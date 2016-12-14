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Источник Правда.Ру

Трампу деваться некуда, долг США будет расти - мнение

Мир » Северная Америка » США и Канада

Никто из аналитиков не сомневается, что ФРС США повысит ключевую ставку 14 декабря. Рынок интересует тональность заявлений руководства Федрезерва. Ведь если дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики будет агрессивным, стоит ждать глобального укрепления доллара. Неужели ФРС тоже против Дональда Трампа? Ведь повышение ставки означает приток долларов в США, скупку ценных бумаг США, усиление доллара. А сильный доллар — это увеличение долга США и снижение экспорта.

Трампу деваться некуда, долг США будет расти

Мнением по этому поводу с Pravda.Ru поделился политолог и публицист Леонид Крутаков.

— Не увеличение долга, а увеличение обслуживания долга. Задолженность в США образуется из-за дефицита как торгового, так и бюджетного. Она у них колоссальная. Долг будет расти и Трамп его будет наращивать, деваться ему некуда.

Фактически сейчас в Америке идет борьба за волшебную машинку, которая превращает долги США в инвестиции для мира. Это самый главный фокус, который удалось им проделать, начиная с заключения Бреттон-Вудских соглашений. То, что страна — главный должник мира, является главным его кредитором. То есть, они свои долги превратили в кредиты для других стран.

Удастся им сохранить эту долговую модель или нет? Если не удастся, США ждет внутренний взрыв этого пузыря. По-моему, учетная ставка ФРС сейчас 0,35. Реально она отрицательная, она ниже инфляции. Поэтому получается, что те, кто взял кредит у США, еще за это доплачивают.

Это вообще потрясающая ситуация, США надо эту задачу решать прежде всего. Потому что это значит, что они проедают доходы будущего, пенсионные, все социальные фонды, которые у них существуют. И в Европе то же самое. Там тоже отрицательный депозит Центробанка. И нулевая ставка ЕЦБ при инфляции.

Получается, что это какая-то новая экономика, которую необходимо еще серьезно осмыслить. Как она работает, куда она ведет. То, что она раздувает пузыри — безусловно. Даже если они ее поднимут на 0,25, это будет 0,6 процента, но все равно, это будет ниже инфляции. Америка по-прежнему будет проедать саму себя. Она, как змея, сама себя за хвост укусила и начинает проглатывать.

Отметим, ФРС США на протяжении полувека по сути руководит финансами всего мира. Она была создана в последние дни уходившего 1913 года.

"Америка в тот момент была достаточно уникальной страной. Из крупных капиталистических стран это была единственная, у которой не было своего центрального банка", - рассказал ранее Pravda.Ru председатель Русского экономического общества имени С.Ф. Шарапова Валентин Катасонов.

По его словам, "ФРС — это практически центральный банк, но поскольку Америка очень боялась центрального банка, потому что он фактически, будем так говорить, хозяин".

"Как сказал циничный Ротшильд, дайте мне возможность печатать деньги, и мне наплевать, кто и какие законы пишет. Американские политики прекрасно понимали, когда создавали Америку, что центральный банк им не нужен, что если они допустят создание центрального банка, тогда вся политическая власть будет чисто номинальной. Но это длинная история. Не мытьем, так катаньем, а центральный банк был создан. Назвали это Федеральной резервной системой. Якобы у нас не центральный банк, а 12 федеральных резервных банков", — подчеркивал эксперт.


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