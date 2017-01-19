Кремль назвал источник истеричной русофобии в Прибалтике

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не согласна с заявлением вице-президента США Джо Байдена о том, что Москва стремится силой навязать свои интересы маленьким слабым государствам.

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"Мы не согласны с таким заявлением. Россия никогда никого не запугивала. Она всегда была надежным партнером, предсказуемым партнером. Россия всегда проявляла абсолютное непонимание в отношении истеричного, эмоционального русофобского фона, который зачастую навязывается извне нашим соседним государствам, будь то государства Прибалтики, государства восточной Европы. Мы также заинтересованы в выстраивании добрых отношений с этими странами, и мы искренне не понимаем, когда они поддаются этим истеричным русофобским настроениям, которые очень искусно пестуются извне", — сказал Песков.

Ранее действующий вице-президент США Джо Байден назвал Россию главной угрозой для международного либерального порядка, заявив, что Москва попытается повлиять на ход предстоящих выборов в Европе.

"Учитывая, что во многих странах Европы выборы пройдут в этом году, нам стоит ожидать новых попыток России вмешаться в демократический процесс. Это случится вновь, я вам обещаю. И цель России предельно ясна: разрушить международный либеральный порядок", — приводит словам Байдена Reuters.

Напомним, недавно в Латвии подсчитали, что никакой помощи от СССР никогда не было, наоборот, разница между построенным Союзом и вывезенным из страны составляла миллиарды рублей и расходовалась за пределами территории Латвии.

Как сообщалось в статье историка, ректора Видземской высшей школы Гатиса Круминьша, вся прибыль, полученная народным хозяйством ЛССР, остававшаяся после покрытия расходов оккупационной армии, забиралась для реализации других целей СССР за пределами Латвии. Автор считает, что в Латвии практически реализовывалась колониальная политика: территория и жители жестоко эксплуатировались, строились производственные объекты, обеспечивавшие владельца колонии — СССР — не только продукцией, но и всей прибылью от этой продукции.

"Это постоянная попытка хотя бы на словах показать, что в постсоветские годы в Прибалтике идет какое-то развитие, что есть какие-то достижения. Отметим, что Прибалтика выходила из СССР под лозунгами возвращения в Европу и достижения уровня скандинавских стран, уровня Швеции, допустим, и Финляндии. Но в последние 25 лет разрыв по экономическим показателям, по уровню жизни между прибалтийскими тремя республиками и той же Финляндией или Швецией только вырос, как ни странно. Поэтому эта цель оказалась не выполнена.

Относительного того, насколько Прибалтика стала частью Европы, в общем-то, тоже вопрос спорный и риторический. Если вспомнить карикатуры в британской прессе на дешевую рабочую силу из Литвы, которая запакована была в лоток для замороженной курицы, и вообще восприятие той же Британией прибалтийских гастарбайтеров, — довольно комичное восприятие. То есть прибалтийские республики на равных не воспринимаются в Европейском союзе, в кругу западных стран. Соответственно, это тоже остается невыполненной задачей.

В итоге, элиты этих республик опять и опять, спустя уже 25 лет, обращают внимание на какие-то недостатки советского строя, пытаются сформировать образ того, что они все-таки куда-то движутся и какие-то результаты есть, хотя, по сути, серьезных результатов нет", — рассказал ранее Pravda.Ru директор Информационно-аналитического центра по изучению постсоветского пространства при МГУ им. М. В. Ломоносова, главный редактор портала RuBaltic.Ru, руководитель дирекции балтийских стран политологического центра "Север-Юг" Сергей Рекеда.

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