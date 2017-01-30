Забыть 2008-ой: Грузия готова восстановить дипотношения с Россией

Представитель премьера-министра Грузии Зураб Абашидзе не исключил, что при определённых условиях тема восстановления дипотношений с Россией может появиться на повестке дня.

По его словам, Грузия готова продолжить диалог с Россией по практическим вопросам в Праге и женевские международные дискуссии. Как пишет газета "Известия", Абашидзе также отметил, что у Грузии есть для этого "политическая воля".

В свою очередь, замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин отметил, что со стороны России не было препятствий для восстановления отношений с Грузией, а "сроки позитивных перемен зависят исключительно от Тбилиси".

Напомним, на начало февраля назначена встреча премьера Грузии с представителем России, дипломаты обсудят торгово-экономические связи, транспортные коммуникации и прочие проблемы.

Дипломатические отношения между Россией и Грузией прервались в августе 2008 года после вооружённого конфликта в Южной Осетии, когда экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ввёл туда войска. "По сравнению с периодом Саакашвили, вне всякого сомнения, наблюдается процесс потепления отношений между нашими странами. Во-первых, налаживается торгово-экономическое сотрудничество, грузинские продукты уже можно встретить на прилавках российских магазинов. Уже поговаривают даже о возможности восстановления дипломатических отношений. Но есть и большая загвоздка. Дело в том, что грузины поняли, какую злую шутку с ними сыграл Саакашвили, спровоцировав в августе 2008 года войну против России, тем самым они потеряли полностью контроль над своими бывшими территориями Южной Осетии и Абхазии, и этот процесс необратим. Для Грузии это историческая и политическая травма", — рассказал ранее Pravda.Ru шеф-редактор Восточной редакции информационного агентства REGNUM Станислав Тарасов.

Отметим, сейчас пророссийские настроения в Грузии становятся сильнее, а перспектива присоединения страны к ЕврАзЭС представляется более привлекательной для граждан, чем раньше. Как пишет The Washington Post, последние социологические исследования демонстрируют четкое и устойчивое возрастание поддержки Евразийского экономического союза, а также рост поддержки антизападных и пророссийски настроенных политических сил в Грузии.

В настоящее время число граждан Грузии, поддерживающих движение страны в сторону ЕврАзЭС, составляет от 31 до 44%, тогда как еще в 2013 году евразийский экономический проект пользовался поддержкой только 11% граждан. "Соединенные Штаты и Европа вложили миллиарды в продвижение демократии и экономического развития в Грузии, и Тбилиси отвечал на вестернизацию последовательно и с энтузиазмом", — отмечает издание. По мнению экспертов, если Грузия отвернется от Запада, это даст России прямой коридор до Ближнего Востока и лишит западные страны доступа к евразийским энергоресурсам.

Добавим, летом 2016 года в грузинском городе Телави прошел митинг за размещение в стране российских военных. Инициатором акции стала организации "Социалистическая Грузия", которую возглавляет журналист и бывший пресс-секретарь экс-президента Эдуарда Шеварднадзе Валерий Кварацхелия. Глава организации считает, что страна придерживается неправильной политики по отношению к России - агрессия Грузии, по мнению главы, вредит ее собственным интересам.

"Нужно восстановить с Россией дипломатические, экономические, культурные отношения, нужно полностью изменить нашу политику", — сказал он, добавив, что если Грузия "будет агрессивна по отношению к России, и она будет враждебна к нам". Кроме того, Валерий Кварацхелия раскритиковал "намерение властей страны разместить в Грузии американские военные базы".

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