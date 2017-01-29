Более 200 тысяч жителей Британии подписали петицию против приезда Трампа в Лондон

Сегодня, 29 января, онлайн-петицию на сайте парламента Великобритании о недопущении государственного визита президента США Дональда Трампа в Соединенное Королевство подписали более 200 граждан страны.

Фото: AP

Таким образом теперь данное коллективное прошение должно быть рассмотрена на заседании нижней палаты британского парламента - Палаты общин.

Петицию под названием "Не допустить государственный визит Дональда Трампа в Соединенное Королевство" разместил в воскресенье некий Грэм Гест. За несколько часов она набрала 100 тыс. подписей, которые обязывают Палату общин принять на рассмотрение заявленный в ней вопрос.

В тексте прошения указано, что "Дональду Трампу должен быть позволен въезд в Великобританию в качестве главы администрации США, однако он не должен быть приглашен с официальным государственным визитом". По мнению авторов петиции, "хорошо задокументированные женоненавистнические и вульгарные" высказывания американского президента "лишают его права быть принятым Ее Величеством королевой (Елизаветой II) или принцем Уэльским".

"По этой причине в течение своего президентства Дональд Трамп не должен быть приглашен в Соединенное Королевство с официальным государственным визитом", - говорится в тексте электронного документа.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, сам Дональд Трамп тоже не очень торопиться приехать в Лондон. На фоне разногласий, возникших между Дональдом Трампом и принцем Чарльзом, этот визит главы США вообще может быть отменен.

Трамп не хочет во время поездки в Великобританию в июне пересекаться с принцем Чарльзом из-за разногласий на тему глобального потепления.

"Трамп не станет терпеть чьих-либо лекций, даже члена королевской семьи. Честно говоря, им стоило бы подумать дважды о том, чтобы сажать его в одной комнате с принцем Чарльзом", - пояснил источник, близкий к президенту США.

В ходе предвыборной кампании Трамп говорил о необходимости пересмотра Парижского соглашения об изменении климата. По его мнению, действия американских властей в области экологии негативно влияют на энергетическую отрасль страны.

Напомним, сразу после инаугурации нового президента США Дональда Трампа с сайта Белого дома стали вычищать "наследство Обамы": первой исчезла страница о поддержке ЛГБТ-сообщества, а затем и раздел об изменении климата.

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