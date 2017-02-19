Валерий ШАНЦЕВ: "Западному бизнесу у нас никто не мешает"

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в интервью "Правде.Ру" рассказал, есть ли у него проблемы в общении с американскими бизнесменами, как регион привлекает иностранные инвестиции в условиях санкций и почему он уверен, что все получится.

Валерий Павлинович, вы недавно встречались с американскими бизнесменами, проводили презентацию области. Хотя с избранием нового президента Америки мы надеемся на потепление отношений, в том числе в области экономики, но пока отношения остаются сложными, санкционными. Там много "ястребов", которые хотят продлить и даже ужесточить санкции. Как в таких условиях удается устанавливать контакты, развивать отношения, привлекать инвесторов и реализовывать проекты?

За время нашей работы, особенно в последние годы, мы убедились, что могут быть разные политические ситуации, разные осложнения, некоторое потепление, какая-то стабилизация. Но экономическая жизнь с этим мало связана.

Допустим, в самый разгар таких сложных отношений с Евросоюзом мы поехали на презентацию инвестиционного потенциала области. Как вы думаете, куда? В Лондон. Там каждый день собирались сотни заинтересованных деловых людей, и я ни разу не слышал ни одного кривого вопроса, не видел ни одного косого взгляда. Речь шла о деле, о том, как нужно сближать экономические интересы деловых кругов Англии и Нижегородской области. То же самое — с Американской торговой палатой, мы с ними довольно-таки давно сотрудничаем.

Недавняя встреча с американскими бизнесменами была уже третья на протяжении последних пяти лет. Нельзя сказать, что Трампа избрали и мы сразу туда поехали с надеждой, что будет потепление. На самом деле, есть уже сложившиеся отношения, есть товарооборот — экспорт и импорт, есть десять совместных предприятий, которые работают в нашей области и выпускают различную продукцию.

Мы твердо убеждены, что деловое сотрудничество и инвестиции не имеют национальности и политического окраса. Главное — чтобы были созданы условия на конкретной территории. В Нижегородской области мы стараемся сделать так, чтобы инвесторам было привлекательно вкладывать и развивать производство, чтобы они твердо знали, что не потеряют свои инвестиции, а получат хорошую прибыль.

Вот этим мы, собственно говоря, и занимаемся. И наш имидж сегодня уже известен во всем мире. Твердо знают во многих странах, что с нами можно иметь дело, что мы никого не обманываем и всем даем возможность заработать, что мы открыты и создаем все условия для того, чтобы инвестору у нас было работать комфортно.

А какого рода эти предприятия?

Это разные предприятия — от легкой до авиационной промышленности. Допустим, есть у нас предприятие "Теплообменник", которое делает технику для создания микроклимата всех летательных аппаратов, в том числе космических станций. Сегодня американская компания с ними в контакте на современном технологическом уровне делает эту работу.

А это не секретная работа?

Микроклимат? Чем он может быть секретен? Он же не стреляет. Он дает возможность выжить и чувствовать себя комфортно летчику или космонавту и нормально управлять самолетом или станцией.

Используются наши разработки или американские?

Да по-разному. Мы используем американские технологии и американское оборудование, а они — наши наработки.

И как к этому относится конгресс США?

Не знаю про конгресс, мы с конгрессом дел не имеем… Мы имеем дело с фирмой.

На последней встрече шла речь о каких-то конкретных предложениях, новых объектах?

Да, мы презентовали им наш потенциал, рассказывали, где и какие проекты можно осуществить, раздали наши материалы. Мы для этого подготовили каталог проектов на семи языках — пожалуйста, смотрите. Там выступили представители ряда совместных компаний, которые уже работают на нашей территории. Они твердо сказали: все идите в Нижегородскую область, мы работаем там, нам комфортно.

А один даже сказал: вот я, говорит, работаю восьмой год, а ни разу с губернатором не встречался, но у меня все получается. Некоторые говорят, губернатор дает телефон, если что не так, он обязательно вмешивается. А я рад, что с губернатором не знаком, у меня и так все получается. Значит, работает система, которую создал губернатор. Вот и всё.

И это рекомендации не просто каких-то фирмочек. Выступает представитель компании Intel, которая известна во всем мире, и говорит, что наша штаб-квартира по разработке программного продукта находится в Нижнем Новгороде и мы не испытываем там никаких трудностей. Сейчас мы расширяемся, приобретаем новые помещения. И мы твердо знаем, что у нас все получится.

А ведь сначала нам было особенно трудно по сравнению с другими субъектами, потому что в СССР регион вообще был закрыт не только для иностранцев, но и для многих наших граждан. Поэтому нам пришлось начинать с нуля, запустить о себе информацию, чтобы продвинуть Нижегородчину, чтобы о ней хотя бы узнали в мире. И если у нас за последние годы иностранные инвестиции выросли почти в десять раз, наверное, нам это удалось сделать.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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