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Автор Игорь Буккер

Советы родителям: как уберечь детей от растления

Общество » Семья » Воспитание

В конце января СМИ сообщили о множественных случаях систематического сексуального насилия над учениками в московской "Лиге школ". Следственным комитетом РФ организована доследственная проверка по сообщениям о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних учащихся ныне закрытой школы. Скандал разразился в тот момент, когда еще была свежа в памяти история с участием педагогов и учащихся элитной 57-й школы. Сенатор Елена Мизулина пообещала внести на рассмотрение Госдумы законопроект, ужесточающий наказание за растление детей вплоть до пожизненного заключения.

дети
Фото: Архив Pravda.Ru

Оба скандала не доведены до логического конца. Там множество противоречий, и требуются определенные усилия, чтобы разобраться в ситуации, а не рубить с плеча. В конце концов точку в этих делах поставит Следственный комитет. Однако тема гнусных домогательств к несовершеннолетним со стороны педагогов периодически будоражит наше общество. И пусть не всегда все обвинения в педофилии находят подтверждение, а статистика утверждает, что сексуальное насилие над детьми (слава Богу!) на практике встречается крайне редко, это еще не повод для нас оставаться равнодушными.

Ребенок может уберечься от похотливых объятий постороннего человека, которого априори может испугаться или почувствовать к нему отвращение. Но как уберечь ребенка от домогательств в школе? Как обезопасить его от людей, которые проводят с детьми больше времени, чем родители? С этим вопросом Pravda. Ru обратилась к кандидату психологических наук, психологу, сексологу, писателю Юрию Левченко.

"Во-первых, как всегда, общий совет, надо разговаривать со своими детьми, — рекомендует Юрий Левченко. — Интересоваться тем, что происходит в школе. Не важно, домогательства или не домогательства. Важно узнать, что там происходит. Например, я четко знаю, что у моей 12-летней дочки учительница настроена проамерикански. Дети откровенны, между прочим. Я больше чем уверен, что педофилы выбирали тех девочек, которые интровертны и закрыты, которые даже не общаются со своими сверстницами. В детском коллективе есть дети, которые открыты, которые обязательно расскажут даже своей подружке. Поэтому все интровертные, закрытые дети должны быть у родителей под особым вниманием. Дети-интроверты не выступают на концертах, они даже не дерутся. Они не рассказывают о каких-то влюбленностях девчонок и мальчишек, потому что не хотят делиться личным. Первый совет родителям: обратите внимание, если ваши дети не делятся чем-то личным. Отняли бутерброд, или другая девочка подошла к мальчику, или еще что-то, это такие пустяки для вас, но для детей это совсем не пустяки. Тогда дети будут делиться такими вещами, как домогательства со стороны учителей. Поэтому, самое главное, разговаривайте со своими детьми! А если дети замкнуты, уделяйте им больше внимания".

И еще один практический совет от специалиста, как родителям замкнутых и необщительных детей понять, что ребенок попал в беду.

Собеседник Pravda. Ru Юрий Левченко лаконично ответил: "Разговаривать". И далее добавил со ссылкой на собственный опыт: "Даже замкнутые взрослые рассказывают. Приходят ко мне как к психологу мужики и плачут, и такое рассказывают, что другу за бутылкой не расскажут. Люди хотят рассказывать, просто другие их не слышат. Работа психолога — уметь слушать. А некоторые родители не хотят слышать". И посоветовал, произнеся чуть переиначенную библейскую фразу: "Слушайте, и узнаете".

Важный момент, что необходимо предпринять, чтобы отфильтровать педофилов от работы в детских учреждениях да и от работы с детьми? Возможно ли учредить, скажем, систему психологического тестирования еще на стадии поступления в педагогический вуз?

По мнению Юрия Левченко, "должна быть проверка прошлой истории взрослых дядечек и тетечек. Наверняка они где-то в чем-то прокалывались". При этом психолог подчеркнул, что "тети тоже бывают педофилами".

В заключение короткой беседы Юрий Левченко отметил: "Почему эта школа называется элитной? Это совсем не элитная школа. Слово "элитная" в данном случае значит: "Не лезьте к нам!" Это школа закрытая. Прежде всего закрытая от проверок. За время 25-летней смуты, которая, к счастью, прошла, мы не могли вторгаться в пространство сект, больниц и школ. Наше коммунистическое общество в свое время проникало во все структуры общества. Так и американцы, которые никогда не отбрасывали эти вещи, проникали во всякие закрытые, элитные школы. А мы почему-то стеснялись. Государство не имеет право стесняться".

Мизулина: За растление детей наказание должно быть пожизненным

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