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Источник Правда.Ру

После "неправильных" выборов в Гамбию могут быть введены иностранные войска

Мир » Остальной мир » Африка

Сенегал якобы уже ввел войска в Гамбию из-за отказа президента Яйя Джамме покинуть пост. Во вторжении также собираются принять участие Нигерия и Гана.

После неправильных выборов в Гамбию введены иностранные войска
Яйя Джамме

Колонны военнослужащих якобы вошли на территорию соседней страны за день до истечения мандата Джамме, который отказался передать власть своему преемнику, победившему на выборах.

Напомним, 19 января президентом Гамбии должен стать Адама Барроу. Однако национальная ассамблея страны приняла резолюцию, согласно которой Джамме может оставаться у власти еще три месяца.

Глава государства заявил, что процесс голосования прошел с "серьезными нарушениями" и призвал к новому голосованию. "Я рекомендую провести новые, прозрачные выборы, которые будет проводить богобоязненная и независимая избирательная комиссия", — заявил Яйя Джамме в эфире государственного телевидения.

Как ранее сообщала Pravda.Ru, Яйя Джамме, пришедший к власти в результате переворота в 1994 году, неожиданно проиграл своему конкуренту Адаме Барроу, который набрал более 45% голосов. За действующего президента проголосовало 36,7% граждан. Первоначально Джамме согласился с результатами выборов, но потом решил отказаться от них якобы "после тщательного изучения".

Гамбия — бывшая британская колония в континентальной части Африки, получившая независимость в 1965 году, население страны — около 1,8 миллиона человек. После обретения независимости Гамбия почти 50 лет состояла в Британском Содружестве наций. Однако в 2013 году президент Гамбии объявил о выходе из Содружества, которое, по его словам, занимается "расширением колониализма".

Надо сказать, что Джамме крайне неугоден западным и прозападным силам. Такая независимая позиция, противоречащая стремлению Запада сделать все страны либо вассалами, либо союзниками, вызвала мощную волну по дискредитации Джамме.

Уже после заявления об отказе государства от английского языка, в Сети появились образчики такого агрессивного творчества. Так, например, некий Момоду Джамме (Momodou Jammeh, Banju) призывает соотечественников за рубежом присоединиться к участию в "умной войне" против президента. Президент не имеет лояльной поддержки, пишет автор, его поддерживают только подхалимы — гражданские и военные.

"Сам Джамме знает, что дни его сочтены …, после того, как мы уберем из уравнения Джамме, международное сообщество не будет иметь никакого другого выбора, кроме как обеспечить выполнение положений Конституции, и новые свободные выборы пройдут в Гамбии", — заключает автор.

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