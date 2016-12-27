Пять достижений и один провал 2016 года

Выборы в Госдуму, завершение политической реформы, успехи в экономике — эксперты рассказали Pravda.Ru о главных достижениях в 2016 году. Ну и, кроме того, о самом большом политическом провале уходящего года.﻿

Выборы в Госдуму и политическая реформа

"В этом году прошли выборы в Государственную Думу, изменился состав парламента, причем изменился очень серьезно. По сути, изменилась законодательная физиономия Российской Федерации на федеральном уровне. Речь идет также о значительной смене элит, точнее, о старте смены элит на региональном уровне", — сказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

"Завершение политической реформы, которая стала результатом общественного запроса на перемены. И которую власти успешно реализовали, свидетельством чему стали выборы в Государственную Думу. Это одно из главных событий — мы прошли через выборы в Государственную Думу в этот раз без каких-либо проблем. Выборы прошли на основе конкурентоспособности, открытости и легитимности. Доверие к выборным процедурам, как отмечают социологи, возросло. Запрос на обновление был реализован. Две трети фракции "Единая Россия" — это новые люди, да и вообще половина Государственной Думы — это новые люди", — отметил руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев.

"Год был достаточно бурным и с точки зрения публичной политики, и с точки зрения непубличной политики. С точки зрения публичной политики — у нас прошли выборы в Государственную думу. Я считаю, это событие наиболее значимое, безусловно, с точки зрения внутренней политики. Мне кажется, что выборы завершились довольно успешно. Главное, что заработали новые механизмы избрания Думы, я имею в виду смешанную систему выборов, возвращение мажоритарных округов. В этом плане Дума предстала другим органом, мы это видим по первым ее шагам. У нас появился новый руководитель политического блока в администрации президента — Сергей Кириенко. Это событие конечно важное и значимое, итоги мы увидим в 2017 году", — сказал первый проректор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов.

Борьба с коррупцией

"Были и значимые событие вне публичной сферы, которые имеют тоже прямое отношение к внутренней политике. Здесь, думаю, событием года был арест (экс-главыв минэкономразвития Алексея) Улюкаева. Это достаточно серьезное политическое событие, которое в чем-то является вызовом для всей политической системы, как она его пережила. Все-таки это первый арест действующего министра за, по крайней мере, всю постсоветскую историю страны", — отметил Симонов.

"Но этот арест не перерос в полноценный правительственный кризис, хотя вероятность такого развития событий присутствовала. Получается, что наша политическая система два теста прошла в этом году. Первый тест публичной политики, выборы в Государственную думу — это всегда тест для любой системы. И тест непубличный — это арест министра, это не рядовое для нас событие", — полагает он.

"Весьма активно антикоррупционная борьба, что также влияет на элитные группы на региональном и федеральном уровне. И надеюсь, это сохранится и будет таким же действенным в 2017-м", — сказал Алексей Мухин.

Ситуация в экономике

"В экономическом смысле Россия продемонстрировала устойчивость институтов. Президент, подводя некоторые итоги на пресс-конференции, заявил, что социально-экономическая ситуация в России хоть и остается напряженной, но постепенно выправляется. По отдельным направлениям даже есть очевидные успехи, то есть рост экономики на 10-20 процентов. Все это говорит о том, что несмотря на сильное внешнее давление, российское общество оказалось устойчивым к таким вызовам", — считает Алексей Мухин.

"В целом год был неплохим. И с точки зрения трансформации нашей политической системы в сторону большей открытости, большей демократичности, большей цивилизованности. И с точки зрения экономики тоже был неплохим, о чем, собственно, говорил президент в Послании и на пресс-конференции — рекордно низкая инфляция, рекордно высокие урожаи в сельском хозяйстве, сейчас закладываются условия для устойчивого роста, то есть стагнация подходит к концу, золотовалютные запасы основные — есть подушка безопасности вполне достаточная, санкции Россия пережила без особых проблем. Прочность российской экономики оказалась выше, чем ожидали многие скептики, и отток капитала из страны значительно сократился", — считает Константин Калачев.

"Есть проблемы, связанные с внутренними инвестициями, конечно. Есть проблемы, связанные с падением ВВП, но если смотреть 2016 год в сравнении с 2015-м, то можно говорить, что худшее позади. И с точки зрения экономики, и с точки зрения ситуации политической, 2016-й год стал годом стабилизации и создания условий для дальнейшего устойчивого развития", — подчеркнул эксперт.

Несбывшиеся мрачные прогнозы

"Основное содержание этого года — это, я бы сказал, нормализация общественно-политической жизни. А если вспомнить год 2015-й, 2016-й был годом тяжелых ожиданий. Причем ожиданий худшего не только в части экономики, не только в том, что касается социально-экономической ситуации. Были ожидания, что экономический кризис может обернуться кризисом социальным, были ожидания, что в политической жизни в связи со сложной международной обстановкой будет реализован курс на сворачивание демократических прав и свобод, на завинчивание гаек", — сказал Константин Калачев.

Провал года

"Несистемная оппозиция — это, пожалуй, самое жалкое зрелище прошедшего года. Она не смогла реализовать себя ни на региональных, ни на федеральных выборах. И в этой своей злобе обвинила во всех грехах, которые ей присущи, верховную власть и ее носителя. Такая позиция, безусловно, является весьма слабой, и это лишь усугубляет ситуацию. Похоже, что несистемная оппозиция сейчас находится в состоянии системного кризиса, выбраться из которого в ближайшие годы она просто не сможет", — сказал Алексей Мухин.

"Вообще, "несистемщики" последние годы провели зря. Что наглядно показали на выборах. Ведь никто не снимал с выборов несистемных кандидатов, партия (Михаила) Касьянова была в списках. Весь спектр (партий) у избирателя был. Но особого интереса они не вызвали. И такой разгром не вызвал никакой негативной реакции в обществе. Белоленточное движение полностью сошло на нет. В этом плане несистемная оппозиция испытывает колоссальные трудности, но этим и интересней 2017 год", — сказал Константин Симонов.

"Казалось бы, кризис должен был дать возможность нашей оппозиции попытаться использовать протестные настроения и получить сколько-нибудь убедительный результат (на выборах) в Государственную Думу. Но результат оказался совсем неубедительным, оппозиция показала отсутствие ярких харизматичных лидеров, отсутствие понятных не только большинству, но даже и критично настроенному меньшинству идеи, показала неспособность договариваться, нетехнологичность. То есть на самом деле оппозиция показала свою организационную, идейную и кадровую слабость", — полагает Константин Калачев.

"Меня это лично не радует. В конце концов, в законодательной власти должны быть не только сторонники партии власти и ее союзники, взгляды всех граждан должны быть представлены. И есть серьезная проблема, связанная с тем, что в стране действительно есть, может быть, до 15 процентов критически настроенных по отношению к нынешнему курсу граждан. Но своего представительства в Государственной Думе у этих граждан нет. Однако здесь надо винить не власть, здесь надо винить как раз нашу политическую оппозицию, которая даже при наличии групп населения, которые могли бы быть потенциальными избирателями оппозиционных партий, таких как "Яблоко" и "Парнас", сделали все для того, чтобы эти люди на выборы просто не пошли", — заявил эксперт.

"Власть сама заинтересована в новых лицах, все время это говорится, создает им условия. Вопрос в том, что пока не видно каких-то внятных шагов со стороны потенциальных оппонентов, но 2017 год для них будет ключевым. Потому что, если они подойдут разгромленными к президентским выборам, то в следующий цикл им будет входить очень сложно", — считает Константин Симонов.