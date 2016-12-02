На Украине готовят ответ песенному флешмобу "зомбированных кацапов"

Украинские русофобы подготовили ответ песенному флешмобу дружбы с Россией. Акцию "Заспіваймо, друзі!" анонсировала общественная активистка из Днепропетровска (ныне — Днепра) Людмила Кострюкова, пишет Life.ru.

Женщина известна тем, что создала в городе "Женский волонтёрский батальон" в помощь карателям в АТО. Волонтеры в нем шили для украинских солдат теплые балаклавы, перчатки, носки и стельки для берцев, а еще плели маскировочные сетки.

В ответ "тем, кто по указанию страны-агрессора — России — хотят вернуть Украину в объятия империи" предложили исполнить песню "Дуля вам — не Україна". В ней поется про "задуренных зомбированных кацапов".

Так русофобы Украины отреагировали на флешмоб дружбы и братства, который прошел в конце ноября в разных городах двух стран. В Москве и Одессе на железнодорожных вокзалах люди исполняли песни братских народов России и Украины. В Одессе пели "Смуглянку", в Москве — "Распрягайте, хлопцы, коней". Ранее подобные флешмобы прошли в Харькове, там пели "Старый клен", и в Запорожье — там пели песню из кинофильма "Весна на Заречной улице".

О том, что Украина и Россия не братья еще летом открыто заявила депутат Верховной Рады Надежда Савченко. По ее словам, Россия и Украина не смогут быть братскими народами, как это было раньше. Лучше остаться добрыми соседями, чем плохими братьями. Надежда Савченко добавила, что у украинцев есть претензии к россиянам, и наоборот, но страны никогда не будем настолько близки, как раньше.

Киевские власти ранее обвиняли Москву во вмешательстве в дела страны, тогда как российская сторона не является действующим лицом в украинском конфликте.

Некоторые эксперты вовсе считают, что Украину нужно поделить — большинство земель просто не ее. Часть Украины — территория бывших Венгрии, Румынии, Словакии. Часть — исконно российские области, как-то: Харьковская, Херсонская, Николаевская, Одесская. Все это земли, колонизированные нынешней Украиной, рассказал Правде.Ру Эдуард Лимонов. Поляки же помнят Волынскую резню, в ней погибли от 80 до 160 тысяч человек!

Украина эти земли отдавать не хочет. Но это не их земли — все было завоевано страной СССР, которой больше нет. Украина добровольно ушла из СССР, ну так будьте добры, оставьте не ваше и ступайте восвояси, добавляет Лимонов.

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