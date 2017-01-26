Эксперт: Зоны безопасности в Сирии сейчас создать невозможно

Дональд Трамп подтвердил, что намерен для решения проблемы беженцев создать в Сирии "безопасные зоны". Они должны обеспечить сирийцам, которые из-за боевых действий покинули дома, возможность в спокойной обстановке дождаться урегулирования конфликта.

Фото: AP

Какие формы должны принять эти зоны, Pravda.Ru рассказал президент центра стратегических исследований "Россия-Исламский мир" Шамиль Султанов:

— Если бы задали этот вопрос господину Трампу, он бы сам не ответил на него. Идея зон безопасности возникла в рамках сирийского конфликта в 2012-13 годах. Сейчас зоны безопасности в Сирии невозможно создать. Единственный приемлемый вариант заключается в том, что американцы будут поддерживать сирийцев в создании такой зоны на севере в районах городов Идлиб и Эль-Баб. И эта зона безопасности в определенной степени согласована и с Кремлем тоже.

Первоначальная идея зоны безопасности заключалась в том, что это широкое понятие, которое включает в себя бесполетную зону, — зону, где запрещено летать сирийской авиации и где содержатся мигранты. Но что на уме у Трампа, я не знаю.

Советник директора РИСИ Елена Супонина считает, что подобные заявления главы Соединенных Штатов могут лишь насторожить.

— Реальна ли реализация плана?

— Президент Дональд Трамп, к сожалению, повторил заявления, которые делал по поводу Сирии в ходе предвыборной кампании. Это как раз те тезисы, которые могут только насторожить. Потому что создание бесполетных или безопасных зон на территории Сирии без согласования с правительством этой страны будет являться нарушением ее суверенитета. И в этом смысле позиция Трампа очень сильно напоминает риторику его соперника по предвыборной гонке от демократов — Хиллари Клинтон.

Это как раз те противоречия, которые в Дональде Трампе настораживают. С одной стороны, он, вроде, призывал сотрудничать с правительством Сирии в борьбе против терроризма. С другой стороны, сейчас он предлагает то, с чем президент Асад наверняка не согласится.

— Удастся ли договориться со странами Залива о финансировании?

— Дональд Трамп рассчитывает, что эти планы профинансируют богатые страны Персидского залива, но они сейчас испытывают бюджетный кризис. Много он не получит. Хотя, возможно, что-то все-таки из них выбьет.

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