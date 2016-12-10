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Источник Правда.Ру

Газпром остановит подачу газа через Украину за воровство

Мир » Бывший СССР » Украина

Решение украинского суда по антимонопольному делу с Газпромом нужно для оправдания неправомерного отбора газа зимой. Газпром в этом случае, согласно контракту, имеет право уменьшить или остановить транзит топлива через Украину.

Газпром остановит подачу газа через Украину за воровство
Фото: АР

Как сообщает газета "Взгляд", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, принятые в Киеве решения суда о наложении на Газпром штрафа в 6,6 млрд долларов являются неправовыми. По его словам, Украина делает это, чтобы красть российский газ.

Поводом для иска стало якобы монопольное положение Газпрома как транзитера газа. Источник считает, что в Киеве, видимо, забыли что Газпром отдает газ на российско-украинской границе и суверенным транзитером газа по территории Украины является сама Украина, Газпром не транзитирует газ по территории Украины, газотранспортная система принадлежит Нафтогазу.

"Украинской стороне стоит заглянуть в контракт с Газпромом, где черным по белому написано, что если Украина начнет несанкционированно отбирать газ, Газпром имеет право уменьшить или остановить поставки. Эта мера прямо предусмотрена в контракте", — подчеркнул источник издания.

Напомним, "Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку природного газа из РФ на Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года.

При этом сумма исковых требований "Нафтогаза Украины" к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже составляет 26,6 миллиарда долларов, "Газпрома" к "Нафтогазу" — 38,7 миллиарда долларов, сообщил "Нафтогаз" в начале августа на своей странице в Facebook. Позже глава "Нафтогаза" Андрей Коболев говорил, что в конце августа компания подаст в Стокгольмский арбитраж дополнения к иску к "Газпрому" по транзиту газа, которые будут касаться снижения российской стороной давления в газотранспортной системе.

"Нафтогаз Украины" не намерен оплачивать декларации ОАО "Газпром" на территории Донецкой и Луганской областей, поскольку они могут "использоваться для списания убытков".

Отметим, Украина уже многократно воровала российский газ. В 2014 году Газпром зафиксировал воровство Украиной российского газа. Как сообщало издание Bloomberg, споры с Украиной могут привести к нарушению экспорта газа в Европу. Политические и экономические противоречия между Россией и Украиной вызвали беспокойство по поводу надежности поставок газа в Европу через Украину и способности украинского контрагента "Газпрома" погасить свой долг за поставленный газ и производить платежи за текущие поставки газа", — заявили ранее в компании.

Руководство "Газпрома" опасалось, что "Нафтогаз Украины" не сможет выполнить свои обязательства по транзиту газа и прибегнет к воровству газа, предназначенного для Европы. Таким образом, опасения подтвердились.

"Реверс поставок, идущий из стран Евросоюза — это тот же самый российский газ. Европейские страны — более надежные плательщики, пусть Украина покупает у них, а европейцы будут покупать у России больше, чтобы по реверсу поставлять на Украину", — рассказал ранее Pravda. Ru руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

По его словам, с каждой страной подписаны отдельные контракты, действует своя цена на газ. "Цены для Киева не разглашаются, но в принципе, они сопоставимы с теми ценами, которые предлагает "Газпром" по зимнему пакету", — отметил эксперт.

Украина, добавил Александр Пасечник, похоже, не задумывается, на какие средства она будет закупать этот газ, рассчитывая на мягкую зиму. "В случае необходимости они могут вернуться к закупкам российского газа. Пока такой необходимости они не видят. В подземных хранилищах у них накоплено 17 миллиардов кубометров, а если зима будет суровой, то потребуется 19 миллиардов кубов. И Киев вполне может своровать газ из транзитной системы", — полагает эксперт.

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Темы газ Газпром Украина
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