и прочее.

Мы имеем дело с должностными лицами, которые имеют, как правило, высшее образование, многие из них юридическое образование имеют. И они думают, что, используя такие схемы, могут закамуфлировать свое преступление. На самом деле, все современные схемы получения незаконного вознаграждения нам известны. Более того, у нас уже существуют отработанные приемы их документирования, которые совершенствуются каждодневно, и в этой работе мы идем на шаг впереди. Есть такая форма, как взятка-благодарность, например, то есть когда должностное лицо выполняет какие-то действия и думает, что полученная за это какая-то благодарность — это не взятка. На самом деле, это взятка. Уголовный кодекс предусматривает ответственность за взятку-благодарность.

— По каким показателям оценивают сейчас вашу работу? Что является для вас неким критерием?

— Сегодня, конечно, основной показатель нашей работы — это оценка общества. Существуют и внутренние критерии, ведомственные приказы, в соответствии с которыми строится наша работа. Одним из таких критериев является привлечение к уголовной ответственности лиц, совершивших преступление, неотвратимость наказания и привлечение всех участников совершенного преступления к уголовной ответственности: посредников, тех, кто готовил преступление, и т. д. Сегодня акцент в работе сделан на это. И если говорить о цифрах, то привлечено к уголовной ответственности за десять месяцев, с января по октябрь, 516 должностных лиц, связанных с преступлениями коррупционной направленности.

— Как правило, когда говорят о коррупции, имеют в виду в первую очередь взятки, так повелось. Но есть, видимо, и какие-то другие виды коррупции, о которых тоже имеет смысл говорить?

— Понятие коррупции закреплено в 273-м федеральном законе о противодействии коррупции, который был принят в 2008 году. Коррупция — это незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки интересам государства и общества с целью получения выгоды имущественного характера, в виде денег — любой.

В понятие коррупционных преступлений входят превышение должностных полномочий, злоупотребление должностными полномочиями, нецелевое использование денежных средств, служебный подлог, посредничество во взяточничестве, поэтому круг довольно-таки широкий.

Но если мы говорим о конвенции, к которой присоединилась Россия, то во всех странах, существуют еще такие понятия, как протекционизм, фаворитизм, непотизм, или, как у нас говорят в России, кумовство.

Также на сегодняшний день достаточное распространение получил "откат", представляющий собой незаконную тайную выплату, сделанную в ответ на предоставленную услугу.

К наиболее характерным формам коррупции также относится растрата, как вид хищения государственных ресурсов должностным лицом путем использования предоставленных полномочий в личных интересах. Это все формы и разновидности коррупции, которые являются инструментами совершения преступлений.

В России также распространено такое явление, как устройство на работу не по профессиональным качествам. Это когда человек не проходит какого-то отбора, а его назначают на должность, он наносет вред обществу и государству в связи с тем, что не обладает профессиональными знаниями, умениями, навыками, и отсюда способствует совершению преступлений.

Если говорить о послании президента в 2015 году, то он четко в своем послании акцентировал внимание как раз на борьбе с коррупцией и отразил такое явление, как конфликт интересов. То есть зачастую государственные служащие распределяют бюджетно-денежные средства своим родственникам, знакомым, юридическим лицам, аффилированным к этому государственному служащему. Так вот, в 2016 году работа была нацелена на предотвращение таких фактов, и все чиновники были обязаны отчитываться. Если имеет место быть какой-то государственный контракт и на этот государственный контракт претендует категория лиц, о которых я сказал, то чиновник должен либо самостоятельно сделать отвод, если он участвует в распределении, либо вывести эту информацию по инстанциям, доложить о том, что в данной ситуации существует так называемый конфликт интересов.

— А каковы вообще приоритетные направления в сфере противодействия коррупции? Есть какие-то наиболее болезненные точки?

— Приоритетным направлением в деятельности по противодействию коррупции всегда являлось выявление фактов взяточничества, а также выявление коррупционных преступлений в сфере незаконного освоения бюджетных средств.

Мерами, принятыми оперативными подразделениями, в прошедшем периоде 2016 года выявлено 304 преступлений в сфере незаконного освоения бюджетных средств, из которых 114 преступления были связаны с коррупцией.

Также в указанный период поставлено на учет 249 преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки), 240 преступлений, предусмотренныйх ст. 291 УК РФ (дача взятки) и 45 преступлений по ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

— Все-таки, преступления коррупционного характера совершают чаще одиночки или можно говорить уже о каких-то преступных сообществах?

— Существует два понятия: бытовая коррупция и деловая коррупция. Если мы говорим о бытовой коррупции, то там, в основном, совершают преступления одиночки. То есть если гражданин обращается с вопросом к должностному лицу один на один и решает какой-то вопрос для себя, это преступление, совершенное одиночкой.

Если это в большей степени касается деловой коррупции, то есть чиновник выступает в интересах юридического лица, конечно, там существует уже организованная группа, которая действует по предварительному сговору, и посредники. И в этой связи сумма взятки в этой области больше, чем в бытовой коррупции.

— Можете ли вы сказать, какой по Москве средний размер взятки? Вы такое считаете, как бы "среднюю температуру по больнице"?

— Учет размера взятки ведется обязательно, так как является квалифицирующим признаком при определении состава преступления. Чем больше сумма полученной взятки, тем более тяжкое преступление. Есть такой и оценочный показатель работы службы, мы на него, конечно, ориентируемся. Но сумма взятки все-таки не главное, важнее общественная опасность совершенного преступления.

К примеру, сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции был задержан один из руководителей очень крупного учебного заведения, который за взятку в 30 миллионов рублей распределил вне очереди квартиру своему подчиненному. И другой случай, когда сотрудник налоговой инспекции за взятку в 15 тысяч рублей сообщал представителям коммерческих организаций служебную информацию о планах выездных налоговых проверок. Как видите, общественная опасность может быть очень высокой даже при относительно небольших размерах получаемых взяток.

Итоги антикоррупционной деятельности подразделений главка за десять месяцев 2016 года показали, что средний размер взятки по Москве составляет — 2 784 308 рублей.

— Как часто сотрудники контролирующих органов становятся звеном коррупционной цепи?

— Изучение материалов уголовных дел, возбужденных следственными органами в текущем году, свидетельствует, что к объектам, традиционно пораженным взяточничеством, относятся как раз контролирующие органы.

К наиболее характерным действиям, совершаемым чиновниками контролирующих органов за взятки, являются укрытие различного рода нарушений, допускаемых хозяйствующими субъектами, а также занижение штрафных санкций по нарушениям, выявленным в ходе проверок.

Представителями контролирующих органов используются такие способы вымогательства взяток, как искусственное затягивание решения вопроса, создание различного рода преград и волокиты, намек на возможность вынесения положительного решения лишь за определенную плату и т.п.

— Как общество может принять участие в борьбе с коррупцией?

— Не секрет, что состояние преступности в регионе и результаты деятельности органов внутренних дел во многом зависят от участия общества в антикоррупционной работе, от готовности каждого гражданина активно противостоять коррупционерам, оказывать содействие сотрудникам полиции в выявлении и пресечении коррупционных правонарушений.

К сожалению, низкая правовая сознательность граждан и взаимовыгодный характер коррупционной сделки по-прежнему являются основными причинами, порождающими коррупцию и повышающими латентность данного вида преступлений.

В целях устранения подобных негативных тенденций главным управлением внутренних дел на постоянной основе проводится профилактическая работа, целью которой является повышение доверия граждан к правоохранительным органам и создание в обществе нетерпимости к коррупционным проявлениям. Факты выявления наиболее резонансных коррупционных преступлений регулярно освещаются в средствах массовой информации.

В ГУ МВД России по г. Москве и во всех административных округах города действуют "телефоны доверия", позволяющие беспрепятственно сообщать обо всех фактах вымогательства взятки в правоохранительные органы.

Пользуясь случаем, хочу обратиться к гражданам опасающимся преследования со стороны коррумпированных должностных лиц. Нами разработана система мер безопасности, позволяющая защитить от любых негативных последствий вас, ваших близких и ваш бизнес.

В любое время вы можете сообщить о фактах коррупции в управление экономической безопасности по телефонам: (495) 950-44-40, (495) 950-44-12.

Беседовала Елена Тимошкина

К публикации подготовила Мария Сныткова