Каждый атом - это Вселенная

О современных научных воззрениях об образовании Вселенной, ее прошлом, нынешнем и будущем состоянии в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказал специалист в области квантовой теории поля, физики элементарных частиц, космологии, академик Российской академии наук, доктор физико-математических наук Валерий Рубаков.

— Валерий Александрович, расскажите, пожалуйста, о теориях образования Вселенной. Что такое теория развития космологических возмущений?

— Начинал я как теоретик в области физики элементарных частиц и примыкающей к ней области квантовой теории поля. Как раз тогда начало выясняться, что физика элементарных частиц и физика очень больших масштабов, космологии, Вселенной, - очень тесно связанные между собой вещи. Это удивительно, но это факт.

И чем дольше я живу, тем больше это видно, тем больше это проявляется и в теории, и теперь уже в эксперименте. Вот я так потихонечку "сдрейфовал" в космологию. Она сейчас особенно интересной стала, потому что за последние четверть века стала точной наукой. Раньше можно было о Вселенной думать самые разные вещи и очень мало было экспериментальных фактов, очень мало было достоверно известного о том, как устроена наша Вселенная, как она развивается, эволюционирует.

А сейчас есть гигантское количество экспериментальных данных, которые из самых разных областей. Появляются, конечно, многие новые астрономические данные, разными способами полученные, на спутниках и на телескопах. Сегодня мы про Вселенную знаем очень много. Поэтому сейчас очень интересно заниматься космологией как наукой, а не просто как мировоззрением.

— Насколько поменялись представления о Вселенной в последние годы?

— Поменялось довольно много. Стало совершенно ясно, что наша Вселенная не статична, она расширяется, пространство в разные стороны растягивается. Соответственно, в прошлом вещество во Вселенной было гораздо более плотным и горячим. Эта картина осталась.

Более того, она получила новые подтверждения, и сегодня мы понимаем в деталях, как была устроена Вселенная через одну секунду после того, как это вот быстрое расширение началось. Сравнивая с теорией экспериментальные данные, можно сказать, что вот так Вселенная существовала, развивалась через одну секунду после первоначального толчка.

— Получается, что теории Большого взрыва, которые разрабатывал Хоккинг, остаются в силе?

— Ну, они остаются в силе, значит, у него есть просто свои взгляды на еще более ранние стадии эволюции Вселенной. Про первую секунду мы знаем вот откуда. Значит, в это время во Вселенной температуры достигали примерно десяти миллиардов градусов. Гигантские температуры! Происходят термоядерные реакции, в которых образуется поистине вселенская энергия.

Зная ядерную физику, теорию гравитации, общую теорию относительности, можно вычислить концентрацию элементов, которые образуются. До этого в основном был водород, а потом образовались гелий, дейтерий в этом раннем "супе". С одной стороны, мы можем это вычислить, а с другой стороны, мы теперь можем это измерить. Астрономы научились эти концентрации измерять. Поэтому мы уверены в том, как была устроена Вселенная через секунду после Большого взрыва.

Теперь есть независимая совершенно история, связанная с космологическими возмущениями. Вселенная неоднородна. Есть более плотные области, есть менее. Есть галактики, там гораздо большая плотность вещества, чем в среднем по Вселенной. Есть Земля, где вообще плотность невероятная, огромная, по сравнению со средней плотностью, а есть набор больших пустот.

Вселенная такая комкастая. Спрашивается, откуда это все взялось? Значит, были в те самые первые времена зародыши. Где-то было вещества чуть больше, где-то чуть поменьше. Потом потихонечку в результате эволюции там, где было побольше, образовались галактики. Оттуда, где поменьше, вещество растащилось гравитационными силами, и получились пустоты.

Мы сегодня довольно хорошо представляем, как были устроены эти первичные возмущения. Их свойства однозначно говорят нам, что они появились еще до этой горячей стадии, еще до того, как во Вселенной появился "суп" из элементарных частиц. А до этого Вселенная была совсем другой. И вот здесь находится сейчас передний край, потому что об этой самой-самой ранней стадии, предшествующей горячей стадии, мы можем узнать, изучая в деталях, как устроены первичные возмущения.

Одна из популярных гипотез - это инфляционная теория. Инфляция — это ситуация, когда Вселенная безумно быстро расширялась. Так стремительно, что в обычных терминах даже сказать нельзя. Она за микроскопические доли секунды разрослась от размеров меньше атомного ядра до размеров больше, чем видимый размер современной Вселенной.

Гипотеза инфляции первый раз появилась в работе Алексея Александровича Старобинского, замечательного космолога, академика Российской академии наук. Потом появились разные версии, большой вклад внесли Андрей Дмитриевич Линде, Алан Гут, Стайнхард. Я тоже немножко принимал участие в этой деятельности.

— Есть частицы, которые могут находиться одновременно в разных частях Вселенной. И только в момент, когда наблюдатель посмотрел, их положение в пространстве зафиксировано. Как так?

— Правильно, и это ничему не противоречит. Раньше это было непонятно, противоречило человеческому опыту. Вы вроде бы не можете сидеть за рабочим столом и одновременно обедать в ресторане. Но это вовсе не означает, что природа на более фундаментальном уровне устроена именно так.

Действительно, частица может находиться одновременно в одном и в другом месте. Такова квантовая физика. Это уже активно используется при разработке квантовых компьютеров, на этом квантовый компьютер отчасти сидит. Это вполне объективная вещь, так устроена природа. И теперь благодаря тому же компьютеру и интернету это вполне понятно и на повседневном уровне.

— Можно ли согласиться с теми физиками, которые говорят, что наступит некий предел расширения, дилатация, и Вселенная схлопнется?

— Это еще один интересный непонятный вопрос. И, наверное, долго будет оставаться неясным, что будет со Вселенной, скажем, через 40 миллиардов лет. Сейчас возраст Вселенной — 14 миллиардов лет. Значит, в ближайшие 10-15 миллиардов лет можно жить спокойно, никаких катаклизмов не произойдет. Вселенная растянется раза в 2-2,5 за это время.

Но никакой катастрофы в этом нет. А что дальше будет происходить со Вселенной — это вопрос. Сейчас сильно поменялся гипотетический ответ на этот вопрос в связи с тем, что в 1998-1999 годах был открыт факт ускоренного расширения Вселенной. Это удивительная история, потому что, вообще-то, гравитационные силы стремятся подзадержать расширение. Поэтому раньше думали, что происходит замедление расширения Вселенной.

Выяснилось, что ничего подобного. Кстати сказать, это открытие было отмечено Нобелевской премией. Вселенная расширяется ускоренно, темпы увеличиваются. И не очень понятно, что это все значит, откуда это и что за этим стоит. Фактически речь идет об антигравитации, потому что ускоренное расширение — это именно антигравитация. Ее называют темной энергией, хотя термин крайне неудачный, тем не менее он прижился.

Будущее нашей Вселенной определится ее свойствами. Вселенная будет расширяться все быстрее и быстрее, и не исключено, что ее вообще разорвет через 40 миллиардов лет. Может быть, Вселенная остановится в своем расширении и начнется сжатие, разогрев, и мы опять попадем в предельно сжатую точку невероятно горячей плазмы.

А если это постоянное состояние, то Вселенная будет расширяться вечно. Сегодня мы не настолько хорошо знаем свойства этой самой темной энергии, чтобы сказать, что нас ждет. Но можно быть спокойным, потому что у нас еще 20 миллиардов лет точно есть. Я надеюсь, что если человечество, дай Бог, доживет до этого, то оно придумает, как выйти из этого положения.

Беседовал Александр Артамонов

К публикации подготовил Юрий Кондратьев