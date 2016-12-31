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Источник Правда.Ру

В Запорожье показали "Иронию судьбы" на стене жилого дома

Мир » Бывший СССР » Украина

Жители Запорожья накануне Нового года смогли посмотреть "Иронию судьбы" на очень большом экране: фильм транслировали на стене одной из многоэтажек в Хортицком районе.

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Фото: Facebook/Василий Бушаров

Таким нестандартным способом шоумен и волонтер Василий Бушаров решил поднять новогоднее настроение жителям города.

"Украшаю проекцией соседние дома", - сообщил на своей странице в Фейсбук Василий Бушаров.

Комментаторы поста разошлись во мнениях. Если сама идея показывать фильмы на стенах дома многим понравилась, то  выбор фильма некоторых возмутил: "Кинолента советская, зачем было ее в таком масштабе транслировать? - спрашивают они. - Нужно было показать что-то другое, из зарубежной классики, например".

"Это не "простой фильм", а советский нафталин от которого воротит". - поддерживали их другие.

Кое-кто, напротив, осуждал критиков, мол, рассуждать может каждый, а сделать реальный поступок способны далеко не все. И с выбором фильма некоторые соглашались: "Фильм, кстати, вообще на 0% про совок, а про судьбы нескольких людей и про новогодние чудеса:)Всем озабоченным совком желаю, щоб их дальше так штормило в 2017 году", - написал один из комментаторов.

Официально "Ирония судьбы" киевские власти не запрещали, но украинские каналы побоялись его показывать. И в этом году "Иронию..." тоже вряд ли на Украине покажут.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, осень этого года на сайте президента Порошенко появилась петиция, авторы которой требовали вернуть в сетку вещания комедию Эльдара Рязанова "Ирония судьбы".

«Скоро Новый 2017 год... Почему мы должны терять замечательную новогоднюю историю. К тому же оставьте людям выбор, всегда можно просто переключить канал», - говорится в обращении. Автор петиции предлагает искать врагов «там, где они действительно есть».

В декабре 2015 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины разрешил телеканалам показывать в новогодние праздники классические советские фильмы и, в частности, картину «Ирония судьбы, или С легким паром!». В совете тогда пояснили, что прокатные удостоверения у этих лент не отзывали.

Однако, как заявили тогда в Госкино, Украины, они готовы рассмотреть возможность запрета на показ фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», если соответствующий запрос поступит от Службы безопасности страны. Как пояснили в Госкино, Валентина Талызина, сыгравшая в фильме роль второго плана и озвучившая главную героиню в исполнении Барбары Брыльской, включена в «черный список» артистов.

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Темы Украина Запорожье Ирония судьбы
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