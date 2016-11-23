﻿ Министр культуры Украины извинился за слова о "неправильной" генетике жителей Донбасса

Министр культуры Украины Евгений Нищук извинился за свои слова об отсутствии генетики в Донбассе. На заседании правительства он сказал, что не хотел никого обидеть и искренне просит прощения.

Фото: AP

Ранее министр сказал, что в Донбассе и Запорожье у людей "нет никакой генетики", так как эти места были заселены искусственно. Оказалось, что Нищука неверно поняли. Это заявление очень удивило украинские СМИ. Они дословно привели цитату министра. В эфире одного из телеканалов, отвечая на вопрос о причинах медленного распространения украинской культуры в юго-восточной части страны, он сказал: "Когда мы говорим о генетике в Запорожье, на Донбассе, то это города завезенные. Нет там никакой генетики".

Позже Нищук рассказал, что имел в виду лишь увеличение культуры диалога и обмена в восточных областях. По его словам, культурный обмен начался только в недавнее время, культура формируется только в наши дни. "Я абсолютно адекватный и толерантный человек. Не приписывайте мне какие-то расистские взгляды", — цитирует украинского министра местная пресса.

Реакция на слова министра о генетике последовала с российской стороны. Их прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она посетовала, что в этом высказывании никто из западных коллег снова не увидит ничего особенного.

В соцсетях среди украинцев набрал популярность хэштег #отставканищука. Пользователи сети писали, что готовы терпеть у власти "сволочей, но не идиотов".

Отношения Киева с Донбассом накаляются с каждым днем. По последним данным, Украина заявила, что намерена с 1 декабря отключить водоснабжение в неподконтрольных районах Луганской области. Винят в этом киевские власти самих руководителей ЛНР, которые не выходят на связь. Также им напомнили о крупном долге перед Попаснянским водоканалом, который осуществляет поставки воды, — свыше 4,7 миллиона долларов.

Между тем Россия готовит для жителей Донбасса очередную партию гумпомощи. Об этом заявили в МЧС нашей страны. Формирование уже 58-й автомобильной колонны завершено. Она отправится в путь утром 24 ноября. Общая масса груза — 400 тонн. Основная часть — продукты, лекарства и предметы первой необходимости. Их доставят в Донецкую и Луганскую область более 40 автомобилей.

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