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Источник Правда.Ру

Россия не оставит без реакции введенные Канадой санкции

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Россия не оставит без реакции введенные Канадой санкции в отношении депутатов Госдумы от Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь дипмиссии РФ в Канаде Кирилл Калинин.

Россия не оставит без реакции введенные Канадой санкции
Источник фото: Fotodom.Ru

"Выражаем крайнее разочарование решением канадских властей в очередной раз расширить список российских официальных лиц и парламентариев, — цитирует дипломата ТАСС. — Это, несомненно, негативно повлияет на весь комплекс российско-канадских отношений, которые в последнее время только начали налаживаться".

Калинин сообщил, что вводя очередные санкции, Канада действует нелегитимно и нерационально. "Российская сторона примет к сведению данный недружественный шаг и будет реагировать на основе взаимности", — заявил Кирилл Калинин.

Напомним, 28 ноября правительство Канады расширило антироссийский санкционный список. Как сообщили в канадском МИД, в него вошли 15 человек, в том числе 6 депутатов Госдумы от Крыма. В ведомстве пояснили, что такие меры необходимы для "давления на Россию, так как она полностью не соблюдает свои международные обязательства в отношении Украины".

Кроме того, в заявлении внешнеполитического ведомства подчеркивается, что "санкции введены в ответ на выборы 18 сентября должностных лиц, проживающих в Крыму, в Госдуму". "Канада считает эти выборы не легитимными", — заявили в МИД.

Депутаты, которые вошли в санкционный список: Руслан Бальбек, Константин Бахарев, Андрей Козенко, Светлана Савченко, Павел Шперов и Дмитрий Белик. Также в "черный список" попали Анна Анюхина, Михаил Назаров, Светлана Бородулина, Валентин Демидов, Дмитрий Полонский, Ирина Кивико, Виктор Палагин, Олег Шаповалов и Андрей Васюта.

Этим россиянам запрещено въезжать на канадскую территорию, а если они владеют счетами на территории страны, они будут заморожены. "Принятое Оттавой решение подчеркивает неизменную приверженность Канады в отношении суверенитета Украины", — цитирует телеканал слова СтеФАНА Диона, главы МИД Канады.

Крымский вице-премьер Дмитрий Полонский, комментируя введенные новые санкции Канады против крымчан, заявил, что "одна из британских колоний" просто боится Россию. "Можем им отправить посылку с каптоприлом — для снижения давления", — предложил он.

Отметим, в канадский санкционный список входят уже более 200 российских компаний и организаций, а также физических лиц, некоторые из которых имеют гражданство Украины. Последний раз Канада вводила дополнительные ограничения 18 марта 2016 года.

Ранее в МИД РФ отметили, что привычка Оттавы следовать линии Вашингтона, требующего "от своих союзников "держать санкционный фронт" против России", а также желание канадского руководства "удовлетворить требования собственного антироссийского лобби пересилили естественный интерес к выстраиванию с нашей страной более конструктивных отношений".

"Вопреки заявлениям нового правительства Дж. Трюдо о стремлении действовать на международной арене в духе сотрудничества, Оттава продолжила нагнетание негатива", — говорится в комментарии российского министерства.

Кроме того, на поддержку демократии на Украине канадское правительство решило выделить 7,1 миллиона канадских долларов (5,55 миллиона долларов США). Ранее ВС Украины получили из Канады приборы ночного видения на сумму почти 230 тысяч.

При том, что общий долг Канады впервые превысил показатель валового внутреннего продукта страны и составил $1 трлн 610 млрд. Как сообщает Bloomberg, для страны с одной из самых стабильных экономик это предвещает крах финансовой и социальной сферы. ВВП Канады за последние пять лет уменьшился на $250 млрд и составил $1 трлн 550 млрд.

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