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Источник Правда.Ру

МНЕНИЯ: восстанавливать разрушенную Сирию придется России, Запад помогать не будет

Мир

Россия призывает мировые державы задуматься о восстановлении разрушенной войной Сирии и предоставить средства на это, однако может встретить на этом пути серьезное сопротивление. Об этом пишет The Financial Times. Полный перевод статьи приведен на "Иносми".

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Фото: AP

Автор статьи считает, что европейские страны и государства Персидского залива пойдут на это только при условии, что Россия добьется заключения мирного договора. Проще говоря, РФ опять придется все делать самой.

"Они [Россия] пришли, все запутали, все разрушили, и теперь они хотят, чтобы все мы за это платили", — сказал один европейский дипломат.

На прошлой неделе на встрече послов стран Евросоюза в Москве заместитель министра иностранных дел и спецпредставитель президента России на Ближнем Востоке Михаил Богданов заявил, что восстановление Сирии в ближайшее время станет важнейшим пунктом программы. Богданов сказал, что необходимо будет вложить "десятки миллиардов долларов".

Дипломат напомнил, что конфликт превратил целые деревни по всей стране в груды обломков, лишив жилья миллионы людей.

Так кто же займется восстановлением Сирии? Перейдет ли Запад от разговоров к реальной помощи? На эти вопросы "Правде.Ру" ответили эксперты.

Отвечает эксперт по проблемам Центральной Азии и Ближнего Востока в Центре аналитических исследований Семен Багдасаров.

Россия настойчиво призывает мировые державы предоставить средства на восстановление Сирии. От кого можно ожидать финансовой помощи?

Да не от кого. От Ирана и от России.

А от европейских стран, государств Персидского залива?

Нет.

Западные дипломаты заявили, что готовы предоставить средства только в том случае, если Москве удастся добиться заключения мирного соглашения, в котором будут прописаны условия политического перехода. Каковы перспективы?

Пока никаких.

То есть Россия и Иран смогут урегулировать конфликт без поддержки?

Да нет, конечно: там гражданская война только в расцвете, сейчас каждый хочет занять побольше территорий, как бы борясь с "Исламским государством" (организация запрещена в РФ). Перспектив я не вижу. Может быть, перспектива только с временным прекращением огня, как говорили в Астане, но такого серьезного и фундаментального урегулирования конфликта я не вижу.

Отвечает старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский.

Ждать ли от кого-то помощи?

От тех, кто выступал в защиту оппозиции, можно было бы ожидать, но только в том случае, если они добьются своих политических целей и установят эту оппозицию у власти в Сирии. Пока что непохоже. Будут ли готовы западные союзнички помогать? Это тоже вопрос, потому что слов все время говорят много, а вот до дела это все, как правило, со стороны Запада не доходит. Поэтому России можно что-то ожидать от Китая и Ирана в большей степени. От турок можно ожидать ограниченной какой-то помощи - в случае, если удастся утвердить свои анклавы на севере Сирии. Но это, прямо скажем, будет в ущерб Сирии, не в пользу ее государственности. Так что круг доноров восстановления Сирии крайне узок и невелик.

Можно говорить о мирном договоре, есть перспективы?

Перспективы пока только на начальном уровне, потому что Астана позволила усадить стороны за стол переговоров. Уже год как не проходили эти встречи, поэтому можно выражать только осторожный оптимизм. Пока что слишком много амбиций, особенно со стороны оппозиции, амбиций, еще и явно не согласованных между собой, поэтому здесь сказать что-то определенное практически невозможно.

Без внешней поддержки урегулировать это конфликт возможно?

Без западной поддержки, конечно, можно; что и происходит. Но Запад пытается вскочить в последний вагон уходящего поезда и присоединиться к этому процессу. Запад держит руку на пульсе, хочет оказать какое-то влияние, позволить сохранить кого-то из своих клиентов в рамках этой оппозиции. Но пока что инициатива была и остается в руках России.

Важно привлечение, прежде всего, Ирана и Турции. Без того, чтобы договориться с Турцией и теми оппозиционными силами, с которыми она в союзе, конфликт не урегулировать. Благодаря тому, что Турцию удалось привлечь и умерить пыл поддерживаемых ею боевиков, удалось, по крайней мере, остановить боевые действия на основной части фронтов и приступить к процессу урегулирования.

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