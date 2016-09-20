Британия резко ужесточила наказание за разговоры по телефону за рулем

В два раза, как минимум, до £200, будет увеличен в Великобритании штраф за использования телефона за рулем без гарнитуры. Об этом сообщил в субботу минтранс страны.

Фото: AP

"По мере развития технологий, мобильные телефоны получают все более широкое распространение, но мы должны нести ответственность за наши действия, и равно как вождение под влиянием алкоголя или наркотиков стало социально неприемлемым явлением, таким же явлением должно стать и использование мобильных телефонов за рулем", - прокомментировал предстоящие нововведения глава ведомства Крис Грейлинг, пообещав ужесточить наказания за использование телефонов как можно скорей.

Согласно новым планам правительства, наличие телефона в руках во время вождения будет также караться шестью штрафными очками вместо трех, что для водителей-новичков будет означать необходимость заново сдавать экзамены и получать права. Водители со стажем будут лишаться прав в том случае, если их в течение трех лет дважды застанут за набором текста на мобильном телефоне.

По данным Минтранса, в 2014 году 492 ДТП в Великобритании произошли из-за того, что водитель отвлекался на мобильный телефон. 21 происшествие имело летальный исход.

Между тем, как рассказывала Правда.Ру, полностью запретить за рулем разговаривать по мобильному телефону даже с использованием гарнитуры, предполагают федеральные власти США. По сообщению местных СМИ, такие рекомендации содержатся в новой профильной "дорожной карте", рассчитанной на текущий, 2016 год.

По статистике, в 2014 году свыше 3 тысяч человек в США погибли в автокатастрофах, связанных с рассеянностью водителей. Соответственно NTSB призывает прекратить оборудование автомашин устройствами мобильной телефонной связи. "Как руки водителя должны лежать на руле, так его внимание должно быть сосредоточено на дороге", - заявил руководитель ведомства Кристофер Харт, представляя новые рекомендации журналистам. В настоящее время ни в одном штате страны технологии мобильной связи, оставляющие руки свободными, не запрещены.

В то же время, смартфоны в руках пешеходов в последние несколько лет стали самым обсуждаемым источником опасности на дорогах, которому посвящают и дорожные знаки, и рекламные кампании.

Недавно в европейских городах появились дорожные знаки, предупреждающие водителей о повышенном внимании к людям, переходящим проезжую часть со смартфонами. Авторы проекта считают, что такие знаки заставят пешеходов задуматься о том, чем им может грозить невнимательность при переходе автомагистралей. На обновленных знаках изображены люди в причудливой позе, уткнувшиеся в свои гаджеты.

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