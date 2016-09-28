Спецслужбы США попались на использовании секретной базы в личных целях

Американские полицейские без стеснения используют в личных целях конфиденциальные сведения, которые содержаться в секретных базах данных, если им надо получить информацию о своих возлюбленных, коллегах, соседях, журналистах и по другим причинам, не связанным с их профессиональной деятельностью.

Об этом рассказало агентство Associated Press, журналисты которого провели собственное расследование.

Личные конфликты, романтические ссоры, а иногда и просто любопытство нередко заставляют сотрудников полиции на нарушение закона. В особо вопиющих случаях, пишет AP, "полицейские использовали данные, чтобы следить за людьми или преследовать их, изменяли информацию или продавали её".

В секретной базе данных имеются, в том числе, сведения о месте жительства граждан и об их проблемах законом.

При этом нарушения носят в США повсеместный характер. Лишь в период с 2013 по 2015 годы различным взысканиям в связи с этим были подвергнуты сотни сотрудников правоохранительных органов. Правда, далеко не все из них признают себя виновными.

Среди тех кто был наказан, AP упоминает некоего офицера из Огайо, который был признан виновным в преследовании своей бывшей подруги, используя при этом информацию о ее местонахождении из секретной базы данных. Полицейский из штата Мичиган разыскивал в базах адреса понравившихся ему женщин, а двое офицеров из Майами получили закрытые данные на журналиста, написавшего критический материал об их полицейском участке.

В городе Манкос, штат Колорадо, маршал попросил коллег, запустить проверку номерного знака белого пикапа, на котором ездил мужчина, с которым, предположительно, встречалась бывшая девушка полицейского.

По данным агентства, далеко не все подобные запросы официально регистрируются, но имеются данные, что в месяц в среднем около 10 тысяч подобных запросов полиции оказываются неправомерными.

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