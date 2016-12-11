СССР возродится, но совсем другой

Исполнилось 25 лет Беловежским соглашениям. История не знает сослагательного наклонения. Или просто мы по прошествии времени так и не понимаем, что все могло бы быть совсем иначе? Разве не люди делают историю?!… А потом еще списывают на нее все свои ошибки.

Можно ли было сохранить СССР? Если да, то каким бы он был тогда и к чему пришел сейчас? Какова роль США и Запада в его развале? Об этом Pravda.Ru рассказала историк, доктор политических наук, профессор МГИМО, президент Международного института развития научного сотрудничества Елена Пономарева.

— Можно ли было сохранить СССР? Если да, каким бы он стал при всех тенденциях к независимости республик?

— Естественно, Советский Союз нуждался в реформировании. Уже происходили серьезные деструкции в самой советской системе, когда номенклатура фактически не знала общества, в котором жила и которым руководила. Имелись серьезные проблемы в экономике, в идеологической, политической сферах. Система дряхлела и нуждалась в коренных изменениях, но не в разрушении.

С моей точки зрения, то, что произошло в 91-м году, было следствием проблем, начавшихся, как минимум, с конца 60-х годов. Но уже с 1985 года, с приходом к власти Горбачева, шел сознательный процесс по разрушению Советского Союза. Возможно, команда Горбачева до конца не понимала, что произойдет именно такой развал, но она сделала все возможное для того, чтобы это случилось.

Как мы помним, 17 марта 1991 года, проходил референдум, который в республиках собрал более 70 с лишним процентов голосов населения великой страны за сохранение Союза в обновленном виде. То есть, речь шла о передаче части полномочий республикам, о какой-то децентрализации, о развитии новых социально-экономических отношений.

В частности, принятие декларации о суверенитете РФ послужило тем сигналом, который дал и другим республикам возможность заявить то же самое. Дело в том, что в конституциях советского образца, принятых в 1977-1978 годах, было зафиксировано, что это государственные образования, которые имеют суверенные полномочия. Узбекистан, Грузия, Молдавия могли вести свободную внешнюю торговлю, а Украина и Белоруссия были даже членами ООН. То есть степень суверенности была разной.

Но то, что произошло в Беловежской пуще, иначе как предательство национальных интересов, назвать нельзя. И по логике, по законодательству руководство страны должно было осудить, арестовать Ельцина, Шушкевича и Кравчука за сепаратизм и открытое нарушение конституционных основ Советского Союза.

Но союзное руководство этого не сделало. Здесь соединились отсутствие политической воли, возможно, не видение Горбачевым своего будущего. Если называть вещи своими именами, это было предательством интересов той исторической России, возглавить которую ему довелось.

— Какова роль США и Запада в развале СССР?

— Конечно, серьезную роль играл внешний фактор. Наши главные противники, США и страны НАТО, даже не могли представить, как быстро произойдет разрушение СССР при минимальном их воздействии. Союз развалили не в войне, не в кровопролитных сражениях. Фактически его сдала сама политическая элита.

Есть множество свидетельств мемуарной литературы, в которых раскрывается, что Горбачева сознательно вели к власти, потому что он был очень корыстным, тщеславным, очень любил славу, деньги. И тем самым мог поступиться большими принципами ради своего благополучия. Поэтому он не мыслил категориями государства.

Но именно такого человека сознательно вели к власти. Конечно, он был не один, была команда, которая работала, начиная с информационного фронта. Какой шел вал публикаций в "Московском комсомольце", в журнале "Огонек" по дискредитации и уничтожению всего советского! Советский Союз, как и любое общество, не был идеальным, но нельзя было уничижительно относиться ко всему, что связано с нашей историей.

Такая оголтелая критика привела к росту массового недоверия в отношении политического руководства. Это очень хорошо видно по архивным материалам, прослеживая количество вступающих в 90-е годы в партию и выходящих из нее. Запад это поддерживал, естественно, и Горбачев работал в интересах Запада. Маргарет Тэтчер после первой встречи с ним сказала: "С этим человеком можно иметь дело". То есть он сдаст все, что нужно.

Это, конечно, приговор Горбачеву: он работал не в интересах своей страны, а в интересах внешних игроков. Ни в коем случае нельзя говорить, что гонка вооружений или экономические какие-то проблемы разрушили Советский Союз. Комиссия из американских исследователей, которая в конце 80-х годов приехала в Россию посмотреть и оценить сложности экономического развития страны, пришла к однозначному выводу, что системных проблем в экономике СССР нет, есть структурные проблемы, которые нужно решать.

Но люди, которые находились во властной пирамиде, хотели пожизненных домиков, дачек, передачи своим детям не только денежек, но и своих постов. И вот эти внутренние и внешние факторы: стремление номенклатуры к собственности в ущерб интересам страны и стремление внешних игроков ослабить Советский Союз, — соединились.

Причем Запад не хотел полного развала Советского Союза. Стивен Коул написал как-то, что СССР умер "тихо, к счастью для всех": не было никаких военных столкновений с внешними участниками, серьезных проблем с ядерным вооружением, с космосом, с химическим производством — с массой тех технологий, за которые отвечает государство.

Но Советский Союз для нас с вами умер далеко не тихо. Это миллион и больше жизней людей во время ельцинского правления, это горячий конфликт, унесший не один миллион жизней в Таджикистане, в Приднестровье, на территории Абхазии… Сегодня это происходит на территории Украины, где гибнут люди. И это не тихая, а кровавая смерть.

Ельцин, будучи президентом РСФСР, также сделал все возможное для ускорения процесса разрушения СССР, чтобы остаться единовластным правителем в России — уже хотя бы одного куска земли. И поэтому ни в коем случае нельзя Ельцину прощать то, что он тоже приложил руку к развалу Советского Союза.

В России слово "демократия" соединилось со словами "разрушение" и "уничтожение". И то, что сегодня происходит, есть следствие тех неправильных, очень часто предательских шагов, которые предпринимались тогдашним руководством. Очевидна идеологическая, нравственная ущербность людей, занимавших высокие посты, которые говорили по прошествии времени: мы не могли предположить таких последствий.

Они не могли не видеть, как под руководством силовых структур в советских республиках возникали народные фронты, как пестовали и выращивали диссидентов, заканчивая мифологизацией вильнюсских событий. Ложь на лжи с целью аккумулировать богатства огромной страны в руках одного процента населения.

У Российской Федерации, несмотря на обилие ресурсов, очень много проблем в сфере организации, эксплуатации производства, вопросов социальной справедливости. Очень хорошо в очередной раз сказал об этом президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию. Он дал однозначно понять, что вопрос социальной справедливости — это вопрос жизнеспособности нашей страны сегодня. Мы должны научиться интенсивной экономике, чтобы, кроме всего прочего, привлечь наших исторических союзников к сотрудничеству.

— Последние опросы жителей бывших союзных республик показывают, что многие хотели бы возвращения СССР. Возможно ли это в том или ином виде?

— Как говорили древние, в одну и ту же реку нельзя ступить дважды. Советский Союз возродить просто невозможно. Но я верю и вижу все основания для того, чтобы говорить о возникновении некого нового образования вокруг России на пространстве Евразии. Россия уже не раз меняла границы. Поодиночке обеспечить процветание этого пространства невозможно. Такая территория определена исторически на единство народов и современных стран.

Мы видим, какие угрозы возникают в современном мире, угрозы совершенно радикального толка, невиданные ранее. Это даже нельзя назвать неоварварством, что вызрело, кстати, благодаря нашим внешним противникам и контрагентам на Ближнем Востоке. Это параллельный процесс жуткой криминализации, архаизации на окраинах бывшего Советского Союза. По словам классика, лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии.

Теперь мы отодвинулись от СССР на четверть века и видим то большое, что он собой представлял. И у нас, граждан всех бывших советских республик, возникает желание взять в будущее с собой это большое, важное и исключить ошибки, которые были допущены в Союзе. Но там было чем гордиться, что давало уверенность в твоей правоте, защищало интересы твоих детей, твое будущее.

Сейчас как раз наступает такой чрезвычайно удачный исторический момент для неких возрожденческих интеграционных процессов. И мы не имеем исторического права упустить этот момент. Иначе, в лучшем случае, вынуждены будем влачить полунищенское существование.

Беседовала Галина Тычинская

К публикации подготовил Юрий Кондратьев