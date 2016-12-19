Евросоюз попугает Польшу, но не накажет — мнение

Европарламент грозит Польше санкциями вплоть до лишения страны права голоса в Европейском совете из-за реформ Конституционного суда, который фактически стал подчинен законодательной власти страны — парламенту.

В связи с реформой нового правительства Польши в Европарламенте прошли дебаты. По словам первого вице-президента ЕК Франса Тиммерманса, Польша игнорирует решения Европейской комиссии и "ставит под угрозу основные ценности Евросоюза", сообщает ИА REGNUM.

Ситуацию Правда.Ру попросила прокомментировать руководителя Польского культурного центра в Калининграде, главного редактора сайта "Новости из Польши" Томаша Оманьски.

— Чем грозит лишение этих прав?

— Если такое решение вообще вошло бы в жизнь, то, конечно, угроза Польше очевидна. Но есть одно "но", о котором следует сказать. Дело в том, что для этого нужно единогласие среди всех стран-членов Евросоюза. А такого единогласия не будет. Правительство Венгрии уже сказало, что не будет голосовать против Польши. Поэтому лишение Польши права голоса в Совете Европы остается лишь только таким пугалом.

— Продолжает ли оппозиция блокировать президентский дворец? Насколько серьезна ситуация?

— Я очень далек от использования слова "Майдан" в данном случае. Майдан у нас уже был 20 лет назад. Сейчас у нас не Майдан, а борьба за власть среди правящих партий. В случае украинского Майдана мы можем говорить о попытке принципиального изменения политической или геополитической ориентации страны, то есть фактически отрывание Украины от сотрудничества с Россией. Это и было настоящей целью Майдана, который был устроен внешними силами.

Геополитическая переориентация в Польше давным-давно состоялась, и на происходящее нужно смотреть как на ситуацию, когда два фермера дерутся за то, кто будет доить корову. Где корова является населением страны, а два фермера — это две группировки, которые у нас в Польше уже фактически 20-25 лет правят. Это группировка европейская и группировка евроатлантическая, то есть влияние больше с одной стороны имеем от Берлина, с другой — от Вашингтона. Причем нужно подчеркнуть, что интересы и Берлина и Вашингтона здесь, естественно, остаются ненарушенными, поэтому это чисто польский передел сфер влияния. Даже не польский, а польских правящих элит.

Я еще раз хочу вам подчеркнуть, что здесь никаким Майданом не пахнет, никакой цветной революцией, это абсолютно другое явление. Для народа Польши те мотивы, те идеи, за которые сейчас идет схватка, не имеют вообще никакого существенного значения.

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