Премьер Франции поклялся лично остановить Мари Ле Пен

Кампанию против кандидата в президенты Франции, лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен запускает премьер-министр страны. Об этом сообщает Journal du Dimanche.

Фото: AP

"Моя ответственность - сделать все, чтобы продемонстрировать французам, что предложения Нацфронта - это скрытые за ложью тупики", - заявил Бернар Казнев журналистам.

С его слов, в вопросе борьбы с терроризмом "Национальный фронт" якобы выступил против всех мер, которые были направлены на защиту страны, включая антитеррористические законы, закон в отношении разведки и создание европейского регистра авиапассажиров.

По информации издания, в ближайшее время у чиновника запланирован ряд поездок в области, где партия Ле Пен имеет особенно высокие рейтинги. В начале марта Казнев намерен объявить о мерах по возрождению территорий в углепромышленных районах в Па-де-Кале и Лотарингии, в том числе - по вопросам жилья и трудоустройства.

Согласно источнику в окружении премьера, в середине марта он посетит город Амьен, а затем - коммуну Витроль, жители которой ранее были сторонниками крайне правых, "с целью подчеркнуть причиненный Нацфронтом ущерб".

По утверждению Казнева, голосование за "Национальный фронт" может привести к непоправимым последствиям, а для наиболее слабозащищенных граждан они и вовсе станут катастрофическими.

"Это означает отказаться от того, что делает Франция, от солидарности, от ценностей, которые лежат в основе нашего республиканского пакта", - заявил чиновник. При этом Казнев выразил уверенность, что сможет показать, что Нацфронт - "это смертельный вариант".

Напомним, ранее Ле Пен отказалась от встречи с муфтием Ливана из-за требования надеть платок. Лидер "Национального фронта" заявила, что не желает покрывать голову.

Как сообщала "Правда.Ру", согласно результатам опроса BVA-Salesforce, французской крайней правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен имеет все шансы для победы в первом туре выборов.

За последние дни поддерживающих Ле Пен стало на 2,5 процента больше. Сейчас таких 27,5%. В то же время двое основных ее соперников - центрист Эмманюэль Макрон и консерватор Франсуа Фийон — потеряли по одному проценту.

А вот во втором туре лидеру "Национального фронта" прочат поражение. В случае, если в следующий раунд выйдет господин Макрон, он победит с результатом в 61 процент, в то время как господин Фийон может стать президентом, получив 55 процентов голосов избирателей.

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