В конгрессе США отказались возвращаться во времена "маккартизма"

Палата представителей США не будет заниматься "охотой на ведьм", заявил глава комитета палаты по разведке Девин Нуньес в ответ на призывы расследовать "связи членов президентской кампании Дональда Трампа и России".

Фото: AP

Ранее либеральная американская организация Center for American Progress Action Fund запустила проект Moscow Project, в рамках которого призывает провести независимое расследование "связей Трампа с Россией".

"Это словно пересмотр маккартизма. Мы собираемся заниматься охотой на ведьм против невинных американцев?" — приводит газета Politico слова Нуньеса.

Он отметил, что если при рассмотрении доказательств обнаружатся какие-либо связи американцев с российскими агентами, тогда этих людей вызовут в суд на рассмотрение палаты представителей.

"Но на данный момент… мы не можем начать охоту на ведьм против американского народа, любых американцев, которые не имели никаких контактов, только потому что они появились в новостной истории", — пояснил Нуньес.

Ранее неназванные американские чиновники заявили изданию New York Times, что члены команды Трампа якобы неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки. Трамп назвал утечки в СМИ о "связях с российской разведкой" преступлением и категорически опроверг эту информацию.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщения про связи команды Трампа с российской разведкой не основаны ни на каких фактах. Он посоветовал "не верить газетным сообщениям, ибо очень сложно сейчас настоящее от подделок, "уток" отличить".

Как сообщала "Правда.Ру", судя по результатам опроса, организованного NBC News и Wall Street Journal, более половины американцев — 53% — считают, что конгресс должен расследовать появившуюся информацию о якобы имевших место контактах в 2016 году между Трампом и Россией. Причем голосовали за эту меру 80% республиканцев и 25% республиканцев.

Как сообщают СМИ, администрация Трампа, комментируя подобные обвинения, настаивает на том, чтобы внимание сфокусировали на источниках недавних утечек секретной информации в прессу.

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