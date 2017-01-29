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Источник Правда.Ру

Ветаран "АТО" избил блогера за ненависть к русскому языку

Мир

Украинский блогер Дмитрий Заднепровский рассказал о конфликте, который произошел у него с кассиром продуктового магазина АТБ в Киеве на улице Кулешова. Видео инцидента он опубликовал на YouTube.

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Фото: AP

На кадрах видно, что покупатель требует от продавца говорить по-украински, а не по-русски. Девушка ответила, что она приехала из Донецка, и отказалась выполнить требование. Блогер попытался обратиться с жалобой к стоявшему рядом администратору магазина.

В этот момент к нему подошел мужчина, представившийся ветераном силовой операции на Донбассе и поинтересовался, что же это блогер так скандалит из-за русского языка. Сначала он показал удостоверение участника боевых действий, потом, судя по последним кадрам, применил физическую силу.

На своей странице в Facebook блогер выставил огромный возмущенный пост по этому поводу. "Трогать его [ветерана] не стал, хотя он и провоцировал очень, руки распускал, пытался оскорбить", - пояснил активист. Очень сильно  Заднепровского задел тот факт, что государство, которому он по чеку "заплатил 20%" не может помочь ему "защитить конституционные права", под которыми он, видимо, подразумевает, исполнение его желания слышать только "украинскую мову", а не русских язык.

Напомним, сегодня на Украине еще не существует запрета на русский язык, но это - только пока. Как сообщала Правда.Ру, там уже решили от "языка оккупантов" избавиться окончательно: в Верховной раде Украины  зарегистрирован законопроект "О языке". Его авторы предлагают сделать обязательным использование украинского языка во всех сферах государственной и общественной жизни, а также в СМИ.

Создатели документа - 33 депутата из разных парламентских фракций, которые  предлагают отменить закон "Об основах государственной языковой политики", регулирующий сферу применения в стране русского и других языков национальных меньшинств.

В законопроекте предлагается сделать украинский язык обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления. Это касается проведения заседаний, оформления документов, обращений граждан. Украинский предлагают сделать обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. При этом в школах и садиках допускается использовать языки нацменьшинств, а в вузах это не предусмотрено.

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Скандал в киевском магазине из-за русского языка
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