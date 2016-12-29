Армия России-2016: Достижения и проблемы

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказали Pravda.Ru о достижениях российских вооруженных сил в уходящем году. А также о проблемах, которые потребуют внимания в дальнейшем.

Архивное фото

О достижениях

Владимир Шаманов:

- Самое значимое событие - это проведение крупномасштабных учений "Кавказ-2016", в ходе которых решали ряд задач, наиболее значимых с геополитической точки зрения для России. И все события, которые проходили, позволили на новом уровне проверить и систему управления, и боевые составляющие. Это первое.

Второе, расширение наших возможностей в плане оказания содействия законному сирийскому правительству и борьба с международным терроризмом. Убийство посла Андрея Карлова - это очередное доказательство, что мелочей в этом мире не бывает, и ведущим государствам планеты надо объединять усилия - и американцам, и НАТО, и привлекать к этому Китай.

В целом, вооруженные силы продолжают развиваться, реализуется программа перевооружения. Я отметил бы очень важный показатель - рост на десять процентов производительности труда на предприятиях военно-промышленного комплекса. Это самый объективный показатель, что идет переоснащение. А значит, это главная гарантия, что наши вооруженные силы получат современные образцы техники и вооружения.

Франц Клинцевич:

- Самое главное событие, к которому имеет отношение российская армия - это освобождение Алеппо.

Второе - в этом году были испытаны и поставлены на боевое дежурство очень много образцов боевой техники, прежде всего в ракетных войсках стратегического назначения, в военно-морском флоте, противовоздушной обороне.

И третье - в этом году было проведено более трёх тысяч разного уровня учений. В отдельных учениях были задействованы более 150 тысяч человек личного состава с тысячами образцов техники сухопутных войск, ВВС, военно-морского флота. И все это проводилось на очень широком пространстве с точки зрения перемещения техники и вооружения. Это и воздушным способом, и железнодорожным транспортом, и передвижение техники своих ходом. И все это показало боевую готовность российской техники.

О проблемах

Владимир Шаманов:

- Надо продолжать повышать профессионализм всех категорий военнослужащих, продолжать перевод армию на контрактную основу, восстанавливать потенциал высшей военной школы как основы укрепления наших вооруженных сил.

В целом, руководство вооруженных сил, частей и соединений, за последние годы значительно выросло (в профессиональном плане) в связи с резким увеличением интенсивности военно-оперативной подготовки, и приобретения соответствующего профессионального опыта. В том числе, и при оказании помощи нашим сирийским коллегам.

Франц Клинцевич:

- Учитывая социально-экономические проблемы, по некоторым позициям гособоронзаказа имеется отставание. Но, тем не менее, от плана мы не отошли и перевооружение армии осуществляется. По некоторым позициям, даже с опережением.

Второе, проблема индексации в полном объеме выплат офицерам и военным пенсионерам. Это те категории, которые нуждаются в поддержке государства. Ведь у офицеров нет возможности пойти еще куда-то на заработки.