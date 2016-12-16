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Автор Олег Артюков

Вот такая загогулина: Касьянов подавил бунт в "Парнасе" рублем

Политика » Партии

Председатель "Парнаса" Михаил Касьянов и его окружение фактически выдавили своих оппонентов из партии. Причем произошло это буквально накануне съезда. Где, как ранее сообщалось, планировалось обсудить перестановки в партийном руководстве.

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Михаил Касьянов. Архивное фото

"Парнас" покинули члены федерального политсовета Илья Яшин, Вадим Прохоров, Николай Сорокин, Надежда Митюшкина, Тамара Лежнина и Игорь Харичев, а также еще несколько человек, "несогласных с политикой руководства партии" (формулировка телеканала "Дождь").

По словам Прохорова, "бывают запущенные стадии болезни, которые уже не лечатся". Теперь уже бывшая "фронда" объявила себя "командой Бориса Немцова". До гибели политик был одним из сопредседателей "Парнаса".

Информацию о выходе из партии на своей странице в "Фейсбуке" подтвердил Яшин. По его словам, из "Парнаса" выходят также "лидеры десятка наиболее активных региональных отделений (включая Новосибирск, Кострому, Иваново, Тверь и т.д)".

Список претензий, в общем-то, давно известен. По словам Прохорова, у руководства партии был шанс "все исправить", проведя работу над ошибками, в частности, признать ошибку с выдвижением блогера-националиста Вячеслава Мальцева на выборах Госдумы.

Напомним также, что ранее Михаилу Касьянову предъявляли еще одну претензию — безальтернативное выдвижение на первое место в федеральном списке партии на выборах в Госдуму. Уже после выборов Касьянову было предложено по крайней мере отказаться от единоличного руководства партией. А еще лучше — вообще покинуть пост председателя. Поскольку причинами позорных 0,7 процентов голосов на выборах были названы как руководство Касьянова и второе место в списке либеральной партии одиозного блогера-националиста.

Впрочем, как предполагала "Правда.Ру" ранее, шансы оппонентов серьезно пошатнуть позиции Касьянова были ничтожно малы. Уже тогда прозвучал первый намек на возможное развитие событий. Руководитель удмуртского отделения "Парнаса" Руслан Тимуршин потребовал исключить Илью Яшина из партии "деструктивную деятельность".

Исключать из "Парнаса" Яшина тогда не стали. Однако сейчас некие анонимные члены партии жалуются на то, что на делегатов съезда оказывается давление. Мол, не все из них могут оплатить дорогу из регионов, проезд оплачивается "очень выборочно".

Понятно, что для людей, лояльных Касьянову. Демарш — если он, кстати, подтвердится, и это на какая-то "загогулина" накануне съезда — явное свидетельство слабости оппонентов Михаила Касьянова. Продемонстрировавшие очевидную вещь — несмотря на постоянную и весьма громкую критику, контроля над партией он не утратил.

Даже после конфуза на выборах все аппаратные возможности Касьянов и его окружение сохранили. Это, кстати, не исключает возможности каких-то кадровых перестановок в руководстве "Парнаса". Возможно, добавят одного-нескольких зиц-сопредседателей, которые никак Касьянову мешать не будут. Но зато продемонстрируют его готовность к компромиссам, которыми его оппоненты воспользоваться не пожелали.

Возможен — гипотетически — и вариант "я устал, я ухожу". Ведь недаром Михаил Касьянов отказался от участия в президентских выборах в 2017 году и постоянно поднимает тему объединения "всех демократических сил". Подразумевая "Яблоко" в первую очередь.

Но и такой вариант подразумевает подставные фигуры в "парнасовском" руководстве с сохранением полного контроля. Ведь все финансовые рычаги в руках у "касьяновцев". Так что никаких проблем не будет.

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