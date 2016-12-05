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Источник Правда.Ру

Италия отказала: Ренци проиграл референдум и уходит в отставку

Мир » Европа » Евросоюз

Премьер-министр Италии Маттео Ренци объявил о своем намерении уйти в отставку. Как сообщает Bloomberg, Ренци признал свое поражение по результатам референдума о конституционной реформе в стране, а также объявил о своем намерении подать в отставку 5 декабря.

Италия отказала: Ренци проиграл референдум и уходит в отставку
Фото: АР

"Завтра днём я соберу заседание Совета министров, а затем пойду в Квиринальский дворец, чтобы подать в отставку", — сказал премьер-министр на пресс-конференции по итогам конституционного референдума.

Он также поздравил противников реформы с победой. По словам премьер-министра Италии, у него нет никаких сожалений. "Мой опыт работы в правительстве заканчивается здесь", — заключил Ренци.

Напомним, в Италии прошёл референдум о судьбе конституционной реформы, предложенной правительством Маттео Ренци. Поправки в Конституцию, за или против которых голосовали итальянцы, касались роли и функций сената республики в системе органов государственной власти. Большинство итальянцев проголосовало против. За предложенный Ренци вариант проголосовало чуть больше 40 процентов, против — почти 60.

Как пишут Известия, "поражение Маттео Ренци сейчас — это не просто проигрыш лично молодого премьера и его "Демократической партии", это сильный удар по Европейскому союзу". Так как и в самой Италии, и в ЕС голосование подавалось в этом ключе — тот, кто за реформу Ренци, тот и за ЕС и евроинтеграцию, кто против, тот недоволен евроинтеграцией в целом.

Обозреватель издания уверен, самые тревожные опасения связаны с тем, что падение правительства Ренци спровоцирует крах только что подлеченных итальянских банков и новую волну мощнейшего кризиса еврозоны. Теперь Италия присоединяется к двум крупнейшим европейским странам, Германии и Франции, уже вступившим в предвыборный период.

Напомним, ранее Pravda.Ru писала, что если Ренци покинет пост премьера, то Рим пойдет на сближение с Москвой и наложит вето на продление антироссийских санкций.

Депутат Европарламента от партии "Движение пяти звезд" Фабио Массимо Кастальдо пояснил Известиям, что "с уходом Ренци мы начнем серьезный и конструктивный диалог с Россией, что для нас является приоритетом. Во-первых, необходимо отменить абсурдные санкции, которые не только политически бесполезны, но и негативно отражаются на экономических показателях. Если бы наша партия представляла большинство в правительстве, то мы бы наложили вето на продление антироссийских санкций. По нашему мнению, Евросоюз и Россия являются ближайшими соседями, которым необходимо конструктивно сотрудничать в интересах своих граждан, и мы будем продолжать работать для этого".

После этого, по словам Кастальдо, внешняя политика страны значительно изменится. Другая представленная в парламенте Италии оппозиционная партия, "Лига Севера", требует досрочных выборов после проведения референдума и смены внешнеполитического курса страны.

Сенатор от партии "Лига Севера" Паоло Тосато подчеркнул, что "Ренци должен уйти с поста премьер-министра. Сейчас мы видим, что он не обладает политической волей, чтобы выполнить обещание о готовности уйти в отставку в случае непринятия конституционной реформы. Проект реформы — это основа политики нынешнего правительства и премьер-министра в частности. Сейчас он оказался в ситуации, когда вместо того чтобы представлять интересы народа, лоббирует интересы отдельных политических групп".

Как отметил Тосато, после ухода Ренци официальный Рим изменит внешнеполитический курс на сближение с Россией. "Лига Севера" — единственная партия, которая признала результаты референдума в Крыму. Мы считаем Россию нашим основным союзником. Ограничительные меры должны быть сняты по многим причинам — как из-за разрушения экономики страны, рецессии и невозможности экспортировать товары на один из крупнейших рынков, так и из-за общих позиций на международном направлении. Россия — наш главный партнер по защите западных ценностей и противодействию международному терроризму", — подчеркнул сенатор.

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Темы Италия Маттео Ренци
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