Гиперзвуковое оружие: Никто не думает о последствиях

Одной из наиболее обсуждаемых стала тема гиперзвукового оружия, которое к 2020 году должно поступить на вооружение российской армии. В чем суть этой новации, чем оно отличается от существующих образцов и почему оно не появилось значительно раньше? Об этом сегодня "Правда.Ру" постарается рассказать поподробнее.

Фото: AP

В авиации главным сравнительным показателем скорости является скорость звука, которая в воздухе составляет 1224 км/ч. Впервые ее измерил французский ученый Мерсенн еще в 1636 году и у него она оказалась равно 1235 км/ч, то есть выяснилась зависимость скорость звука от температуры среды (с повышением температуры воздуха она повышается, с уменьшением — снижается).

Сначала скорость летательных аппаратов была дозвуковой. Но после Второй мировой войны ученые "поднатужились" и создали аппараты способные перемещаться в атмосфере Земли со скоростью в 2 и даже 3 раза больше скорость звука.

Впрочем, первые баллистические ракеты появились как раз в годы Второй мировой войны и тогда же в Германии родился проект ракеты ФАУ-2 с "крылышками", и с пилотом-смертником внутри, способной с высокой точностью и гиперзвуковой скоростью поразить объекты на территории Англии и за Уралом. Тогда до этого дело не дошло.

Ну, а потом инженерам для этого пришлось решить много сложных технических задач. Например, создать новые мощные реактивные двигатели, просчитать новую аэродинамику самолетов, продумать систему охлаждения (при полете на сверхзвуке обшивка самолета очень сильно нагревается), создать новые легкие и прочные сплавы.

И буквально сразу же за достижением сверхзвуковой скорости встал и вопрос о полете на гиперзвуковой скорости и было решено, что называться так будет скорость выше 5 Мах, то есть больше пяти чисел Маха, каждое из которых равно одной скорости звука. Это ее нижний порог. И понятно, что может быть гиперзвуковая скорость и в 7, и в 8, и даже в 10 раз выше звуковой.

Первыми создать такой аппарат поспешили американцы и в 1959 году запустили в полет ракетоплан Х-15, оснащенный ракетным двигателем, работавший на жидком топливе, который в одном из полетов разогнался до скорости 7274 км/ч, а максимальная набранная им высота составила 107,96 км.

То есть этот аппарат, запущенный с борта самолета-носителя, сумел выйти в космос, а затем как обычный самолет приземлился на дно высохшего соленого озера. Обшивка аппарата при возвращении на землю временами нагревалась до 650 °C, так что можно себе представить, какой сложности должен был быть этот аппарат, чтобы не сгореть, не разрушиться в воздухе и сохранить жизнь своему пилоту?!

И как вы видите, все эти задачи были успешно решены уже в 60-ые годы прошлого века. Вот только полеты Х-15 вскоре прекратились, потому что на то время такая скорость для летательных аппаратов оказалась излишней и никому не нужной.

Сегодня все иначе. Развитие высокоскоростных зенитных ракет привело к тому, что практически любой современный самолет или даже ракета могут быть с высокой долей вероятности перехвачены и сбиты на любой высоте. Ну, а выход из создавшегося положения может быть только один — создать летательные аппараты способные лететь быстрее ракет-перехватчиков по принципу "нас не догонят!"

Так, ракета российского зенитно-ракетного комплекса С-300 может развить гиперзвуковую скорость в 7,5М уже сейчас, но лишь на очень короткое время. А цель со скоростью полета около 10М для окажется уже очень "крепким орешком" и почему так — понятно.

Вот поэтому-то ведущие державы мира, такие как США, Россия и Китай в спешном порядке занялись созданием гиперзвуковых летательных аппаратов разных типов и предназначения, то есть включились в очередное противоборство "меча и щита".

Китай, например, еще 9 января 2015 года испытал гиперзвуковой планер WU-14, запускаемый в космос при помощи межконтинентальной баллистической ракеты. Затем развивая скорость в 10М, то есть более 12,3 тыс. км/ч он сверху пикирует на цель. Современные средства противовоздушной обороны летящую на такой скорости цель отследить и перехватить не могут.

Так что теперь и Китай стал третьей в мире страной, после России и США, у которой есть технологии гиперзвуковых носителей как ядерного, так и обычного оружия. По сути, у китайцев получалась боеголовка с управляющими поверхностями, которая может маневрировать в полете и потому-то она и практически неуязвима. Но собственного двигателя у этого аппарата нет, так что это очередное оружие для "самых бедных".

Те страны, которые богаче на современные технологии, разрабатывают гиперзвуковые аппараты большей сложности. Например, в России идут работы над ракетами разных типов с гиперзвуковыми прямоточными воздушно-реактивными двигателями (ГПВРД), которые можно будет запускать с земли, с кораблей или с боевых самолетов.

Есть российско-индийский проект такого оружия. И вполне возможно, что уже к 2023 году Индия тоже станет членом "гиперзвукового клуба". Преимущество таких ракет в их меньшей стоимости и значительно большей гибкости использования, по сравнению с бездвигательными "планерами", запускаемыми с помощью тяжелых и дорогих баллистических ракет.

Впрочем, и тот, и другой тип гиперзвукового оружия вполне могут оснащаться обычным или ядерным боевым зарядом. А могут и не оснащаться, потому что кинетическая энергия удара такой вот гиперзвуковой боеголовки с весом 500 кг и на скорости 6М по сути равна подрыву боеголовки обычной американской дозвуковой ракеты "Гарпун", которая весит около 100 кг. Ну а российская противокорабельная ракета "Москит" имеет заряд взрывчатки массой 150 кг и скорость 4М. Так что можно себе представить силу его удара, если ее скорость будет повышена до тех же 6М.

На первый взгляд, гиперзвуковое оружие не слишком превосходит уже существующее сверхзвуковое, но на самом деле это большой шаг вперед в области военного дела. Это новые материалы (так как обшивка этих аппаратов нагревается в полете буквально до красного каления), это новые двигатели способные работать на кислороде воздуха на больших высотах и одновременно функционировать как ЖРД — то есть жидкостный ракетный двигатель.

Далее нужны новые быстродействующие компьютеры для управления такими аппаратами, а для пилотируемых "гиперзвуковиков" специальные системы жизнеобеспечения для их пилотов. К тому же, если они маневрируют, то современные системы ПВО за такой короткий период времени не успевают обнаружить и уж тем более поразить гиперзвуковую цель. Например, гиперзвуковая ракета со скоростью 6М долетит от Лондона до Нью-Йорка всего за 1 час, а обнаружить ее из-за ее очень пологой траектории полета можно будет всего лишь за несколько секунд до пропадания!

Ну и наконец, гиперзвуковому оружию даже и боеголовки-то по сути дела не нужны. Достаточно загрузить на борт такой ракеты шарики размером с горошину либо стрелки из вольфрама, как вырвавшееся из них облако этих поражающих элементов на скорости в 6-7М поразить любой военный объект, корабль или без разбора поразить бронетехнику и живую силу противника (ни каска, ни бронежилет не спасет!) на очень большой площади. То есть оно сможет применяться еще и как оружие "поля боя", хотя и очень пока еще дорогое!

Поскольку системы ПВО сегодня против гиперзвуковых аппаратов неэффективны, на повестку дня опять встают вопросы военного паритета и договоренностей о неприменении их как средства агрессии. Иначе удары с помощью гиперзвуковых аппаратов смогут стать исключительно привлекательным инструментом давления, ведь ни одна небольшая страна не сможет от них защититься. А так как это не ядерное оружие и радиационного заражения от него нет, то и применение его с моральной точки зрения ничем не ограничено.

Но даже в случае конфликта с применением ядерного оружия гиперзвуковые ракеты смогут быть использованы в качестве оружия первого удара по шахтам баллистических ракет и радарам противника.

Считается, что до появления первых совершенных образцов серийного гиперзвукового оружия осталось где-то 10-15 лет, так что время для политического диалога по ним еще есть. Равно как и время для принятия соглашений, позволяющих ограничить его использование в локальных конфликтах.

Впрочем, на пути создания не опытных, а серийных типов "гиперзвуковиков" стоит немало трудностей. Это, как отмечалось выше, и высокий нагрев поверхностей летательного аппарата, и — это самое проблемное — окружающая его в полете плазма, раскаленный газ, не пропускающий к нему радиоволны.

То есть разогнать летательных аппарат до скорости в 5М не такая уж и большая проблема. Проблема в том, каким образом беспилотная ракета или аппарат типа планера будут наводиться на цель, каким образом они ее "увидят" сквозь эту самую плазму.

В любом случае пока что извечное противоборства "меча и щита" продолжается и конца ему не видно. Хотя с другой стороны, каждый новый шаг на этом пути становится ощутимо дороже.