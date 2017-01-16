Опубликованы пять поводов для импичмента Обамы

Барак Обама в прощальном интервью CBS похвастался тем, что стал первым президентом в современной истории, который не имел ни одного крупного скандала. Это смешно, ведь администрация уходящего президента успела пережить как минимум 5 крупных скандалов.

Фото: АР

Начнем с операции "Fast and Furious" в 2009 году, в ходе которой Агентство по контролю за табаком и оружием (ATF) поставляло тысячи винтовок членам мексиканских наркокартелей. Из поставленного оружия были убиты сотни мирных мексиканцев и один сотрудник погранслужбы США. Как пишет Politonline.ru, позже вскрылись сведения, согласно которым Обама намеревался использовать эту операцию для создания "полезного" нарратива в медиа. Мол, мексиканские картели закупают винтовки в южных штатах, и поэтому правительству надо поскорее взяться за ограничение продажи оружия.

В 2012 году убили посла в Бенгази. Позже стало известно, что Госдепартамент медлил, не высылая военной помощи взятому в осаду посольству, а после событий откровенно врал на публике. Так Хиллари Клинтон обвинила в убийствах "спонтанный протест против нетолерантного видео на Youtube", хотя знала, что за разгромом посольства стояли террористы.

Также входе выборов 2012 года налоговая служба США по приказам, судя по всему, из Белого дома занималась откровенным давлением на консервативные организации, многим запрещали тратить свои деньги на предвыборные кампании.

В 2013 году сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден передал Washington Post и Guardian строго засекреченные материалы американской спецслужбы, которые явились доказательством факта слежки со стороны АНБ как за рядовыми гражданами, так и за рядом политических лидеров, в частности, за канцлером Германии Ангелой Меркель.

И это еще не все. Журналист-расследователь и лауреат Путлицеровской премии Сеймур Херш заявил, что администрация Обамы ложно обвинила сирийское правительство Асада в газовой атаке зарином, которую Обама пытался использовать как предлог для вторжения в Сирию.

В докладе британской разведки говорится, что примененный зарин поступил не из запасов Асада. По данным Херша, между администрацией Обамы и лидерами Турции, Саудовской Аравии и Катара было заключено тайное соглашение в 2012 году об организации атаки зарином и возложении вины за это на Асада, чтобы США могли вторгнуться и свергнуть сирийского президента.

Напомним, ранее издание National Review сообщало, что итоги двух президентских сроков Барака Обамы удручают: уходящий глава Белого дома запомнится американцам невыполненными предвыборными обещаниями и яркими, но бессодержательными речами.

В заключительной речи президент США постарался объяснить, почему, по его мнению, американская политическая система "потерпела фиаско". Однако, как отмечают обозреватели издания, это мало кому интересно.

Было бы гораздо честнее отчитаться перед гражданами Америки по предвыборным обещаниям, первым из которых было прекращение "дорогой, бесплодной и кровавой" военной кампании в Ираке. Здесь у уходящего президента "не все получилось".

"Все восемь лет своего президентства Обама находился во власти одной иллюзии: он считал, что его деятельность заключается в произнесении речей", - резюмируют авторы. По их мнению, такой подход уходящего президента к своей работе негативно сказался как на роли США во внешней политике, так и на ситуации внутри страны.

Обама первый из американских президентов ни разу за восемь лет не обеспечил США рост ВВП в три процента. Если в этом году будет чуть более полутора - это хорошо. Реальная безработица увеличилась и составляет 13,6 процента. Повышение налогов не привело к сбалансированности бюджетов, нулевые процентные ставки Федрезерва привели к росту долгового бремени, государственный долг увеличился с 7 до 19 триллионов долларов. Его обслуживание сводит на нет рост ВВП.

Реальные доходы среднего класса не увеличились, это тоже впервые за все новейшее время после Второй мировой войны. Это свело не нет веру в американскую мечту - основу американской идеологии. При Обаме обострились расовые противоречия, что подорвало веру в американский плавильный котел - один из столпов американской государственности. При Обаме сформировалась особая культура - культура обмана своего народа.

Едва вступив в должность, Обама начал бомбить другие страны: Сирию, Ливию, Сомали, Пакистан, Йемен, Афганистан, Ирак, не спрашивая одобрения Конгресса. Но стратегия не сработала. На место диктаторских, но светских режимов, пришли непредсказуемые маргиналы, живущие по шариату.

Героическое устранение Усамы Бин Ладена оказалось фарсом. Лидера "Аль-Каиды" пакистанские спецслужбы схватили еще в 2006 году, то есть за пять лет до его громкого убийства доблестными американскими "морскими котиками". Ликвидация Усамы - это пиар-ход спецслужб накануне второго мандата Обамы.

Замирение с Кубой - тоже ход рекламный, ничего Кубе он не принес, санкции остались в силе, Конгресс и не собирается отменять экономическую блокаду.

Договор с Ираном позволил Тегерану выйти из международных санкций и объединится с Москвой в Сирии. К тому же Ирану оставлены многие лазейки в вопросе производства ядерной бомбы.

Что же касается России, то Обама в противодействии с Москвой обеспечил миру новый виток холодной войны, которая в Сирии грозит перейти в прямые российско-американские столкновения.

Поддержка неконституционной власти на Украине привела к дестабилизации границ в Европе и усилению "русского мира". Европа же наоборот ослабла, ее единство подтачивают санкции против России и мигрантский кризис - прямое наследие уничтожения Обамой легитимных правительств на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Обама допустил Brexit, потерял Турцию, Филиппины, Израиль, Саудовскую Аравию как союзников, а Иран, Сирию, Северную Корею - как почти побежденных противников, и везде в этих местах Россия выходит на первое место как геополитический игрок. Заметим здесь, что слабость Обамы не умаляет силы Путина.

При Обаме неприглядность американской демократизации со шкурными интересами разоблачили Сноуден и Ассандж. И самое главное - Обама вырастил Исламское государство (запрещенная в России организация) и прочих джихадистов новой волны из-за того, что везде у него "что-то пошло не так".

Удивительно, насколько бездарно просчитывали ходы американская дипломатия и спецслужбы при Обаме. Взять хотя бы последствия "арабской весны". Вероятно, каков пастух, такое и стадо. А тем временем ИГ уже берет на себя ответственность за теракты в США (Орландо, Миннесота). Растет доморощенный терроризм.

Обама за оставшиеся четыре месяца не ликвидирует, как обещал, тюрьму в Гуантанамо, не заключит, как обещал, торгово-инвестиционные договора с Азией (Конгресс против) и Европой (Европа против). Не заставит, как обещал, Северную Корею стать менее агрессивной, а Китай - уступить инициативу в Южно-Китайском море.

Обама ничего не сделает для свержения Асада и выполнения Минских соглашений. Все дело в том, что никогда Америка не имела столь бездарного и не склонного к компромиссам президента, который даже команду путную вокруг себя собрать не смог.

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