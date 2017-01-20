"Дас ист фантастиш": Бундесвер взывает к голубым

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен на днях сообщила о введении в немецкой армии семинаров по сексуальной ориентации. А чтобы никто не сомневался в истинной сути таких мероприятий, уточнила: их целью будет привлечение в бундесвер еще большего количества геев и лесбиянок, создание им "новых привлекательных условий службы". Похоже, без "голубого пополнения" боеспособность бундесвера видится нынешней немецкой власти недостаточной.

Фото: Архив Pravda.Ru

Как сообщают СМИ, указанные семинары будут носить обязательный характер для военнослужащих. Учитывая, что родителей учеников младших классов приговаривают к тюремным срокам за отказ детей посещать уроки сексуального просвещения, не стоит удивляться, если столь же жесткие требования будут применены и к людям, носящим погоны.

Правда, даже у многих немцев, пишущих в социальных сетях, возник вопрос: неужели фрау министр считает своих подчиненных такими уж непросвещенными в сексуальных вопросах? Особенно, если учесть, что они являются гражданами страны, в которой снимаются "немецкие фильмы для взрослых", что стало одним их эвфемизмов порно. Теперь в интернете появляются остроты в духе: "Если вам в детстве родители забыли рассказать, откуда берутся дети, идите в немецкую армию".

Впрочем, думается, что подобные обвинения в адрес немецких политиков все же неоправданны. Последние прекрасно понимают, что служащие бундесвера неплохо осведомлены в вопросах "откуда берутся дети". Но берутся они, если не рассматривать процедуру ЭКО, путем секса между мужчиной и женщиной. А на вышеупомянутых семинарах военнослужащим будут объяснять отличия и характеристики секса "современно-продвинутого": гомосексуализма, лесбийства или отношений трансгендеров, изменивших свой пол под ножом хирурга.

Судя по всему, нейтральным ознакомлением с этой "премудростью" современные "наследники тевтонского духа" не отделаются. Поскольку важной задачей семинаров, по словам их организаторов, является "помощь в сексуальной ориентации и идентичности". И что-то подсказывает, что под этой помощью следует понимать отнюдь не рекомендации психологов к армейским "голубым" задуматься о правильности своей ориентации: а вдруг она выбрана по ошибке, случайно, и стоит возвратиться к традиционным сексуальным предпочтениям? За такое в толерантной (но, увы, только к извращениям) Европе можно схлопотать "волчий билет" на сколь-нибудь престижной работе. А для врачей, рискнувших взяться за лечение гомосексуализма, в ряде стран предусмотрено наказание вплоть до тюремного заключения. В частности, недавно такое решение принял парламент Мальты.

То есть с куда больше вероятностью, "помощь в сексуальной идентичности" следует понимать как раз в обратном смысле. Можно предположить, что после тестирования бойцы бундесвера узнают, что, оказывается, они не "чистые гетеросексуалы", как ошибочно считали ранее, — а посему вполне могут начать движение в сторону исправления этой "ошибки". Но вообще-то конкретное содержание будущих занятий по военному "секспросвету" госпожа Урсула пока не сообщает. Дескать, узнаете позже, когда пройдут первые занятия, одно из которых она проведет лично.

Точно известно лишь то, что армейской средой будущая "образовательная программа", не ограничится. Так, предполагается, что "просвещенные" армейцы, встречаясь с представителями ЛГБТ-сообщества, должны будут расписывать им все прелести армейской службы — для, соответственно, привлечения в бундесвер "голубого пополнения".

По-видимому, геи с лесбиянками доселе пополняют ряды военных с недостаточной массовостью. Возможно, еще помнят о том, что их флаг был вдохновлен "флагом рас" и только одной полосой отличается от "флага борьбы за мир". По крайней мере, дискриминацией это не объясняется. В США до 2010 года действовало правило "не спрашивай, не говори" — согласно которому геям-военным служить разрешалось, но лишь при условии не афиширования своей ориентации. Потом, правда, Обама все ограничения снял — и даже распространил на "голубых" практически все социальные льготы, вплоть до права получать пособие за погибшего "партнера" его "супругу". А в мае 2016 года открытый гей стал уже министром армии США.

В ФРГ отменили уголовное наказание за гомосексуальные связи еще в 1969 году. Среди высокопоставленных геев были даже экс-министры федерального правительства, на манер ныне покойного главы партии Свободных Демократов и шефа МИД Гидо Вестервелле. А с десяток лет назад в стране был даже принят специально для геев-военных закон "О партнерстве в жизни" — регулирующий условия службы "нетрадиционщиков". Суть которого в двух словах: ЛГБТ в армии никак не запрещается, главное, чтобы соответствующие отношения "не мешали выполнению служебных обязанностей". Ну так ведь и семейным мужчинам и женщинам не стоит целоваться, скажем, во время несения боевого дежурства. Геям по этому закону даже выделяются, например, специальные комнаты для свиданий.

Тем не менее, "голубовато-розовые" в бундесвер в массовом количестве особо не идут. Может быть, потому что, несмотря на отсутствие формальных ограничений и даже поощрения со стороны "толерантно-продвинутых" политиков, большинство обычных немецких солдат и офицеров все еще придерживаются традиционной морали, не слишком симпатизирующей содомитам? И чтобы уверить ЛГБТ-сообщество в настоящей, а не формальной толерантности военных, министр обороны и собирается мобилизовать своих подчиненных лично убеждать в этом сторонников нетрадиционных отношений. А то они, бедные, что-то все боятся лично идти защищать демократические ценности.

Нынешняя "голубая стратегия" немецкого минобороны наводит на странные мысли. В США к власти пришел Дональд Трамп, который, как и значительное число других республиканцев, придерживается традиционных семейных ценностей. И не исключено, что он предпримет попытку "отката" от "голубой революции", устроенной его предшественником, в том числе и в Вооруженных Силах. В это время немецкие либерал-глобалисты, все заметнее паникующие в связи с заявлениями новоизбранного американского лидера по поводу его намерения пересмотреть отношения Вашингтона с Северо-Атлантическим блоком, все громче говорят о перспективе создания европейской армии.

В свете этого Урсула фон дер Ляйен словно бы дает понять, в ком именно власти видят резервы для будущих полков и дивизий "европейского НАТО". Впрочем, если евротолерасты всерьез собираются повысить боевые возможности своих вооруженных сил с помощью "голубого пополнения" — флаг им в руки. Как и положено в подобных случаях, радужного цвета.

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