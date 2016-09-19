Эрдоган рассказал, как Турция спасла американский спецназ от ИГ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции в аэропорту Ататюрка заявил, что турецкие солдаты спасли американский спецназ в Сирии.

Как сообщает Лайф, силы Сирийской свободной армии выдворили американских спецназовцев со своей территории, в результате чего турецким солдатам пришлось спасать их от боевиков группировки ИГ, запрещенной в России.

По данным "РГ", из города Эр-Раи автоколонна военнослужащих США уходила под градом оскорблений. Боевики, в частности, называли американцев "собаками" и "свиньями", требуя от них убраться восвояси. Находящиеся в Эр-Раи оппозиционеры входят в "Сирийскую свободную армию", которой Вашингтон оказывает военную помощь.

"По распоряжению турецкого военного руководства наш спецназ вывел 30 американских спецназовцев с мест проведения операции против ИГ", — сказал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что США намерены отправить около 40 бойцов спецназа на помощь Турции для борьбы против ИГ в Сирии.

Напомним, недавно Турецкая армия совместно с сирийскими повстанцами освободила турецко-сирийскую границу от террористической организации "Исламское государство".

Вооруженные силы Турции перешли границу с Сирией 24 августа. Целью операции стал город Джараблус, удерживаемый боевиками "Исламского государства". В Сирии происходящее назвали нарушением суверенитета, Дамаск не давал разрешения на действия Анкары, как в случае с операцией российских ВКС в сентябре 2015 года.

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